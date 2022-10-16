رياضة الألعاب لا رياضة الكرة – هشام السلمان

عرفت الرياضة منذ وقت طويل بأنها ( مصطلح ) عام يشمل كل الالعاب الرياضة ولم يُخصص هذا المصطلح يوما ما ليكون يُمثل لعبة واحدة مهما كانت جماهيريتها بين المشجعين أو شعبيتها في المجتمع..

أرى ليس من الصحيح على الاعلام والصحافة الرياضية اولا ان يركزا الاضواء بشكل شبه مستمر على لعبة واحدة مقابل إهمال شبه كلي للألعاب الاخرى ولم تُذكر هذه الالعاب في البرامج والصحف الرياضية الا ما ندر وهذا الامر يُؤثر بشكل كبير على الالعاب المهملة اعلاميا ومن ثم يتسبب بإندثارها بتقادم السنين اذا ما استمر الحال على ما هو عليه

الجانب الاخر في موضوع التساوي بالاهتمام بين جميع الالعاب من قبل المسؤولين عن الجانب الرياضي في البلد غير موجود ويجب عليهم إحتضان كل الرياضات وعدم ( الاهمال ) بين رياضة واخرى او لعبة واخرى ..

لقد لمسنا بشكل واضح ومؤسف ان هناك من يُفضل الاهتمام والرعاية برياضة او لعبة مثل ( كرة القدم ) على حساب الالعاب الاخرى وهذا خطأ جسيم لأن كل الالعاب هي العاب تمارس بالبلد وعلينا ان نرعى الجميع بالتساوي من أجل تحقيق الانجاز للبلد ورفع اسمه عاليا وليس الاعتماد على لعبة واحدة دون الاخرى ..

نعم لها شعبيتها ولكن اليوم لارصيد ( فني ) لها لانها فقدت هويتها بدليل منتخبنا لكرة القدم أول من يغيب عن نهائيات بطولة كأس العالم منذ أول ظهور وهو الاخير في بطولة ( مكسيكو ) عام 1986.. (هيمنة) لعبة واحدة وهي كرة القدم وتفضيلها على جميع الالعاب التي تمارس بالعراق واهمال الالعاب الاخرى وعدم الاهتمام بها من قبل المسؤولين جعل تلك الالعاب تتأخر ولا تحقق الانجاز برغم التاريخ المُشرف الذي تمتلكه حتى وصل الحال برياضاتنا الوصول الى مُنحدر خطير وذلك من مسؤولية الذين يديرون الرياضة في البلد

ومع كل ما يحدث من خطأ نقول علينا ان ننتظر القادم من الايام قد تبشرنا بشيء من الامل (الضائع ) حاليا وننتظر ( شمسا ) تشرق علينا وهي ( حُبلى ) بخير يحمي الرياضة العراقية التي تعاني الضياع حاليا .. الستم معي ..!؟