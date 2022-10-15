الأنواء : طقس متقلّب وفرصة أمطار شمالاً

بغداد – فائز جواد

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد متذبذبا مصحوبا بفرص امطار شمالاً. واوضحت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع تساقط امطار خفيفة تكون رعدية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى حيث تسجل العظمى في بغداد 38 مئوية).

وأفادت مديرة فرع بايكال للمصلحة الجيوفيزيائية الموحدة الروسية، يلينا كوبيليفا ،بوقوع زلزال في بورياتيا الروسية. من جهتها، قالت دائرة الطوارئ في إيركوتسك أن (قوة الزلزال في بحيرة بايكال بلغت 5 .9 درجة على مقياس ريخيتر).