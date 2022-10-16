إختتام دورة حكّام كرة الصالات المستجدّين

بغداد- الزمان

اختتمت دورةُ حكام كُرة الصالاتِ المستجدين التي أقامتها لجنةُ الحكام المركزيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم بالتعاون مع لجنةِ كرة الصالات والشاطئيّة، واستمرت على مدى ثلاثة أيامٍ، وشاركَ فيها 30 حكماً من ضمنهم حكمة واعدة.وألقيت في الدورةِ محاضراتٌ عن قانونِ اللعبة وآخر التعديلاتِ التي استجدت في القانون، وحاضرَ فيها الحكمان السابقان علي عيسى وعمار فاضل، وفي نهايةِ الدورة تمّ توزيعُ الشهادات بين المشاركين.وحضرَ حفل الاختتام نائبُ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئيّة زياد شامل، ومدير الدورة حامد محمد.