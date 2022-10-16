السفينة الشراعية العلمية عادت من رحلة طولها 70 ألف كيلومتر 

لوريان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وصلت‭ ‬السفينة‭ ‬الشراعية‭ “‬تارا‭” ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬عائدة‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬علمية‭ ‬طويلة‭ ‬جابت‭ ‬خلالها‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬أحضرت‭ ‬منها‭ ‬آلاف‭ ‬العينات‭ ‬من‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬البحرية‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬تحليلها‭ ‬فهمًا‭ ‬أفضل‭ ‬لعمل‭ ‬العوالق‭ ‬البحرية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ “‬تارا‭” ‬رومان‭ ‬تروبليه‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬غروا‭ (‬غرب‭ ‬فرنسا‭) ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬سنتين‭ ‬وحملت‭ ‬عنوان‭ “‬مهمة‭ ‬ميكروبيوم‭”‬،‭ ‬إن‭ “‬ما‭ ‬مِن‭ ‬اكتشاف‭ ‬معيّن‭” ‬تعلنه‭ ‬البعثة‭.‬‮ ‬

خلال‭ ‬رحلتها‭ ‬من‭ ‬تشيلي‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا‭ ‬،‭ ‬مروراً‭ ‬بالأمازون‭ ‬والقارة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬أخذت‭ ‬السفينة‭ ‬الشراعية‭ ‬المختبرية‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬البحرية‭ (‬الفيروسات‭ ‬والبكتيريا‭ ‬وسواها‭). ‬وأضاف‭ ‬تروبليه‭ “‬في‭ ‬غضون‭ ‬18‭ ‬شهراً‭ ‬إلى‭ ‬عامين،‭ ‬سنبدأ‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الاكتشافات‭ ‬الأولى‭” ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬العيّنات‭. ‬‮ ‬

وهذه‭ ‬الكائنات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ “‬شعب‭ ‬البحر‭ ‬الخفيّ‭”‬،‭ ‬هي‭ ‬أساس‭ ‬السلسلة‭ ‬الغذائية،‭ ‬وكتشكّل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬الكتلة‭ ‬الحيوية‭ ‬البحرية‭.‬‭ ‬وهي‭ ‬تلتقط‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬وتوفر‭ ‬نصف‭ ‬الأكسجين‭ ‬الذي‭ ‬نتنفسه‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬تروبليه‭ “‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬نطرحه‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ ‬هو‭: ‬كيف‭ ‬تعمل؟‭ ‬كيف‭ ‬تتفاعل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الفيروسات‭ ‬وهذه‭ ‬البكتيريا‭ ‬وهذه‭ ‬الطحالب‭ ‬البحرية‭ ‬الدقيقة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الأكسجين‭ ‬وتخزين‭ ‬الكربون‭ ‬وإنتاج‭ ‬البروتينات؟‭”. ‬وأضاف‭ “‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬ذلك‭ ‬مستقبلاً‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتلوث؟‭” ‬وركزت‭ ‬البعثة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬وتأثير‭ ‬نهر‭ ‬الأمازون‭ ‬‮ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬تدفقه‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬لتر‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المحيطات‭ ‬وميكروبيوم‭ ‬المحيط‭.‬

وتوقع‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نانت‭ (‬غرب‭ ‬فرنسا‭) ‬سامويل‭ ‬شافرون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للأمازون‭ “‬دور‭ ‬في‭ ‬نشوء‭ (‬طحالب‭) ‬السرجسوم‭”.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬أبخرة‭ ‬سامة‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الطحالب‭ ‬الغازية‭ ‬التي‭ ‬تتكاثر‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬الهند‭ ‬الغربية‭ ‬عندما‭ ‬تتعفن‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭.‬

وأضاف‭ ‬شافرون‭ “‬إحدى‭ ‬الفرضيات‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬إزالة‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬وزيادة‭ ‬الزراعة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تصريف‭ ‬سماد‭ ‬النترات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الأمازون‭ (.‬‭..) ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ظهور‭ ‬طحالب‭ ‬السرجسوم‭ ‬هذه‭ (…) ‬التي‭ ‬نجدها‭ ‬حتى‭ ‬السواحل‭ ‬الأفريقية‭.”‬

وأثمرت‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬جمعتها‭ “‬تارا‭” ‬خلال‭ ‬رحلاتها‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬بحثاً‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬العلمية‭.‬

وكان‭ ‬14‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬صممها‭ ‬المستكشف‭ ‬جان‭ ‬لوي‭ ‬إتيان‭ ‬ويبلغ‭ ‬طولها‭ ‬36‭ ‬مترا‭ ‬وعرضها‭ ‬عشرة‭ ‬أمتار‭.‬

وتنطلق‭ ‬السفينة‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬درس‭ ‬التلوث‭ ‬الكيميائي‭ ‬قبالة‭ ‬السواحل‭ ‬الأوروبية‭.‬‮ ‬