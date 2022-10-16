عن العراقي حسن العلوي – وجيه عباس

أتيقن انه في ثمانينه الآن لاينتظر مايكتبه وجيه عباس عنه، وهو الأولى بأن يُكتب عنه كتاب كامل بعنوان (حسن العلوي والتشيع)، حسن العلوي القلم الذي قام بكتابة تأريخ الشيعة السياسي وحفظ لنا كل مايمكن له أن يدلنا على تاريخ سابق وحاضر منافق ومستقبل سارق، مسروقون من خاصرة نانسي عجرم وحتى مضيق البسفور وباب المندب نهاية بتلال هيفاء وهبي، لهذا نحن بحاجة الى الشاهد الاخير على حقبة حملت ماحملت ولم تجد سوى هذه الرقبة التي أنقذتها قراءته للواقع المحيط به فهرب بجلده الحي وذاكرته المتقدة التي مازالت رغم ثمانينه مثل جمرة تلسع كل من يستمع اليها فلا يمكنه الا الاستزادة منها.

رشاقة التعبير

اول مرة سمعت باسم حسن العلوي من مفوض شرطة في الثمانينات وهو يشكو حاله ويقول[حتى حسن العلوي كتب علينه ان رجال القانون لايوجد قانون يحميهم]، انتبهت الى رشاقة التعبير حين كنت مولعا ومسكونا بالشعر ولااقيم للكتابة اي وزن![بعد هذا العمر في الكتابة تيقنت ان الشعر بضاعة كاسدة ولايمكن لها ان تغير الواقع او تجعلك تتكلم باسم الفقراء وانت تحمل همهم صباح مساء]…هكذا تعرفت على الشيعة والدولة القومية، اسوار الطين،وكتب كثيرة غيرها، جعلت من حسن العلوي في داخلي صورة مغايرة، هو يدافع عن العراقيين، لايهاجمهم مثل الشعراء [سعدي يوسف وصف العراقيين انهم قمامة في اسفل صندق الازبال!]، لهذا حين رأيته في احد اللقاءات بعد التغيير الجذري في العراق وهو يقف مع متحدثين كويتيين وكان يتحدث عن الشخصية العراقية في انها هي التي تتعمد اخذ ما في ايدي الآخرين من اجل اثبات رجولتهم…حينها لم افهم الرسالة المعرفية التي تكلم بها عن ميزات الشخصية العراقية لاسيما وان الواقع العراقي الجديد لم يفضح العمائم السياسية والليبراليين والعلمانيين والكثير ممن ينتسبون الى الاحزاب الاسلامية وكيف انهم سيجعلوننا نكفر بما جاءوا به من نفوس مرعبة همها ان تفسد في البر والبحر ويعملون على نهب الارض والحرث لاحزابهم ولانفسهم وزوجات المتعة والمسيار ووووو… كنت قاسيا في انتقاد استاذنا حسن العلوي لاني فهمته بالخطأ لفكرة واحدة لم استطع ترجمتها كما اراد، وربما فهمتهما انا بفهمي الخاص المصحوب بثورة الشباب وثورة التغيير الكبرى في الحياة العراقية، ربما كان السبب لكونه لم يشرحها للجميع في وقت نحن بحاجة الى تفسير اكثر مما نحن بحاجة الى تلاوة، وجعلتني اعتذر منه، القلم حين يسرع اكثر من العقل بحاجة الى محطة استراحة، والعراق لم يعطنا استراحة، كل ماكتبت كان منصبّا للدفاع عن العراق وليس عن كائن مسكين مستكين مثل وجيه عباس، انا الغيت الأنا من داخلي، لهذا أصبحت الثائر على السائد دوما بصوت عال، وهي فرصة عظيمة لم تتأت لمجنون ان يحمل هذا الجنون العراقي الخالص، كثيرون جبناء يحملون هذا الجنون لكنهم بحاجة الى فدائي يسير أمامهم…وكنت أنا هذا الفدائي العراقي. الذي يجلس مع حسن العلوي لايملك الا أن يحسن… الصمت، اتعجب ممن يجلس مع هذا الرجل الا يستمع اليه الجميع وهويسابق انفاسه في البقاء على قيد العراق، هذا الرجل يتحدث بما يزيد عن مائة سنة من الحوادث، يملك ادق التفاصيل عما جرى وعما يجري الان، وتوقعاته المبنية على حقائق مامضى وماحدث وما سوف يحدث، هذا الرجل بحاجة الى صاحب قناة تتخصص بتسجيل مذكراته شفاها وتكون اول قناة تحتفظ بمذكرات كاملة الدسم عن عراق كان…ومضى ولم يتبق منه الا اطلال نبكي عليها الان![ولمن يقول ان العراق باق فأقلها ان التكنلوجيا الحديثة تحفظ لنا المذكرات صورة وصوت كاملة من دون ان يتدخل مقص الرقيب الخائن ليعدل مايستاء منه كما فعل التابعون من الصحابة الذين غيروا بالسيرة النبوية وكتبوها بعد اكثر من 200 او 300 سنة!!].

حسن العلوي الان في العراق، يقول كنت انتظر الموت في بيروت، لكنني عدت للحياة حين عدت الى العراق لبضعة ايام، ساعتان ونصف ركض بنا حسن العلوي وهو ينبش بذكرياته المعتقة عن العراق، يقرأ مايحفظ من شعر الجواهري وهو الراوية الاخير لشعره، لم يٌخطيء حتى في العروض الشعري الذي لايحسنه، وحين سألته هل تكتب الشعر؟ قال لا ولكنني احذر من قراءته الا بالصورة الصحيحة خاصة اذا كان هناك شاعر بيننا(كان يقصدني)،حين يتكلم عن الجواهري يعيدها لك بقراءة جديدة لم ينتبه اليها الكثيرون، القصيدة بنت حالتها،لكن حسن العلوي الذي قال في استقبال الجواهري حين رجع الى بغداد وقرا قصيدته العظيمة الرائية التي مطلعها:

ارح ركابك من أين ومن عثر

كفاك جيلان محمولا على خطر

اتذكر منها مرصعاته:

في جنة الخلد طافت بي على الكِبرِ

رؤيا خيالات واحلام من الصغر مجنحاتُ،أحاسيس واخيلة

مثل الفراشات في حقل الصبا النضر

اصطادهن بزعمي وهي لي شرك يصطادني بالسنا واللطف والخفر

اقتادهن الى حرب على الضجر

فيصطلحن على حربي مع الضجر

يقول حين تداخلت معه والاخرين ان الجواهري نجفي عاق، اي ان عقوقه للنجف الاشرف كان اكبر من ان يخفى على القاريء اللبيب، هو يتغني بكل المدن(وخاصة الغرب) لكنه لم يكتب عن النجف الا بوصف بعض شيوخها(لاطة وزناة)،وحتى حين قال قصيدته في الحسين ع قال(آمنت بالحسين) و(لم أدّعِ) ولم يقل آمنت بالله، لكن حين يذهب الى خارج العراق ويصف الحسناوات يقول:آمنت بالله..و

“نهداك والصدر ثالوث اقدسه

لوكان يُجمع ثالوت وتوحيد”

ظهر امس ربما تكاملت صورة كاملة عن الحرب الايرانية واحتلال الكويت من قبل صدام، بضعة كلمات وتوضيح مواقف عن حكم البعث الفاشي للعراق، وكيف ان صدام لم يترك دولة عراقية خلفه حين اعدموه، الدولة العراقية ابتلعتها دولة المنظمة السرية التي كان يقودها صدام، لم يكن هناك وزارة دفاع بل كان هناك مكتب الحزب العسكري[ربما مازال يعمل بهذا الفكر وزير الدفاع]، وكذلك لم تكن هناك وزارة تربية بل كان هناك المكتب الحزبي التربوي[ربما وزير التربية التابع للحزب الفلاني مازال يعمل بها]، لم تكن هناك وزارة ثقافة بقدر ماكان هناك “مكتب الثقافة المركزي” وهلم جرا الى باقي الوزارات، صالح عمر العلي تم نقله بين ليلة وضحاها،من موظف في وزارة البلديات الى وزير ثقافة بامر هذه دولة المنظمة السرية، صدام ومنظمته السرية سرقت الدولة العراقية ولم يبق منها الا بقايا دولة وبقايا حكومة وبقايا مجلس نواب، هذه البقايا لن تستطيع حكم العراق اذا اقامت بناءها الديمقراطي على نفس الاساس، بل يجب اقتلاع بقايا البناء القديم من اجل بناء الدولة العراقية الجديدة.

مؤرخ وحيد

حسن العلوي الموضوعي، والوحيد من المؤرخين العراقيين، بل أقول: الاوحد الذي اسس منهجا سياسيا لتأسيس دولة شيعية مدنية، الدولة الشيعية موجودة والنقاش الديني مازال يهرول من 1350 سنة وحتى الان، لكن حسن العلوي هو الوحيد الذي اسس منهجا شيعيا يختلف عما كتبه سياسيو ومؤرخو الشيعة الذين ركضوا خلف الافكار الماركسية والعروبية المفرغة من محتواها، حسن العلوي لايختلف عن الشيخ محسن الاميني الذي انتج 11 مجلد من كتابه(الغدير) في اثبات حديث غدير خم واعطى للشيعة مشجب اسلحة للدفاع عن الفكرة ودحض الافكار التي تدّعي اختلاقها وكذبها، حسن العلوي بكتابه (الشيعة والدولة القومية) اعطى سلاحا قديما بحاجة الى كلمة سر ليفهمه الاخرون، سلاح على الرغم من قدمه وسنة صنعه، الا انه يعمل افضل من الاسلحة الحديثة التي هي عبارة عن مكياج للحوادث التاريخية، لم يكن حسن العلوي وهو يكتب عن هذه المنطقة الكبيرة من الفراغ الا ليكون(تاريخيا) أهم المؤسسين لها، اثبت للتاريخ ان الشيعة تحملوا من المظلومية الانسانية والتاريخية وكذب الادعاءات مالو تحمله الاخرون لكفروا باسلامهم وانتمائهم العروبي وذهبوا ليصبحوا يهودا جددا منسوبين لامة محمد الغريب ص واله، اثبت العلوي اهم جزيئة لنا كعراقيين(باعتبارنا بشرا وعربا) ان الشيعة في العراق هم اصل العراق ولو لم يكن العراق شيعيا لاصبح اما عثمانيا سلجوقيا او ايرانيا اعجميا،الشيعة هم الذين حفظوا عروبة العراق بينما المتهمون في عروبتهم التاريخية يتهمون الشيعة بما هم متهمون به. حسن العلوي حين تناقشه في رموز الحكومة العراقية الديقراطية(كما يزعمون) يقول لك بعالي الصوت انهم اكثر ثقافة وافضل بكثير من الرموز البعثية[قبل عدة ايام كتب الشاعر الكبير المرحوم سامي مهدي ان ابراهيم الجعفري لايصلح الا ان يكون بوابا امام مكتب سعدون حمادي وزير الخارجية البعثي، وهذا مانقوله بان الشاعر يكتب وفق نظرة حزبية ضيقة والمفكر يكتب في مساحة بعيدة النظر]، الخطأ الوحيد الذي ينقص هذه الحكومة الديمقراطية(كما يزعمون!) هو عدم وجود ادارة مركزية، الحكومة تفتقد المركزية الادارية التي بامكانها انتاج نماذج سياسية وادارية على مستوى من القبول الشعبي، هل يعقل ان المركزية البعثية حولت تافها مثل حسين كامل الى وزير للتصنيع العسكري وهو ليس باستطاعته السيطرة على خروفين!! وحوّلت محمد حمزة الزبيدي من عامل قطع تذاكر في مستوصف[ مع احترامي لهذا العمل الانساني الكبير] الى نائب رئيس وزراء لصدام نفسه. حسن العلوي كشف لنا بعضا من اسرار 9 ساعات وهي المسافة التي قطعها القطار من بغداد الى البصرة، كان له حديث طويل سري مع صدام وهو يقول انه يشكل كتابا خطيرا لفهم صدام وافكاره، اشار الى قضية توظيف صدام للوزير البريطاني جورج براون الذي استقال من وزارته ليكون مستشارا لصدام، وكيف ان هذا البريطاني هو الذي عاب على العراق ان يقيم وحدة مع سوريا لان هناك اغلاط كثيرة(من وجهة نظر البريطاني)، حدودها مع اسرائيل وهي في حرب مستمرة معها ويجب على العراق الاستمرار بهذه الحرب غير المجدية وسوريا فقيرة وسوف تستنفذ اموال العراق، بل يجب على العراق اذا اراد ان يشكل حكومته العروبية من الخليج الى المحيط عليه ان يبدا باحتلال دولة صغيرة نفطية من اجل ان تصرف عليه، لا ان يعمل وحدة مع دولة كبيرة غير نفطية هو يصرف عليها، من هنا بدأت فكرة احتلال صدام للكويت بسبب هذا البريطاني الخبيث.العلوي كشف سرا خطيرا،صدام لم يكن يتصور ان تتمدد حربه الطويلة مع ايران الى ثمان سنوات، كان اقصى مايتصورة انها ضربة خاطفة لاقناع ايران بقوة العراق مع بداية نزول السيد الخميني من طائرته التي حملته من فرنسا الى ايران ( في نفس الاسبوع قرر صدام ان يشن حربه مع ايران)،لكن صدام غرق في 8 سنوات وكان السعوديون والكويتيون يقولون له(منا المال ومنك الرجال كما سمعتها شخصيا من لسان العــــــــاهل السعودي فهد في مؤتمره الصــــــحفي مع حسني مبارك أيام الحرب)، وحين توقفت الحرب بين العراق وبــــــين ايران، تنازل صدام كثيرا من اجل ان يتفرغ للحصول على الكويت: جائزته.

مفكر مظلوم

حسن العلوي مفكر ظلمه عمله في السياسة والتفكير في ان هناك من يستمع اليه في التغيير، كان على ثقة انهم يستمعون اليه وكان باستطاعته احداث التغيير الكثير، لكن كثرة الاحداث وسرعتها في الحدوث يتطلب رأسا لايحمل كل هــــذه النوارس المعدة للرحيل وفي نفــــــسها غصــــــة على مايحدث في العراق، لهذا ارتأى ان يتفرغ لحسن العلوي قبل ان يتفرغ لغير الحسنيين غير العـــــلويين، حسن العلوي العراقي الشيعي طائر حر لايعرف ان يشرب الا بطرف منقاره ولايسمح لنفسه ان يشرب من ماء آسن.

الزراعة تمنح تسهيلات لمُصدّري المواد الغذائية