النجف : فريق طبي يعيد الحياة لشابة بعد إنفصال إحدى رئتيها

النجف – سعدون الجابري

نجح فريق جراحي طبي في مدينة الصدر الطبية في النجف، ترأسه إختصاص جراحة القلب و الصدر و الأوعية الدموية منتظر الحكيم ، من إنقاذ شابة تعرضت لحادث سير أدى إلى تهشم عدد من أضلاعها و إنفصال الرئة اليمنى تماماً من القصبة الهوائية ، لتمضي أربع ساعات متتالية و هو وقت العملية برئة واحدة ، حتى أن تمكن الفريق الجراحي من إعادتها للجهاز التنفسي بعملية تصنف بفوق فوق الكبرى . و بين الحكيم في تصريح أمس ان (العملية أجريت في صالة عمليات طوارئ مدينة الصدر الطبية ليلة أمس الأول ، حيث قبل أجراء العملية عرضت المريضة على أطباء أختصاص ، و كل المؤشرات تتجه إلى خطر محدق يهدد حياتها ، بعد أن أنخفض أوكسجينها إلى 10 بالمئة أثناء العملية ، الفريق الجراحي أستنفر كل إمكانياته ليجري عملية طارئة للشابة ، و يبعد الخطورة عن حياتها بعد تمكنه من إعادة الرئة اليمنى للجهاز التنفسي ، لتستعيد تنفسها الطبيعي الذي عاد و بالعلامة الكاملة 100 بالمئة) . مضيفاً ان (المريضة ترقد في عناية مدينة الصدر الطبية و تشهد صحتها تعافياً ملحوظاً ، بعد دقائق من نجاح العملية التي لولا تظافر جهود الخفراء و العاملين في الطوارئ الجراحية لما تمكن من السيطرة على الخطورة لنعيد للشابة الأمل بالحياة مجدداً ، فشكراً لله على توفيقه و شكراً لكل من ساهم بهذا العمل الذي يؤكد كفاءة و مهارة الطواقم الطبية و التمريضية ، و حتى الخدمية في تحمل المسؤولية و القيام بالواجب على أحسن وجه و بأفضل النتائج المرجوة). مشيراً الى (مشاركة فريق طبي ضم مساعد جراح ميثم الفتلاوي و أخصائي تخدير مهدي الجبوري و مقيم أقدم الدكتور حيدر خطار و مقيم أقدم الدكتور عصام محمد .. فضلاً عن مشاركة عدد من الممرضات). وختم الحكيم بالقول ان (المريضة لا تزال ترقد في الردهة الجراحية النسائية و حالتها الصحية مستقرة).