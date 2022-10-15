الحكومة تكلّف هيام نعمت بمهام إدارة المالية وكالة

رشيد يتلقّى تهاني السعودية والبحرين ويبحث مع الأردن مجالات التعاون

بغداد – ابتهال العربي

تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،التهاني من السعودية والبحرين ،بمناسبة انتخابه وادائه اليمين الدستورية رئيسا للعراق. وجاء في برقية العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تابعتها (الزمان) امس (يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً للعراق ،أن نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا ، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة)،متمنيا (التوفيق والسداد ولشعب العراق المزيد من التقدم والازدهار).

في وقت ،بحث رئيس الجمهورية ،مع العاهل الاردني عبد الله الثاني ،تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد تلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن ،اكد خلاله حرص بلاده على مواصلة توطيد العلاقات مع العراق، وتوسيع التعاون وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، ويخدم قضايا الأمة، مجددا وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه في الحفاظ على أمنه واستقراره)، معربا عن (تمنياته للرئيس الجديد بالتوفيق، وللشعب العراقي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار). كما بعث ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ،برقية تهنئة إلى رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وأعرب آل خليفة خلال البرقية عن (أطيب تهانيه بهذه المناسبة، متمنياً لرشيد التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي بما يحقق طموحات وتطلعات شعب العراق نحو مزيدٍ من النماء والتطور)، واشار الى ان (البحرين والعراق يرتبطان بعلاقات أخوية تاريخية متميزة)، مؤكداً (حرص بلاده على مواصلة تطوير هذه العلاقات بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين). من جهة اخرى ،كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة، حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مصدر إن (الكاظمي وافق على اعفاء وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار اسماعيل من المنصب ، وقرر تكليف نعمت بمهام ادارة الوزارة وكالة لحين تشكيل الحكومة الجديدة). وصوّت البرلمان في وقت سابق، على قرار يلغي فيه تكليف وزير النفط ، بإدارة المالية بالوكالة.وجاء في بيان مقتضب للبرلمان أن (مجلس النواب صوّت على قرار إنهاء تكليف اسماعيل من منصب وزير المالية بالوكالة). وكان الكاظمي، قد كلّف في منتصف شهر آب الماضي اسماعيل، بمهام إدارة المالية وكالة، وذلك بعد الموافقة على استقالة الوزير السابق علي عبد الأمير علاوي. في غضون ذلك ، اكد اسماعيل ، استمرار جهود حل العقبات أمام فرص الاستثمار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير المالية وكالة ترأس الوفد العراقي المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد في العاصمة الامريكية واشنطن ، بمشاركة وكيل الوزارة وعدد من المديرين العامين)، مؤكدا ان (اسماعيل أجرى على هامش الاجتماعات لقاءات جانبية مع المؤسسات المالية والاقتصادية)، وشدد اسماعيل على (أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين ، والاتجاه نحو تطوير مجالات التعاون الإقليمي والدولي)، لافتا الى (الجهود الرامية لحل الإشكالات وإزالة العقبات التي ترافق مسيرة تعزيز فرص الاستثمار وقيام المشاريع في العراق)، واكد (ضرورة إشراك القطاع الخاص لأخذ دوره في مجمل النشاط الاقتصادي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة)، واشار الى ان (المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين، تضمنت لقاء محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي)