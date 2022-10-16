حريق يعطّل التطبيق الأوسع انتشارا للمراسلة الفورية

سيول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حُرِم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬تطبيق‭ ‬المراسلة‭ ‬الفورية‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ “‬كاكاوتوك‭” (‬KakaoTalk‭)‬،‭ ‬جرّاء‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭. ‬وهذا‭ ‬التطبيق‭ ‬مثبت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬وأشارت‭ ‬شركة‭ “‬كاكاو‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬53‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يستخدمونه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتسبّبَ‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬السبت‭ ‬بأضرار‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬بانغيو‭ (‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬سيول‭)‬،‭ ‬يضم‭ ‬خوادم‭ ‬كاكاو‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اضطرابات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭. ‬وأعربت‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬عن‭ ‬اعتذارها‭ ‬للمستخدمين،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬خدماتها‭ ‬تشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬تطبيقات‭ ‬الخرائط‭ ‬والمدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وطلب‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وتؤدي‭ ‬تالياً‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للكوريين‭ ‬الجنوبيين‭.‬

وطلب‭ ‬رئيس‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬واتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬لمنع‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭.‬

وأبدى‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬بسبب‭ ‬الإرباك‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭” ‬بمواطنيه‭. ‬وقال‭ “‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬السبب‭ ‬الدقيق‭ ‬للحريق،‭ ‬ينبغي‭ ‬الإعداد‭ ‬بعناية‭ ‬لتدابير‭ ‬وقاية‭ ‬من‭ ‬الحوادث،‭ ‬ومنها‭ ‬تركيب‭ ‬مراكز‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬نسخ‭ ‬عن‭ ‬البيانات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن نظام‭ ‬للإخطار‭ ‬بالحوادث‭ ‬والتحرّك‭ ‬لمعالجتها‭”.‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ “‬يونهاب‭” ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭.‬