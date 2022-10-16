مخرج إيطالي يوثّق معالم الموصل سينمائياً

مصوّرو التلفزيون يتحدثون عن دورهم الساند للمخرجين

بغداد – ياسين ياس

الموصل – الزمان

ضيف الملتقى الاذاعي والتلفزيوني في احدث جلساته مجموعة من مصوري التلفزيون بجلسة اقيمت بقاعة الجواهري في الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق العراق وقدم الجلسة رئيس الملتقى المخرج صالح الصحن قائلا(اليوم نحتفي بشريحة الوفاء والابداع في الحياة لكم تاريخ مجيد نرى ابداعكم وجهودكم في الدراما والسينما وجميع الفعاليات التلفزيونية، نراكم في النسر وعيون المدينة،وجرف الملح،وعالم ست وهيبة،كل هذا هو انجاز لكم،نرى عدسة الفن من تصويركم ) واضاف(من واجبنا ان نذكر اسماؤكم نفتخر بكم على كل ماقدمتموه كنتم جنود مجهولين، كلنا نساهم في كل منجز فني وكل من العاملين له حق في صناعة المنجز). واكد الصحن ان (مدير التصوير له دور مهم في الزمان والمكان،اضافة الى صلاحيات المخرج كون العمل الفني حب واخلاص كيف نصنع صوره من خلال المخرج،ومن مهمات المصور الكاميرا لذلك تجد المصور مخرج ثاني، انتم قناديل مضيئة في الدراما العراقية).

بعدها تحدث عدد من المشاركين في هذه الجلسة منهم المصور علي نعمة، قائلا(دخلت عالم التصوير عام 1993. وكنت اصغر مصور،بدات بالنقل الخارجي ،بقيت سنة خلف الكاميرا،انا خريج اكاديمية الفنون، طموحي ان اكون مخرج ).

ومن المتحدثين المصور طالب عبد الحسين قائلا(تجربتي كانت في الاردن لقناة الجزيرة ،ثم تلفزيون عمان ،قدمنا العديد من السهرات في التلفزيون، وقدمت ودربت مجموعة من المصورين بعدها دخلت العديد من الدورات لزيادة المعلومات،ثم عدت الى بلدي العراق وعملت مع المخرج ابراهيم عبد الجليل في فلم المتنبي).

المرسم الصغير

وقال مخرج برنامج المرسم الصغير محمد رسن (عاصرت العديد من المصورين وعملت مع المخرج عبد الهادي مبارك وحسن حسني ، وقدمنا العديد من المسلسلات وشاركنا في مهرجانات بابل والمربد ومن المصورات سناء عباس ام الفنانة نبراس خضر، واقبال الخالدي واخرون).

وفي نهاية الجلسة تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية قدمها عضو اتحاد الادباء حسن البحار، وهم المصورون: قاسم يونس، فاضل مبيت، طالب عبد الحسين، عبد الرضا محمد، ماجد تمر، حسن علي، سعد محمد، ظافر سامي، علي نعمة، خالد حربي، ماجد علوان، واخـــــرون.

على صعيد اخر وعملاً بالبرنامج الذي تم اعداده من قبل شعبة البعثات والعلاقات الثقافية في كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل، زار المخرج الإيطالي السينمائي سافينيو كاربونه بعض من معالم مدينة الموصل التاريخية والحضارية الخميس الماضي وشملت زيارته التي كانت برفقة وفد من كلية الفنون الجميلة وبالتنسيق مع ممثلي اليونسكو في محافظة نينوى مأذنة الجامع النوري الكبير وكنيسة الساعة وكنيسة حوش البيعة وأسواق الموصل القديمة وإزقتها وبيوتاتها التراثية. وتم تصوير بعض المشاهد للتقرير الوثائقي السينمائي والفوتوغرافي الذي يطمح المخرج الإيطالي نشره عالمياً لفترة ما بعد تحرير المدينة ومظاهر الإعمار التي تشهدها وما لحق بها دمار.