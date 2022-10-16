عدد جديد من مجلة صوتها

بغداد – الزمان

صدر العدد 46 من مجلة (صوتها) وضم مواضيع عدة منها (دائرة المنظمات غير الحكومية تؤكد اهمية منح المنظمات الرصينة دورا رقابيا)، (الاعلاميات العراقيات ينفذن ورشة تدريب المدربين لمناصرة قضايا المرأة)، (اهمية تمكين النساء في التحول الرقمي وتشريعات للحد من الابتزاز الإلكتروني)، (اطفال اكياس النايلون تحت مجهر الاستقصاء)، (امل الشويلي .. الاعلام جزء مني فنحن اخترنا بعضنا و)، (السلطة الرابعة أهتز عرشها بسبب الطارئين)، (سيدات العراق يشاركن في بطولة غرب اسيا للشابات) مع ملف عن حملة أزهري لمكافحة سرطان الثدي.