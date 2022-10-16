فيلة تتلف المحاصيل الزراعية في قلب إفريقيا 

كامبو‭ (‬الكاميرون‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يبدي‭ ‬قرويون‭ ‬يعيشون‭ ‬قرب‭ ‬متنزه‭ ‬وطني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الكاميرون‭ ‬استياءهم‭ ‬من‭ ‬الأذى‭ ‬اللاحق‭ ‬بمحاصيلهم‭ ‬جراء‭ ‬الحيوانات،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الفيلة،‭ ‬فيما‭ ‬تحاول‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬والحيوانات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

في‭ ‬كامبو،‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية،‭ ‬سُجلت‭ ‬حوالي‭ ‬عشرين‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬قرى‭ ‬لدى‭ ‬خدمات‭ ‬الحفظ‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬كامبو‭ ‬مان‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهي‭ ‬غابة‭ ‬عذراء‭ ‬شاسعة‭ ‬تفوق‭ ‬مساحتها‭ ‬264‭ ‬ألف‭ ‬هكتار،‮ ‬وموطن‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فيل‭ ‬غابات‭ ‬وحوالى‭ ‬500‭ ‬غوريلا‭. ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬فيلة‭ ‬على‭ ‬مزرعته‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬المتنزه،‭ ‬يكافح‭ ‬المزارع‭ ‬سيمبليس‭ ‬يومن‭ ‬البالغ‭ ‬47‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخطي‭ ‬محنته‭. ‬ويقول‭ “‬بتنا‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬الانهيار‭”‬،‭ ‬واقفاً‭ ‬بجانب‭ ‬بقايا‭ ‬أشجار‭ ‬موز‭ ‬طحنها‭ ‬الفيلة‭.‬

ويوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬المتنزه‭ ‬ميشال‭ ‬نكوو‭ ‬أن‭ ‬الفيلة‭ ‬تأكل‭ “‬الجزء‭ ‬الطازج‭ ‬من‭ ‬الجذع‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬الجزء‭ ‬الداخلي‭ ‬الغني‭ ‬بالمعادن،‭ ‬كما‭ ‬تتناول‭ ‬الكسافا‭ ‬أو‭ ‬الذرة‭ ‬أو‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬أو‭ ‬البطاطا‭ ‬الحلوة‭.‬

وفي‭ ‬الكاميرون،‮ ‬تتزايد‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬على‭ ‬تخوم‭ ‬الغابات‭ ‬الكثيفة،‭ ‬وتُسجل‭ ‬حالات‭ ‬اتلاف‭ ‬المحاصيل‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محميات‭ ‬الحيوانات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الشمال‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬قرية‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المتضررة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬كامبو،‭ “‬دُمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬هكتارات‭ ‬من‭ ‬المزارع،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬خسارة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬للسكان‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬نكوو‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬80‭ ‬إلى‭ ‬90‭%‬‭” ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬تُعزى‭ ‬للفيلة،‭ ‬فيما‭ ‬الباقي‭ ‬تشنها‭ ‬أنواع‭ ‬حيوانية‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬الغوريلا‭ ‬والشمبانزي‭ ‬والجواميس‭ ‬والقنافذ‭ ‬وآكل‭ ‬النمل‭ ‬الحرشفي‭.‬‭ ‬ويقول‭ ‬دانيال‭ ‬مينغاتا‭ (‬37‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬قروي‭ ‬يملك‭ ‬مزارع‭ ‬موز‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬هكتارين‭ ‬تعرضت‭ “‬للدمار‭” ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬بسخط‭ ‬إن‭ “‬الحيوانات‭ ‬تثبط‭ ‬عزيمتنا‭”.‬‮ ‬

ويضيف‭ “‬بدأت‭ ‬في‭ ‬البكاء‭ ‬بعد‭ ‬رؤية‭ ‬الأضرار‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬واحدة،‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤلم‭ ‬كثيراً‭”. ‬كذلك،‭ ‬يقول‭ ‬المزارع‭ ‬أميني‭ ‬نغونو‭ ‬البالغ‭ ‬57‭ ‬عاماً‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكاني‭ ‬إطعام‭ ‬عائلتي‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬تدمير‭ ‬الأفيال‭ ‬مزرعته‭ ‬من‭ ‬القرع‭ ‬ودرنات‭ ‬الكسافا‭ ‬والبطاطا‭.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬بذور‭ ‬اليقطين‭ ‬التي‭ ‬تُستهلك‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬في‭ ‬الصلصات‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الأطباق‭ ‬التقليدية،‮ ‬كان‭ ‬سيدر‭ ‬عليه‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬فرنك‭ ‬أفريقي‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬دولار‭).‬

ويوضح‭ ‬نكوو‭ ‬أن‭ ‬وتيرة‭ ‬تدمير‭ ‬الحقول‭ ‬كانت‭ “‬أقل‭” ‬قبلاً،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ “‬زادت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬استقرت‭ ‬الصناعات‭ ‬الزراعية‭” ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬المتنزه‭.‬

وقد‭ ‬جُرف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬الغابات‭ ‬الكثيفة‭ ‬والعذراء‭ ‬لصالح‭ ‬أنشطة‭ ‬زراعة‭ ‬نخيل‭ ‬الزيت‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬شركة‭ “‬كامفير‭” ‬للصناعات‭ ‬الغذائية‮ ‬والتي‭ ‬منحتها‭ ‬ياوندي‭ ‬امتيازاً‭ ‬لاستغلال‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬قبل‭ ‬تقليص‭ ‬المساحة‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬ألف‭ ‬هكتار،‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬

ويوضح‭ ‬أمين‭ ‬المتنزه‭ ‬تشارلز‭ ‬ممفي‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬للفيلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬هنا‭ ‬مكان‭ ‬تذهب‭ ‬إليه،‭ ‬وينتهي‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬حقول‭ ‬الناس‭”.‬

‮ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬جذوع‭ ‬الأشجار‭ ‬الخشبية‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬الغابة‭. ‬وبينما‭ ‬يطغى‭ ‬صوت‭ ‬المناشير‭ ‬على‭ ‬زقزقة‭ ‬الطيور،‭ ‬تجوب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتتبعين‭ ‬الغابة‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الغوريلا‭. ‬أطلق‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للطبيعة‭ ‬مشروع‭ “‬التعود‭” ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬بهدف‭ ‬تعريف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الغوريلا‭ ‬بالوجود‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬السياحة‭ ‬البيئية‭.‬‮ ‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬يصب‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬بهدف‭ ‬مزدوج‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والحيوانات‭ ‬البرية‭.‬

وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الغابات‭ ‬والحياة‭ ‬البرية،‭ ‬لا‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬الكاميروني‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تعويض‭ ‬لضحايا‭ ‬هجمات‭ ‬حيوانات‭ ‬المتنزهات‭.‬

وقال‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للطبيعة‭ ‬إنه‭ “‬يختبر‭ ‬ويدرس‭” ‬إمكانية‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬تأمين‭ ‬لتعويض‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭.‬

وقد‭ ‬اختار‭ ‬يومن‭ ‬نوعاً‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬التأمين،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تركيب‭ ‬قفران‭ ‬نحل‭ ‬في‭ ‬مزرعته‭ ‬بهدف‭ ‬صد‭ ‬الأفيال‭. ‬لكن‭ ‬الحلول‭ ‬الأخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ “‬مزارع‭ ‬من‭ ‬أشجار‭ ‬الفلفل‭ ‬الحار‭ ‬والليمون‭ ‬التي‭ ‬تصد‭” ‬الفيلة،‭ ‬وفق‭ ‬نكوو‭.‬