طالبان في فنون بابل يبادران بعمل تطوّعي

بابل – سليم العناوي

قام الطالبان محمد ناصر رحيم وعبد الله كامل مغامس من قسم الفنون التشكيليّةِ في كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل بمبادرةً تطوّعيّة لزراعةِ النباتاتِ الظليّةِ والزهورِ في باحاتِ القسمِ من أجلِ توسيعِ المساحاتِ الخضراءِ والاهتمامِ بجماليّةِ الحدائقِ وديمومتِها،تزامناً مع بدايةِ العامِ الدراسيِّ الجديدِ.و اشاد عميد الكليّةِ عامر صباح المرزوك بهذه المبادره وأشارَ إلى (أنَّ مثل هكذا مبادراتٍ وإنْ كانت نوعيّةً إلّا أنّها تشكّلُ دافِعاً لبقيّةِ الطلبةِ من نفسِ القسمِ والأقسامِ الأُخرى في أنْ يحذوا حذوَ زملائهم في رعايةِ الأشجارِ والعمل على إكثارِها ليبقى الجمالُ سمةً لكليّتنا).فيما اكدت رئاسة جامعة بابل في توجيهاتها على تشجيع العمل التطوعي والمبادرات الانسانية بين الطلبة والعاملين فيها.

الى ذلك ضيفت الكلية ، الورشة العلمية حول الية النشر العلمي الصحيح والتي اقامها قسم الشؤون العلمية بجامعة بابل وباشراف مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا محمد منصور الخفاجي بحضور عدد كبير من طلبة الدراسات العليا ،وحاضر في الورشة كل من الدكتور على صلاح والمدرس المساعد حنين علي ،وتناولت الورشة ماهو النشر العلمي الرصين واهميته، كما طرح فيها انواع تصنيفات المجلات العلمية الرصينة وكيفية اختيار المجلة المناسبة للبحث كما تناولت الورشة اليات ارسال البحوث الى المجلة ومتابعة النشر فيها.