مهرجان رياضي في اليوم العالمي للأسكواش

إبراهيم: أطمح بتحقيق نتائج جيدة مع المنتخبات العراقية

بغداد- الزمان

أعلن مدرب منتخبنا الوطني بالملاكمة للأشبال والناشئين الأذربيجاني جافيد إبراهيم عن طموحاته بقيادة فرقنا الى تحقيق نتائج جيدة تسهم في الارتقاء بمستوى قبضاتنا على الصعيدين العربي والدولي.

وقال جافيد خلال تقديمه في المؤتمر الفني إنه سعيد جداً بالعمل مرة أخرى في العراق بعد تجربة سابقة استمرت لثلاثة أعوام، مضيفاً أن مشروعه التدريبي يتضمن قيادة منتخبي الأشبال والناشئين في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وأضاف أنه قدم خطة عمل رصينة لاتحاد اللعبة تتضمن معسكرات تحضيرية ودراسة المشاركات المقبلة، من أجل تجهيز ملاكمينا بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في أجواء المنافسة الحقيقية.

وأشار إلى أن أقرب الاختبارات ستكون المشاركة في بطولة آسيا للأشبال التي من المؤمل أن تقام في محافظة السليمانية مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، وبالتالي فإنه يطمح لاستغلال المدة المتبقية بغية الارتقاء بمستويات الفريق.

سيرة ذاتية

يذكر أن المدرب الأذري يمتلك سيرة ذاتية جيدة، إذ سبق له أن توج بميدالية أولمبية كلاعب، كما أن لديه العديد من التجارب في عالم التدريب، بإشرافه على العديد من الأندية والمنتخبات الوطنية، وبالتالي فإنه سيكون إضافة مميزة للعبة.وعلى صعيد اخر ينظم اتحاد الأسكواش في ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية مهرجانه السنوي بمناسبة اليوم العالمي للعبة والذي يقام بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.أكد ذلك رئيس اتحاد الأسكواش علي جهاد في تصريح صحفي أن المهرجان الذي يقام سنوياً سيشهد مشاركة واسعة من لاعبي المنتخبات الوطنية ولجميع الفئات فضلاً عن لاعبي الأندية، موضحاً أن الاحتفالية باليوم العالمي للعبة ستكون فرصة مناسبة لمدربينا للاطلاع على مستويات المشاركين من أجل اختيار أبرز العناصر لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وأشار جهاد إلى أن البطولة ستسهم كثيراً في تطوير قاعدة اللعبة في البلد مؤكداً أن الاتحاد الدولي سيدعم رياضة الأسكواش في العراق لاسيما أنه سيكون مطلعاً على فعاليات المهرجان.وختم بأن المسابقة ستكون أيضاً محطة مهمة لتهيئة اللاعبين لخوض غمار منافسات مسابقة العراق للمتقدمين التي من المؤمل أن تقام خلال الفترة القليلة المقبلة.