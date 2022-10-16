الجواهر والدرر القطرية تبهران العالم – باسل عبد المجيد

ابهرت دولة قطر الجواهر والدرر المونديالية التي قدمتها لشعوب العالم، الملاعب المعجزة التي ستقام عليها نهائيات كأس العالم بعد انجازها بفترة قياسية قبل افتتاح المونديال بعام كامل في سابقة تعد الاولى من نوعها في انجاز تشييد الملاعب بفترة اشاد فيها الاتحاد الدولي فيفا من خلال استضافة كاس العرب للانتهاء من جميع الترتيبات الاستعدادية لكاس العالم.

والمهم ان دولة قطر قدمت للعالم درسا مجانيا في فن الهندسة المعمارية والتخطيط وستذهب الجامعات في العالم لدولة قطر لدراسة المعجزة وتكون درسا في اقسامها الهندسية التصاميم في تشيد الملاعب كانما تحاكي ما في قطر وما يحب شعبها الاصلي.

لم تكتف دولة قطر في تشييد الملاعب وحدها بل شمل ذلك كل ارجاء الدولة بدءا من المطار الدولي وحتى الساحات والحدائق والاسواق التي تم تحويلها الى مناطق استراحة للقادمين اليها ماحققته من انجاز ماكان يتحقق لولا الرعاية الشابة من قبل اميرها الذي خطط وهندس وشارك في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في جعل البلاد قبلة للعالم من خلال المشاهد الرائعة للملاعب الجميلة التي ستقام عليها بطولة كاس العالم.

مونديال قطر معجزة العالم ومفخرة لدول الخليج العربي.