سنغافورة ترفض إشاعة المحتويات الشاذة في الصحافة قيود على مجلة عالمية لترويجها الأسر غير التقليدية

سنغافورة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬الجمعة‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬النسخة‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الموضة‭ “‬فوغ‭”‬،‭ ‬بسبب‭ ‬نشرها‭ ‬صوراً‭ ‬عارية‭ ‬وترويجها‭ ‬للأسر‭ “‬غير‭ ‬التقليدية‭”.‬

وتعتمد‭ ‬سنغافورة‭ ‬قواعد‭ ‬صارمة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬المحتويات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمثليين‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭. ‬وبالتالي،‭ ‬يُحظر‭ ‬على‭ ‬المجلات‭ ‬الترويج‭ “‬لأنماط‭ ‬الحياة‭ ‬البديلة‭” ‬التي‭ ‬تُعرَّف‭ ‬بأنها‭ ‬تحيد‭ ‬عن‭ ‬مفهوم‭ “‬الأسرة‭ ‬التقليدية‭”. ‬كما‭ ‬تحظر‭ ‬القواعد‭ ‬نشر‭ ‬الصور‭ ‬العارية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ “‬تصوير‭ ‬عارضات‭ ‬شبه‭ ‬عاريات‭ ‬يغطين‭ ‬بأيديهن‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬قطع‭ ‬أو‭ ‬مواد‭ ‬منطقة‭ ‬الصدر‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬الأعضاء‭ ‬التناسلية‭”.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬وجّهت‭ ‬تحذيراً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬لمجلة‭ ‬فوغ‭ ‬و‭”‬ألغت‭” ‬ترخيص‭ ‬النشر‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭.‬‮ ‬

ثم‭ ‬تقدمت‭ “‬فوغ‭” ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬جديد،‭ ‬مُنح‭ ‬لها‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬المجلة‭ ‬الشهرية‭ “‬انتهكت‭ ‬إرشادات‭ ‬المحتوى‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجلات‭ ‬الترفيه‭ ‬المحلية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعري‭ ‬والمحتوى‭ ‬الذي‭ ‬يروج‭ ‬للعائلات‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭”‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬المحتوى‭ ‬المعني‭.‬‮ ‬‭ ‬ويخضع‭ ‬نشر‭ ‬المجلات‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬لشرط‭ ‬الاستحصال‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭.‬‮ ‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬تقلل‭ ‬فيها‭ ‬السلطات‭ ‬مدة‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬التصاريح‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬عندما‭ ‬عاقبت‭ ‬مجلة‭ ‬فنية‭ ‬محلية‭ ‬بسبب‭ “‬محتوى‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬أذى‭ ‬للمشاعر‭ ‬الدينية‭ ‬أو‭ ‬تشويه‭ ‬للسمعة‭”.‬‮ ‬

أطلقت‭ ‬مجموعة‭ “‬كوندي‭ ‬ناست‭” ‬النسخة‭ ‬السنغافورية‭ ‬من‭ “‬فوغ‭” ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬مع‭ ‬مطبوعة‭ ‬شهرية‭ ‬وموقع‭ ‬إلكتروني‭. ‬وتعلن‭ “‬فوغ‭” ‬عبر‭ ‬نسختها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ “‬محتوى‭ ‬يحفز‭ ‬الفكر‭ ‬لدفع‭ ‬التغيير‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭”.‬‮ ‬‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬نشرت‭ ‬المجلة‭ ‬مقالات‭ ‬حول‭ ‬موضوعات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمجتمع‭ ‬المثليين،‭ ‬وأخرى‭ ‬تتضمن‭ ‬صوراً‭ ‬لنساء‭ ‬شبه‭ ‬عاريات،‭ ‬ومقابلات‭ ‬مع‭ ‬ناشطين‭ ‬سنغافوريين‭ ‬بارزين‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تردّ‭ “‬فوغ‭ ‬سنغافورة‭” ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لإلغاء‭ ‬تجريم‭ ‬العلاقات‭ ‬الجنسية‭ ‬المثلية‭. ‬لكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لي‭ ‬هسين‭ ‬لونغ‭ ‬قال‭ ‬أيضاً‭ ‬إن‭ ‬المدينة‭-‬الدولة‭ ‬ستغير‭ ‬دستورها‭ “‬لحماية‭ ‬مؤسسة‭ ‬الزواج‭” ‬التي‭ ‬تُعرّف‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬اتحاد‭ ‬بين‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭.‬