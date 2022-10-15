العراق يشاطر تركيا الأحزان بمصرع 40 عاملاً في إنفجار منجم الفحم

بغداد – ندى شوكت

قدم العراق، التعازي إلى تركيا بضحايا انفجار منجم الفحم في مدينة أماسرا ،الذي اسفر عن مصرع 40 عاملا ،وسط استنفار فرق الانقاذ للبحث عن مفقودين. وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس ان (العراق يعرِبُ عن تضامنه مع تركيا،حكوما وشعباً جرّاء الانفجار الذي وقع في منجم للفحم بمدينة أماسرا، ونبعث أحرّ التعازي والمواساة إلى عوائل ضحايا الحادث). وأعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى في انفجار المنجم إلى 40 في حين يحاول رجال الإنقاذ انتشال عامل في المنجم مفقود، وسط استنفار أجهزة الدولة وبدء التحقيق في الملابسات. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن (عدد القتلى في انفجار المنجم ارتفع إلى 40 عاملا). وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ،قد اكد في تصريح إن (11 عاملا في المنجم يعانون من إصابات بعضها حرجة). وافاد صويلو ، في وقت سابق أن، عدد العمال المحاصرين في المنجم يبلغ 15 قبل أن يتقلص العدد إلى عامل واحد فقط، ونجحت فرق الإنقاذ والبحث في إنقاذ 58 حتى الآن من أصل 110 يعملون في المنجم. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ،الذي ينتظر وصوله إلى مكان الحادث ، كتب في تغريدة على تويتر (ستحقق هيئاتنا القضائية بكل أبعادها في هذا الحادث المروع الذي ضربنا،ولن يمر أي إهمال بلا عواقب)، مؤكدا ان (الدولة تتحمل المسؤولية وتحمي عائلات الضحايا الذين تم تشييع عدد منهم في القرى المجاورة).