فوز متكامل للشرطة والأخطاء تتحدّى الزوراء بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

انتزع الشرطة فوزا متكاملا و مستحقا من منافسه الزوراء بنتيجة هدفين لواحد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز التي جرت على ملعب الشعب بحضور جماهيري كبير من انصار الفريقين جريا على العادة في متابعة هكذا لقاءات بين الفرق الجماهيرية ممثلة بانصارها الكبيرة.

عقدة الشرطة

وكرس الشرطة نتيجة الفوز للمرة الثالثة تواليا بعد مواجهتي الموسم الماضي قبل ان يعززهما امس الاول عندما ظهر بشكل واضح ومؤثر بأداء هجومي وفرض الضغط وسط الملعب للحد من خطورة الزوراء والتأكيد على التهديف وامتلاك مفاتيح اللعب وفي اعلى مستوى وانتظر 15دقيقة ليهز شباك الغريم عن طريق محمد داود بفضل سيطرة الشرطة منذ بداية اللقاء وشكل خطورة واضحةامام تكرار الاخطاء التي وقع فيها دفاع الزوراء الذي كان وراء هدف التقدم للغريم وقبلها وقع الخطأ الاخر وتسبب الخويبيب بضربة جزاء فشل في تسجيلها المواس قبل ان يعود الزوراء للمباراة وظهر بفرصة سريعة جاء منها هدف التعادل د38 عن طريق علاء عباس لكن الفريق لم يتمكن من تغير واقع اللــــعب ولم يقدم شيء على مستوى الهجوم لتستمر الامور وينتهي الشوط الاول بتعادلهما بهدف .

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني تلقى لاعبو الزوراء تعليمات بضغط هجومي لكن دفاع الشرطة نجح في أبعاد الخطورة وعاد للهجوم واربك خطوط الزوراء قبل وقع الحويبيب بالخطأ القاتل بالحصول على البطاقة الحمراء ويضع الفريق في ورطة عندما بقي يلعب بعشرة لاعبين وليتعرض دفاعه ومرماه الى الخطر وانقذه جلال من اكثر من كرة خطرة ثم تسديدة ابو بكر التي خالفت المرمى و بقي تحت التهديد قبل ان يقوم أود يشيو باربع تغيرات سعيا لاعادة التوازن فيما اثارة كرة مشتركة بين علاء عباس وأبو بكر الجدل حينما راح الزوراء يطالب بركلة جزاء قبل ان ينجح رديكيان في تسجيل هدف الفوز والحسم د 73 مستغلا خطأ مشترك بين الدفاع وجلال افضل لاعبي الزوراء الفريق الذي لم يحظى بمواجهة المنافس وسط تواضع الاسماء التي كان يعول عليها التي خضعت للمراقبة الشديدة ما اثر على الاداء العام للفريق وسط اماني انصاره في ان ينتفض ويضع حد للنتائج السلبية مع الشرطة قبل ان يخيب امال جمهوره الكبير في النتيجة وخشية تأثيراتها من هذه الاوقات وامام جمهوره الذي كان يمني النفس في تدارك مسار النتائج السلبية من بداية الموسم خصوصا مع الغريم الشرطة قبل تلقي الخسارة الثالثة في اخر ثلاث مواجهات مواجهات بينهما وليشهد جمهوره المستوى الغير مقنع ولم يكن في وضع الفريق المنافس المطلوب امام اقرانه من الجماهيرية التي تشكل الاختبارات الحقيقية قبل ان تتكرر الاخطاء الدفاعية المشكلة التي لم يبدو لم تحل والتغلب عليها وكانت السبب المباشر في الهزيمة من الشرطة وبالطريقة التي انتهت عندها المباراة التي تعني اكثر من شيء للفريق الذي يريد رد اعتباره في الصراع على لقب الموسم عندما فشل امام قوة الشرطة التي ظهرت بالمستوى المطلوب و فريق متكامل مرورا بمن يجلس على دكة الاحتياط ويعلن من هذه الاوقات بأن هدفه قائم في الدفاع عن اللقب عبرالتركيز على جميع مبارياته وتشعر جماهيره بامكانياته العالية للدفاع عن مكسب الموسم الماضي.

فوز لنوروز

بدء عداد فريق نوروز العمل وذلك بالحصول على نقاط مباربات الارض المفضلة لجمهوره وتعويله عليها مرة اخرى بعدما خدمته في البقاء في الدوري عندما حقق المركز التاسع في الترتيب العام بدعم نتائج الارض التي سيطر عليها بالكامل في المرحلة الثانية والمشـــــاركة الفائتة وكان امس الاول على الموعد تحت انظار جمـــهوره ليستهل الموسم الحالي عبر نتيجة عقر الدار بالفوز المهم على الكرخ بهدف المحترف اوليفيرا سوزا د34 ليقود به الفـــريق إلى فوز مهم بفضل التعامل مع الفرصة بالشكل الصحيح وتدوين النـــــقاط كاملة في سجل الدوري وتعويض خسارة البصرة وهو المــهم .

فوز الكهرباء على اربيل

وعاد الكهرباء بفوز ثمين بقهر صاحب الارض والجمهور بهدف اللاعب ستيفن بلفور د82 الذي حسم الامور وحقق الفوائد كلها والنتيجة تعبر عن قدرات الكهرباء الذي حصل على ثلاث نقاط مهمة ويدعم البداية بعدما وجد التشكيل الفرصة لتعزيز هابقيادة لؤي صلاح الذي يسعى إلى تقديم الفريق على افضل ما يرام بعد موسم ناجح من كل الجوانب مسجلا تواجداجيدافي الدوري والكأس والسعي إلى تقديم الافضل مرة اخرى ولان الفوز يمثل الحاجة الكبيرة في طريق المنافسات لابل الحدث المهم خصوصا اذا ما أتى من الذهاب ما يعكس قوته وإرادته في التغلب على صعوبة المواجهة التي عاد الكهرباء بفوائدهاوهو المطلوب قبل ان يفشل ارببل في تعويض خسارة كربلاء عندما سقط على عماه بين جمهوره وفي ملعبه مايعكس ضعف الفريق والظهور الخجول مرتين ويخسرهما ويبقى نزار محروس مطالب في ان يغير الامور بالسرعة ومن دون تأخير والعودة السريعة الى ما يتـــــطلع اليه اهل اربيل في ان يرى الفــــــريق قويا من حيث الاداء والنتائج ولو في ميدانه الكهرباء سيواجه الطلاب في الاختبار الحقيقي فيـــــما تنتظر اربيل سفرة طويلة عندما يحل ضيفا على نفط ميسان باربع نقاط وهو الذي لازال يعاني من مباريات الذهاب.