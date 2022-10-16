اسطنبول نجمة جديدة على الخريطة المطبخية العالمية 

اسطنبول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المكتوب‭ ‬يُقرأ‭ ‬من‭ ‬عنوانه،‭ ‬فإن‭ ‬المطبوخ‭ ‬يُقرأ‭ ‬من‭ ‬لافتة‭ ‬المطعم‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ “‬تورك‭”‬،‭ ‬ويقول‭ ‬صاحبه‭ ‬الشيف‭ ‬فاتح‭ ‬توتاك‭ ‬معلّقاً‭ “‬في‭ ‬مطعمي،‭ ‬يعرف‭ ‬المرء‭ ‬فوراً‭ ‬أين‭ ‬هو‭ ‬موجود‭”.‬

بحصول‭ ‬مطعم‭ ‬توتاك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬نجمتين‭ ‬من‭ ‬دليل‭ ‬ميشلان‭ ‬في‭ ‬تصنيفه‭ ‬الأول‭ ‬لمطاعم‭ ‬اسطنبول،‭ ‬باتت‭ ‬المدينة‭ ‬التركية‭ ‬الكبرى‭ ‬حاضرة‭ ‬أخيراً‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬المطبخية‭ ‬العالمية‭.‬

فالمرجع‭ ‬المرموق‭ ‬للذوّاقة‭ ‬منح‭ ‬نجوماً‭ ‬لخمسة‭ ‬من‭ ‬مطاعم‭ ‬المدينة،‭ ‬حصلت‭ ‬أربعة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نصح‭ ‬الدليل‭ ‬بثلاثة‭ ‬وخمسين‭ ‬‮ ‬مطعماً‭ ‬آخر،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬قيمتها‭ ‬الممتازة‭ ‬مقابل‭ ‬أسعارها،‭ ‬وهي‭ ‬ميزة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتضخم‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬83‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وعكست‭ ‬تصنيفات‭ ‬ميشلان‭ ‬‮ ‬‭”‬غنى‭” ‬المشهد‭ ‬المطبخي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭.‬

ويرى‭ ‬صاحب‭ ‬النجمتين‭ ‬فاتح‭ ‬توتاك‭ ‬في‭ ‬تصنيفات‭ ‬الدليل‭ ‬الأحمر‭ ‬فرصة‭ ‬لجعل‭ ‬الجميع‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ “‬المطبخ‭ ‬التركي‭ ‬ليس‭ ‬محصوراً‭ ‬بالكباب‭”.‬

ويوضح‭ ‬أن‭ “‬المطبخ‭ ‬التركي‭ ‬متعدد‭ ‬الثقافات،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬حضارات‭ ‬عدة‭ ‬تعاقبت‭ ‬على‭ ‬تركيا‭”. ‬ويضيف‭ “‬أريد‭ ‬أن‭ ‬ابيّن‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينحصر‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬معروف،‭ ‬وأن‭ ‬أُبرز‭ ‬نتاج‭ ‬أرضنا‭”. ‬عاد‭ ‬فاتح‭ ‬توتاك‭ ‬إلى‭ ‬بلده‭ ‬ليؤسس‭ “‬تورك‭” ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعدما‭ ‬احتك‭ ‬مدى‭ ‬16‭ ‬عاماً‭ ‬بأبرز‭ ‬طهاة‭ ‬آسيا‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬نجوم‭ ‬ميشلان،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بول‭ ‬بيريه‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ (‬صاحب‭ ‬مطعم‭ “‬ألترافايوليت‭”‬،‭ ‬ورينيه‭ ‬ردزيبي‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن‭ (‬صاحب‭ ‬مطعم‭ “‬نوما‭”).‬

يتميز‭ “‬تورك‭” ‬ببساطة‭ ‬ديكوره،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬أثاثه‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬الفاتح،‭ ‬فيما‭ ‬تصطف‭ ‬مرطبانات‭ ‬المخللات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الجدران‭ ‬تحت‭ ‬باقات‭ ‬مجففة‭ ‬تتدلى‭ ‬من‭ ‬السقف،‭ ‬أما‭ ‬المطبخ‭ ‬فمشهد‭ ‬مفتوح‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬قاعة‭ ‬المطعم‭.‬

ولا‭ ‬تُستخدَم‭ ‬في‭ ‬أطباق‭ ‬المطعم‭ ‬سوى‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية،‭ ‬ومكوّناتها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬محاصيل‭ ‬الموسم،‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬فتراته‭ ‬الفرعية‭.‬

ويقول‭ ‬الطاهي‭ “‬نقصد‭ ‬السوق‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ونختار‭ ‬الخضر‭ ‬بأنفسنا‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬نعدّ‭ ‬أطباقاً‭ ‬عدة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬البطاطا‭ ‬وفطر‭ ‬ماتسوتاكيه،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الكمأة‭”.‬

وتفوح‭ ‬رائحة‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفطر‭ ‬الذي‭ ‬يُنتج‭ ‬في‭ ‬أضنة‭ (‬جنوب‭ ‬تركيا‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ “‬الذهب‭ ‬الأبيض‭” ‬لغابات‭ ‬الصنوبر‭ ‬اليابانية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬سعره‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭. ‬وتتبدل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬أطباق‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬لدى‭ “‬تورك‭”.‬

ويستفيد‭ ‬الشيف‭ ‬توتاك‭ ‬مما‭ ‬يوفّره‭ ‬لاسطنبول‭ ‬موقعها‭ ‬الجغرافي‭ ‬بين‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬وبين‭ ‬بحر‭ ‬إيجه‭ ‬وهضاب‭ ‬الأناضول،‭ ‬من‭ ‬تنوّع‭ ‬تترجمه‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ “‬تورك‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬يُضَمِّنها‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬أطباقاً‭ ‬تبقى‭ ‬فيها‭ ‬أِسبوعين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة،‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المروحة‭ ‬الواسعة‭.‬

والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬مثلاً‭ ‬سيكون‭ ‬مثلّج‭ ‬الفواكه‭ (“‬سوربيه‭”) ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬عنب‭ ‬إيزابيلا‭ ‬بطعم‭ ‬العلكة‭ ‬الفقاعية‭ “‬بابل‭ ‬غام‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يشرح‭ ‬معاونه‭ ‬الشيف‭ ‬الفائز‭ ‬بجوائز‭ ‬عدة‭ ‬أوغون‭ ‬كوجا‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الابتكار‭.‬

ويضم‭ ‬فريق‭ “‬تورك‭” ‬نحو‭ ‬20‭ ‬شخصاً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬متدربين‭ ‬شباب،‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعملهم‭.‬

ويقول‭ ‬فاتح‭ ‬توتاك‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬سترة‭ ‬شيف‭ “‬فرنسية‭” ‬النمط،‭ ‬بأزرار‭ ‬على‭ ‬الكتف،‭ ‬بالكاد‭ ‬تخفي‭ ‬طرف‭ ‬السكين‭ ‬الطويل‭ ‬الموشوم‭ ‬على‭ ‬ساعده‭ ‬الأيسر‭ “‬أنا‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬واصغر‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭”.‬ولم‭ ‬يكَد‭ ‬توتاك‭ ‬يؤسس‭ “‬تورك‭” ‬حتى‭ ‬حلّت‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬مطعمه،‭ ‬لكنّه‭ ‬تمسّك‭ ‬بفريقه‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بمنتجيه‭. ‬ويقول‭ “‬لو‭ ‬تخلينا‭ ‬عنهم،‭ ‬لكانوا‭ ‬اختفوا‭”. ‬وأفاد‭ ‬توتاك‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الأساليب‭ ‬التقليدية‭ ‬للمطبخ‭ ‬المحلي،‭ ‬من‭ ‬تجفيف‭ ‬وتخمير‭ ‬وتعليب،‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬النكهات‭ ‬الحمضية‭ ‬والمدخّنة‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬ميزة‭ ‬أطباقه‭ ‬وابتكاراته،‭ ‬ومنها‭ ‬مثلاً‭ ‬الخوخ‭ ‬الصغير‭ ‬المخلَّل‭ ‬الذي‭ ‬يُقدّم‭ ‬ضمن‭ ‬المقبّلات‭ ‬الفاتحة‭ ‬للشهية‭.‬

ويلاحظ‭ ‬الناقد‭ ‬فيدات‭ ‬ميلور‭ ‬على‭ ‬مدوّنته‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ “‬تورك‭” ‬ليس‭ “‬الإبهار‭”‬،‭ ‬بل‭ “‬إتاحة‭ ‬التذوّق‭”‬،‭ ‬ممتحناً‭ “‬الحسّ‭ ‬البحثي‭” ‬لدى‭ ‬الشيف‭ ‬وجدية‭ ‬عمله‭.‬

أما‭ ‬مدير‭ ‬دليل‭ ‬ميشلان‭ ‬الدولي‭ ‬غويندال‭ ‬بولينيك،‭ ‬فيرى‭ ‬أن‭ ‬مطبخ‭ ‬فاتح‭ ‬توتاك‭ ‬يزاوج‭ ‬بين‭ “‬التقاليد‭ ‬والابتكار‭ ‬والاستلهام‭ ‬والخيال‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أساساً‭ “‬ما‭ ‬توفّره‭ ‬اسطنبول‭”.‬

ويُبرز‭ ‬أيضاً‭ “‬صغر‭ ‬سن‭” ‬الطهاة‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬نجوم،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنهم‭ “‬يحملون‭ ‬مستقبلاً‭” ‬واعداً‭.‬