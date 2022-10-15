التربية تحدّد موعد إمتحان المتغيّبين وتستبعد منح عدم رسوب

مدرّسو ذي قار يبادرون بتأهيل المناهج المستعملة

بغداد – ساري تحسين

قررت وزارة التربية ،امتحان المتغيبين عن الامتحانات في المديريات العامة ببغداد ،بدءا من يوم الاربعاء المقبل ،واستبعدت ، منح قرار عدم رسوب للعام الدراسي الماضي .وقالت في بيان مقتضب تابعته (الزمان) امس انه (لا صحة لمنح قرار عدم رسوب للعام الدراسي الماضي. كما قررت ، امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة ببغداد حصراً.وذكر البيان أنه (نظراً للظرف الأمني الطارئ الذي حصل يوم 28 من شهر أيلول الماضي في بغداد ،مما تسبب بغياب عدد من طلبة الصف السادس الاعدادي، ولعدم حرمانهم من أداء الامتحان الوزاري ،قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في الوزارة امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية في بغداد فقط).

واضاف ان (موعد الامتحان سيكون يوم الأربعاء المقبل وسيشمل الامتحان المواد الكيمياء للاحيائي والتطبيقي للدراستين العربية والإنكليزية والجغرافية للفرع الأدبي وعلم الجمال لفرع الفنون). واطلقت الوزارة في وقت سابق ،مشروع رفع الاستعداد للمدرسة أهلا سمسم ، لمساعدة تلاميذ الأول الابتدائي على التكيف مع البيئة المدرسية عن طريق ممارسة الألعاب والإنشاد والحركات الرياضية وصنع الفن، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الدولية. الى ذلك ، اثنى الوزير علي حميد الدليمي ،على مبادرة معلمي ومدرسي ذي قار ،بإعادة تأهيل المناهج المدرسية المستخدمة. وقال في بيان ان (الطريق الذي تسلكه هذه النخبة من الهيئات التدريسية والتعليمية يستحق منا كل الشكر والتقدير، لِما يقدمونه لهذا الوطن، فغداً سيحتفلون بعلو شأنه لتميزهم في عطائهم له، وتفانيهم في بناء مجده، معرباً عن ثقته في أن التميز سيكون هو دأب المكرمين في رحلة العلم والمعرفة والعمل الجاد )، واشار الى ان (هذه الحملات التربوية تدل على أن المدرس والمعلم يؤديان رسالتهم التربوية المقدسة ،برغم كل التحديات والمعوقات الصعبة لأنهم لا يعرفون إلا النجاح والتقدم في أداء الأمانة والرسالة المكلفين بها)، ووجه الدليمي بـ (تكريم تلك النخب التربوية ،تقديرا لجهودهم خدمة للعملية التعليمية والمجتمع فهم بحق عطاء متواصل وفكر متجدد). وبحثت لجنة التربية النيابية برئاسة زيتون الدليمي ، مع الدليمي ،القضايا التي تخص الواقع التربوي والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية ،تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وشدد المجتمعون على (بذل الجهود لتحقيق الرسالة التربوية ومد جسور التعاون وتهيئة الاجواء المناسبة لأبناء الطلبة والملاكات التعليمية).