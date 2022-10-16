الشباب يجتاز نظيره الكويتي بهدفين في التصفيات الاسيوية

بغداد-الزمان

تمكن منتخب الشباب بكرة القدم مساء اليوم الأحد، من تحقيق الفوز على نظيره الكويتي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا الجارية في الكويت.

وانتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب مسلم موسى فياض في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني اضاف العراق هدفه الثاني عن طريق اسهر علي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلاقي منتخب العراق نظيره الاسترالي بعد غد في مباراة الصدارة على المجموعة الثامنة .