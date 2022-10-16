التبرع بدببة وُضعت أمام القصرَين بعد وفاة إليزابيث الثانية 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬السبت‭ ‬التبرع‭ ‬لجمعية‭ ‬خيرية‭ ‬تُعنى‭ ‬بالأطفال‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬دب‭ ‬بادينغتون‭ ‬ودمى‭ ‬أخرى‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬رسائل‭ ‬البريطانيين‭ ‬التأبينية‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬وفاتها‭.‬

وأشار‭ ‬القصر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدمى‮ ‬‭”‬التي‭ ‬وَُضعت‭ ‬تحيةً‭ ‬للملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬أمام‭ ‬مقرّي‭ ‬السكن‭ ‬الملكيين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ووندسور‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬بها‭ ‬للأعمال‭ ‬المخصصة‭ ‬لأبناء‭ (‬جمعية‭) ‬برناردوس‭”.‬

وكانت‭ ‬الملكة‭ ‬راعية‭ ‬لهذه‭ ‬الجمعية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬عندما‭ ‬خلفتها‭ ‬كاميلا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬يومها‭ ‬دوقة‭ ‬كورنوال‭ ‬وأصبحت‭ ‬الملكة‭ ‬القرينة‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬لين‭ ‬بيري‭ ‬قولها‭ “‬نعد‭ ‬برعاية‭ ‬هذه‭ ‬الدببة‭ ‬التي‭ ‬ستحظى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحب‭ ‬وستجلب‭ ‬الفرح‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬نساعدهم‭”.‬

ولشخصية‭ ‬دبّ‭ ‬بادينغتون،‭ ‬بقبعته‭ ‬الحمراء‭ ‬ومعطفه‭ ‬الأزرق،‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬الأطفال‭ ‬البريطانية‭ ‬منذ‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الفائت‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بمرور‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تولّيها‭ ‬العرش،‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬وهي‭ ‬تشرب‭ ‬الشاي‭ ‬مع‭ ‬دب‭ ‬بادينغتون‭.‬‮ ‬