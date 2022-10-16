ناشطتان مناخيتان أمام المحكمة في لندن لتلطيخهما لوحة غوخ 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مثُلت‭ ‬ناشطتان‭ ‬مناخيتان‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬بريطانية‭ ‬السبت‭ ‬غداة‭ ‬رميهما‭ ‬حساء‭ ‬الطماطم‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬لوحات‭ ‬سلسلة‭ “‬دوار‭ ‬الشمس‭” ‬لفنسنت‭ ‬فان‭ ‬غوخ‭ ‬في‭ ‬متحف‭ “‬ناشونال‭ ‬غاليري‭” ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬يستهدف‭ ‬المشاركون‭ ‬فيها‭ ‬أعمالا‭ ‬فنية‭ ‬لإيصال‭ ‬رسالة‭ ‬رافضة‭ ‬للمشاريع‭ ‬النفطية،‭ ‬دفعت‭ ‬آنا‭ ‬هولاند‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬‮ ‬وفيبي‭ ‬بلامر‭ (‬21‭ ‬عاماً‭)‬،‮ ‬ببراءتهما‭ ‬من‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬باعتماد‭ ‬أسلوب‭ ‬جنائي‭.‬

اللوحة‭ ‬نفسها‭ ‬المقدرة‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬محمية‭ ‬خلف‭ ‬واجهة‭ ‬زجاجية،‮ ‬لكن‭ ‬الهجوم‭ ‬ألحق‭ ‬ضرراً‭ ‬بإطار‭ ‬العمل،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحف‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬ترافالغار‭.‬‮ ‬

وأفرج‭ ‬قاضي‭ ‬المقاطعة‭ ‬تان‭ ‬إيركام‭ ‬عن‭ ‬الشابتين‭ ‬بكفالة‭ ‬بانتظار‭ ‬محاكمتهما‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬‮ ‬

هولاند‭ ‬وبلامر،‭ ‬وهما‭ ‬ناشطتان‭ ‬مناخيتان‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬Just‭ ‬Stop‭ ‬Oil‭ (“‬أوقفوا‭ ‬النفط‭”)‬،‭ ‬ألصقتا‭ ‬أيديهما‭ ‬بجدار‭ ‬المعرض‭ ‬خلال‭ ‬التحرك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬الجمعة‭.‬‮ ‬

واستهدفت‭ ‬مظاهرة‭ ‬أخرى‭ ‬نفذتها‭ ‬مجموعة‭ ‬Just‭ ‬Stop‭ ‬Oil‭ ‬الجمعة‭ ‬مقر‭ ‬شرطة‭ ‬New‭ ‬Scotland‭ ‬Yard‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن،‭ ‬بعدما‭ ‬قبض‭ ‬عناصرها‭ ‬على‭ ‬28‭ ‬متظاهراً‭.‬‮ ‬

ودفعت‭ ‬لورا‭ ‬جونسون‭ (‬38‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬ببراءتها‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬باعتماد‭ ‬أسلوب‭ ‬جنائي،‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬عينها‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬زُعم‭ ‬أنها‭ ‬رشت‭ ‬طلاءً‭ ‬برتقالياً‭ ‬على‭ ‬لافتة‭ ‬شرطة‭ ‬نيو‭ ‬سكوتلاند‭ ‬يارد،‭ ‬فيما‭ ‬قطع آخرون‭ ‬الطريق‭ ‬بالخارج‭.‬