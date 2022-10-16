عمليات بغداد تؤمّن الحماية لفعاليات ماراثون طواف بغداد

بغداد- الزمان

ضمن النهج الذي تتبناه قيادة عمليات بغداد بدعم واسناد وتوفير الحماية لكافة منظمات المجتمع المدني التي من شأنها المساهمة في الفعاليات الاجتماعية والانسانية والرياضية منها، باشرت قطعات قيادة عمليات بغداد بأشراف مباشر من اللواء الركن نائب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد والعميد الركن رئيس اركان قيادة المقر المتقدم لعمليات بغداد الرصافة، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد الدراجات الهوائية والفرق التطوعية من خلال قسم الاعلام والتوجيه المعنوي في القيادة، بتأمين الحماية لفعاليات طواف بغداد على الدراجات الهوائية، والذي انطلق مسيره من ساحة ميسلون باتجاه سريع قناة الجيش جزيرة بغداد جسر المثنى سريع التاجيات سريع ام القرى سريع حي العامل البياع السيدية تقاطع الدرويش سريع الدورة بغداد الجديدة الى ساحة ميسلون نهاية الطواف. وفي سياق متصل شاركت قيادة العمليات ماراثوناً رياضياً للدراجات الهوائية بالتعاون مع فريق الدراجات الهوائية وبرعاية عدد من منظمات المجتمع المدني، اذ انطلق المسير من برج الاتصالات/منطقة المأمون مروراً بشارع 14رمضان وتقاطع ابوجعفر المنصور وصولاً الى مول المنصور وذلك بحضور جمع غفير من المواطنين وعدد من الرياضيين من جميع مناطق العاصمة، جاء ذلك وسط أجواء يغمرها الفرح والابتهاج من الرياضيين واللجنة المشرفة على الماراثون والجماهير الحاضرة وقد اثنى جميع الحضور على حُسن التنظيم والدقة والالتزام العالي من قبل القطعات الامنية التي أمنت سير مجريات المسير وهذا الدعم يُعد من المحفزات الرئيسية لإقامة الفعاليات والنشاطات الرياضية وفي مختلف انواعها.