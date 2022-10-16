سفيتولينا ومونفيس يرحّبان بالأميرة الصغيرة

مدريد- وكالات

أنجبت لاعبة التنس الأوكرانية، يلينا سفيتولينا، وزوجها الفرنسي، جايل مونفيس، أول طفلة لهما .

وأعلن الثنائي، الذي تزوج في تموز/يوليو 2021 وصول ابنتهما سكاي مونفيس.

وفي آيار/مايو الماضي، أعلنت سفيتولينا، المصنفة الثالثة على العالم من قبل، ومونفيس، الذي وصل للدور نصف النهائي مرتين في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، أنهما سينجبان طفلة.

وكتبت سفيتولينا، على احدى مواقع التواصل الاجتماعي “سيداتي، سادتي، رحبوا معي بشدة بسكاي مونفيس.. لا أستطيع أن أشكر زوجي بما يكفي، لأنه كان معي في هذه اللحظة التي لا تُنسى”.

وكتب مونفيس بدوره، على وسائل التواصل الاجتماعي: “عشت أجمل ليلة في حياتي، والتي انتهت بالحصول على أفضل هدية، في حدود الساعة السادسة صباحا”.

وأضاف: “يلينا كانت قوية وشجاعة.. لا أستطيع أن أشكر زوجتي وربي بما يكفي على هذه اللحظة المميزة.. أهلا بك في العالم يا أميرتي الصغيرة سكاي”.

ومن جهة أخرى ودع نجم التنس البريطاني، آندي موراي، منافسات بطولة خيخون المفتوحة للتنس في إسبانيا، بعد هزيمته أمام الأمريكي سيبستيان كوردا 6/4 و1/6 و6/1 مساء الجمعة، في دور الثمانية.

موسم رابع

وكان موراي قد صعد إلى ربع النهائي للمرة الرابعة هذا الموسم، في بطولات المحترفين، بعدما تغلب على الأرجنتيني بيدرو كاشين، لكن كوردا حرم المصنف الأول على العالم سابقا من التأهل للمربع الذهبي.

ويلتقي كوردا في الدور قبل النهائي الفرنسي آرثر ريندركنيش، الذي تأهل بالفوز على الإسباني بابلو كارينو بوسيتا، المصنف الثاني للبطولة، 4/6 و6/3 (7/6) و18/16.

كذلك تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى الدور قبل النهائي، حيث يلتقي الروسي أندريه روبليف، المصنف الأول للبطولة. وتأهل تيم بالفوز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، 6/4 و6/3 كما تغلب روبليف على الأمريكي تومي بول، المصنف الخامس للبطولة، 7/5 و6/3.

وقال تيم: “من المباراة الأولي وصاعدا، كان لدي شعور رائع على أرض الملعب”.وأضاف: “هو انتصار مهم، لأني أحاول الصعود مجددا في التصنيف العالمي.. والتأهل إلى الدور قبل النهائي في إحدى بطولات المحترفين يساعد في ذلك كثيرا”.وتأهلت البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، إلى نصف نهائي بطولة سان دييجو ذات الـ500 نقطة، بعد تغلبها على الأمريكية كوكو جوف.

فيما ودعت البطولة الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الرابعة، بسقوطها أمام الأمريكية دانييل كولينز.

واحتاجت شفيونتك، المرشحة الأولى للقب، إلى 65 دقيقة من أجل الفوز على جوف، المرشحة السادسة للقب والمصنفة الثامنة عالميا، بواقع 6-0 و6-3.

وستواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة السادسة عالميا والمرشحة الرابعة للقب، التي أطاحت بمواطنتها ماديسون كيز بنتيجة 6-4 و7-5 في ساعة و33 دقيقة.

ومن ناحيتها، ودعت بادوسا، المرشحة الثانية للقب، البطولة بعدما حسمت منافستها كولينز مباراتهما لصالحها، بنتيجة 7-6 (7-5) و6-4 في ساعتين.

نصف نهائي

وستواجه كولينز، المصنفة الـ19 عالميا، في نصف النهائي الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة الـ77 التي فجرت مفاجأة عندما أطاحت بالبيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة الخامسة عالميا والمرشحة الثالثة للقب، بنتيجة 6-4 و6-7(5-7) و6-1 فــي مباراة استغرقت ساعتين و37 دقيقة.