موظّفو القوة الجوية يناشدون إيقاف إستقطاع الرواتب تحت مسوّغ الإكتفاء

الدفاع يفتح باب التطوّع على الكلية العسكرية

بغداد – الزمان

ناشد الموظفون المدنيون في قيادة القوة الجوية بوزارة الدفاع ،التدخل وايقاف استقطاع الرواتب تحت مسوغ تحقيق الاكتفاء الذاتي. وطالبوا في مناشدة تابعتها (الزمان) امس في كروبات واتساب (الامين العام للوزارة جبار ثجيل ومدير مديرية الافراد بان القبطان، بالتدخل وانصاف الموظفين المدنيين على ملاك القوة الجوية ،الذين يعانون من استقطاع 148 الف دينار من رواتبهم وبشكل شهري،وهم ليس لهم نصيب في الافطار الصباحي،وانما فقط الغداء ،اما وجبة العشاء فتكون بعد انتهاء دوامهم الرسمي)، على حد قولهم . مؤكدين انه (لا يوجد في النظام العسكري استقطاع لرواتب الموظفين المدنيين، لكن برغم المناشدات المتكررة ما زالت رواتبنا تتعرض للاستقطاع تحت مسوغ الاكتفاء الذاتي)، بحسب تعبيرهم. واشاروا الى ان (احد قادة القواعد الجوية يعاملهم معاملة العسكريين من حيث اجراء التعداد الصباحي،فضلا عن ان الكثير من الذين جرى تحويلهم الى الملاك المدني ،مازال دوامهم مماثل للعسكريين)، مطالبين (مدير الموازنة والبرامج بالوزارة باعادة صياغة الاستقطاعات لانها بحسب ما وصفوه ظلم وفساد كبير) على حد وصفهم. فيما فتحت الوزارة باب التطوع بصفة طالب في الكلية العسكرية.وذكر بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس (واع) أن (موقع الوزارة فتحت لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين بالتطوع بصفة طالب في الدورة 113 بالكلية العسكرية ). واجرى الوزير جمعة عناد سعدون ،زيارة الى الكلية العسكرية الثالثة في زاخو. واشار البيان الى ان (سعدون اجرى زيارة الى الكلية العسكرية الثالثة في زاخو، يرافقه رئيس الاكاديمية العسكرية وأمين سر التدريب في أمانة السر العام ومدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، حيث كان في استقباله عميد الكلية وآمرو وضباط الكلية).