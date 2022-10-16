سجالٌ مع سامي مهدي(1)-حسن النواب

بعد‭ ‬رحيل‭ ‬الشاعر‭ ‬المبدع‭ ‬سامي‭ ‬مهدي؛‭ ‬عدتُ‭ ‬إلى‭ ‬حواراتنا‭ ‬على‭ ‬الماسنجر،‭ ‬فوجدتُ‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يستحق‭ ‬أنْ‭ ‬يطَّلع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬يعنيهِ‭ ‬أمر‭ ‬الشاعر؛‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬المحبين‭ ‬أو‭ ‬الكارهين‭ ‬لهُ‭ ‬ولي؛‭ ‬أضع‭ ‬أمامكم‭ ‬الحلقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬واحتفظ‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأصلية‭ ‬لمنْ‭ ‬تساورهُ‭ ‬الريبة‭ ‬من‭ ‬مصداقية‭ ‬ما‭ ‬دار‭ ‬بيننا‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬وسجال‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الصراحة؛‭ ‬وهو‭ ‬برهان‭ ‬قاطع‭ ‬على‭ ‬رحابة‭ ‬صدر‭ ‬الشاعر‭ ‬وصفاء‭ ‬سجيته‭ ‬ونقاء‭ ‬روحه‭ ‬الطاهرة‭.‬

10/10‭ /‬2012

حسن‭: ‬نوَّر‭ ‬الله‭ ‬شعرك‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وفي‭ ‬السماء‭ ‬يا‭ ‬أبا‭ ‬نوَّار،‭ ‬أخيراً‭ ‬عثرتُ‭ ‬عليك،‭ ‬هبني‭ ‬صداقتكَ‭ ‬يا‭ ‬آخر‭ ‬أوراق‭ ‬الزوال‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭. ‬حسونك‭ ‬بن‭ ‬النوَّاب‭/ ‬أستراليا‭/ ‬بيرث‭.‬

سامي‭: ‬أهلاً‭ ‬بكَ‭ ‬يا‭ ‬حسن‭ ‬النواب،‭ ‬أتابع‭ ‬ما‭ ‬تنشرهُ‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬العربي،‭ ‬وأعلم‭ ‬أنك‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭*‬‭ ‬فدمْ‭ ‬في‭ ‬خير‭ ‬وأمن‭ ‬وسلام‭.‬

حسن‭: ‬محبتي‭ ‬ومحبتي‭ ‬مثلما‭ ‬يقول‭ ‬حبيبنا‭ ‬حميد‭ ‬سعيد‭.‬

4/2/2013

سامي‭: ‬الصديق‭ ‬الشاعر‭ ‬المبدع‭ ‬حسن‭ ‬النواب،‭ ‬تحياتي،‭ ‬إليكَ‭ ‬كما‭ ‬طلبت،‭ ‬نص‭ ‬قصيدتي‭: ‬الحادث

حسن‭: ‬محبتي‭ ‬ومحبتي،‭ ‬دمت‭ ‬كبيراً‭.‬

سامي‭: ‬أهلاً‭ ‬صديقي‭ ‬العزيز،‭ ‬كنتُ‭ ‬مشغولاً‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الحاسبة،‭ ‬كيف‭ ‬حالك‭ ‬يا‭ ‬أبا‭ ‬تبارك؟

حسن‭: ‬تأكَّد‭ ‬من‭ ‬شيء‭ ‬واحد،‭ ‬أنَّ‭ ‬الذي‭ ‬أحبكما‭ ‬لنْ‭ ‬يتخلَّى‭ ‬عنكما‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬السكين‭ ‬على‭ ‬رقبتي‭. ‬أحبكما‭ ‬كشاعرين‭ ‬وهذا‭ ‬حدث‭ ‬بلا‭ ‬صدَّام‭ ‬ولا‭ ‬بسواهُ‭.‬

سامي‭: ‬دُمْ‭ ‬بخير‭ ‬وسلام‭.‬

حسن‭: ‬لا‭ ‬أنتما‭ ‬شاعران‭ ‬شرفتما‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬الذي‭ ‬أحتقرهُ‭ ‬جداً،‭ ‬أعني‭ ‬حزب‭ ‬البعث،‭ ‬لا‭ ‬أنتظر‭ ‬رأياً‭.‬

سامي‭: ‬أشكرك‭ ‬على‭ ‬الحب،‭ ‬ولا‭ ‬أعلّق‭ ‬على‭ ‬الباقي‭ ‬هههههه‭.‬

حسن‭: ‬هذه‭ ‬وجهة‭ ‬نظري،‭ ‬هههههههههههه،‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬إكلاواااااااااااااات،‭ ‬ههههههههه‭.‬

سامي‭: ‬ههههه‭ ‬دُم‭ ‬بخير‭.‬

حسن‭: ‬لكني‭ ‬أعتبرك‭ ‬أهم‭ ‬شاعر‭ ‬عربي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬شعرك‭ ‬ومنهُ‭ ‬تعلمت‭ ‬أكتب‭ ‬الشعر‭.‬

سامي‭: ‬شكراً‭ ‬لحُسن‭ ‬ظنَّكَ‭ ‬بي‭ ‬وبشعري‭.‬

حسن‭: ‬أنتَ‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬ماذا‭ ‬فعلت‭ ‬بي‭ ‬أوراق‭ ‬الزوال‭ ‬وكنتُ‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬إلى‭ ‬جبهة‭ ‬الفكَّه‭. ‬كنت‭ ‬ثملاً‭.. ‬أدهشتني‭ ‬ضربتكَ‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬القلب‭ ‬قبل‭ ‬أنْ‭ ‬تصيب‭ ‬الرأس؛‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أجامل‭ ‬في‭ ‬الشعر‭.‬

سامي‭: ‬يسلم‭ ‬قلبكَ،‭ ‬أوصيكَ‭ ‬بالعناية‭ ‬بصحتك،‭ ‬لا‭ ‬تكثر‭ ‬من‭ ‬الشرب‭.‬

حسن‭: ‬وقلتُ‭ ‬لحميد‭ ‬سعيد‭ ‬بآخر‭ ‬مكالمة‭.. ‬دبر‭ ‬أمورك؟؟‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬تكتبُ‭ ‬شعراً‭ ‬على‭ ‬أطلال‭.‬

سامي‭: ‬هههه،‭ ‬لا‭ ‬تلمهُ‭.‬

حسن‭: ‬هههههههه،‭ ‬أنا‭ ‬مع‭ ‬حميد‭ ‬سعيد‭ ‬أكثر‭ ‬صداقة‭ ‬منك،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬لماذا‭ ‬الذين‭ ‬قليلو‭ ‬الموهبة‭ ‬أصدقائي‭ ‬المقربين؟

سامي‭: ‬ههههه،‭ ‬لا‭ ‬تحكي‭ ‬عن‭ ‬حميد‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭.‬

حسن‭: ‬بمديح‭ ‬العراقي‭.‬

سامي‭: ‬ههههههههه

حسن‭: ‬لا‭ ‬قلتُ‭ ‬لهُ‭ ‬أنا‭ ‬نغل‭ ‬ودبر‭ ‬أمورك؛‭ ‬وشعرتُ‭ ‬أنه‭ ‬انزعج‭ ‬مني،‭ ‬لكني‭ ‬عاجلته‭ ‬بأخرى‭ ‬وقلت‭ ‬لهُ‭: ‬لا‭ ‬يوهمكَ‭ ‬الذين‭ ‬يكتبون‭ ‬عن‭ ‬شعرك،‭ ‬على‭ ‬أنَّ‭ ‬شعركَ‭ ‬يرسخُ‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭.‬

سامي‭: ‬سامحني،‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬أخي‭ ‬حميد‭ ‬أو‭ ‬شعره‭.‬

حسن‭: ‬قال‭ ‬لي‭ ‬حسناً،‭ ‬جاء‭ ‬ولدي‭ ‬مصعب،‭ ‬قلت‭ ‬له‭ ‬طيب‭ ‬لكني‭ ‬تأكدت‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أنْ‭ ‬يكون‭ ‬شاعراً‭.‬

سامي‭: ‬حميد‭ ‬رجل‭ ‬نبيل‭ ‬وشريف‭.‬

حسن‭: ‬حميد‭ ‬سعيد‭ ‬شاعر‭ ‬جاهلي‭.‬

سامي‭: ‬ههههههه،‭ ‬لكل‭ ‬شيخ‭ ‬طريقتهُ‭.‬

حسن‭: ‬أكيييييييييد،‭ ‬وأحبهُ‭ ‬ورقبتي‭ ‬تحت‭ ‬حذائه،‭ ‬تدري‭ ‬أبو‭ ‬نوَّار‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أشعركم؟

سامي‭: ‬لا،‭ ‬تسلم‭ ‬رقبتك‭.‬

حسن‭: ‬يوسف‭ ‬الصائغ‭ ‬أشعركم،‭ ‬ولكن‭ ‬تعرف‭ ‬ماذا‭ ‬قال‭ ‬عنك‭ ‬يوسف؟‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬سامي‭ ‬مهدي‭ ‬أأنق‭ ‬مني‭ ‬شعرياً،‭ ‬وعدَّل‭ ‬ياقة‭ ‬قميصهُ؛‭ ‬ههههههه

سامي‭: ‬الله‭ ‬يرحمه،‭ ‬كان‭ ‬شاعراً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تصرف‭ ‬من‭ ‬تصرفاته‭.‬

حسن‭: ‬وقال‭ ‬عن‭ ‬حميد‭ ‬سعيد‭ ‬كلمة،‭ ‬خطيَّه،‭ ‬كنت‭ ‬أقضي‭ ‬معظم‭ ‬وقتي‭ ‬معهُ‭ ‬بعد‭ ‬أحالته‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭. ‬وكان‭ ‬يحبني‭ ‬جداً‭. ‬

سامي‭: ‬تاليها‭ ‬وياك،‭ ‬لا‭ “‬تحجي‭” ‬على‭ ‬حميد،‭ ‬أرجوك‭.‬

حسن‭: ‬ويثق‭ ‬بي‭ ‬كشاعر‭.‬

سامي‭: ‬أنت‭ ‬شاعر،‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬أحد‭.‬

حسن‭: ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كتبتُ‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬ألف‭ ‬باء،‭ ‬إني‭ ‬أجيء‭ ‬لمقابلتهِ‭ ‬وعلى‭ ‬كتفي‭ ‬جذع‭ ‬نخلة‭.‬

سامي‭: ‬من‭ ‬حميد‭ ‬لو‭ ‬يوسف؟

حسن‭: ‬لا‭ ‬يوسف‭. ‬أتعرف‭ ‬قلت‭ ‬لزوجتي‭ ‬أتعرفين‭ ‬لمن‭ ‬أكتب‭ ‬الآن،‭ ‬قالت‭ ‬لمن؟‭ ‬قلت‭ ‬لسامي‭ ‬مهدي،‭ ‬قالت‭ ‬ونسيت‭ ‬حميد‭ ‬سعيد،‭ ‬قلت‭ ‬لها‭ ‬لا،‭ ‬لكن‭ ‬سامي‭ ‬أشعر‭ ‬منهُ‭.‬

سامي‭: ‬ههههههههه،‭ ‬سلامي‭ ‬لها‭.‬

حسن‭: ‬إليك‭ ‬المستقبل‭ ‬وحق‭ ‬الشعر‭.‬

سامي‭: ‬شكرا‭ ‬لك

‭ ‬حسن‭: ‬أنت‭ ‬شاعر‭ ‬خطير‭.‬

سامي‭: ‬يمعوَّد‭ ‬عله‭ ‬كيفك‭ ‬ويايه‭.‬

حسن‭: ‬لا‭ ‬تعلّقْ،‭ ‬أمضِ‭ ‬لا‭ ‬بارك‭ ‬الله‭ ‬فيك‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬كزار‭.‬

سامي‭: ‬ههههههه‭.‬

حسن‭ ‬النواب