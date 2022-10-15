الشباب يتخطى الهند ويلتقي الكويت

الحدود تقهر النفط والصناعة تحتج بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

بعد فوزه على منتخب الهند عندما تمكن من قلب تاخره بهدفين لواحد الى فوز بأربعة اهداف لهدفين يعود وطني الشباب اليوم الأحد لخوض اللقاء الثاني في تصفيات شباب آسيا في المجموعة السابعة المقامة حاليا في الكويت امام البلد المضيف الكويت الذي كان قد خسر من أستراليا بهدف لاربعة اهداف وذلك عند السابعة والنصف مساء

وتختتم التصفيات بعد غد الثلاثاء بلقاء استراليا والعراق والهند والكويت ويذكر ان أبطال المجموعات العشر يتاهلون مباشرة اضافة الى افضل ست ثواني ما يتطلب من الوطني اخذ الامور بعين الاعتبار في لقاء اليوم لرفع حظوظ التاهل.

مباريات الدوري الممتاز

واصل فريق الحدود بدايته المهمةمحققا الفوز الثاني توالياوالنقاط الثلاث الثمنية من فوزه على النفط بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى امس الاول في ملعب المدينة ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز بكرة القدم

وفرض الحدود تقدمه عن طريق عبد العباس اياد د27 قبل ان ينجح محمد سويد د47 في تعزيز التقدم و ينجح في تتويج فريقه بالفوز ويظهر الحدود بقوة ووضوح مرة اخرى بعد فوز الافتتاح على الديوانية بهدف قبل ان يرفع رصيده الى ست نقاط وهذا يعني شيء كثيرا للفريق العائد الموسم الحالي للبطولة والرغبة في ان يستمر منافسا بعد تجاوز عقبة صعبةوالانتصار الثاني ويثبت ان عودته ستكون مختلفة بعدماتعلم من درس النزول للا ولى ولو انه لم يتأخر فيها قبل ان يظهر بثقة كبيرة بقيادة عماد نعمةفي وقت تجرع النفط الهزيمة الثانية وكل ما فعله تقليص الفارق من قبل وليد كريم د57 في اسوء بداية منذ عدة مواسم ويتوارى عن كل شيء من دون عكس إمكانية اللعب والمنافسة التي تتطلب الظهور المطلوب من هذه الاوقات لان فقدان النقاط يعني تعقيد الامور بوجه حسن احمد والفريق برمته والنتيجتين تدعوان للقلق بعدما فشل الفريق في استعادة التوازن عقب خسارته من نفط ميسان بهدف الاسبوع الماضي.

فوز دهوك

وواصل دهوك التألق والنتائج بعدما عاد بفوز مهم من ملعب الكوت الذي شهد اول لقاء في الممتاز كارض مفترضة للديوانية بهدف الاعب برنس ابوكو الذي رفع رصيده الى هدفين بعدما هز شباك الشرطة في الدور الماضي قبل ان يمنح فريقه فوائد نتيجة الديوانية والنقاط الثلاث بهدفه د72 في بداية مرحب بها من جمهور الفريق الكبير لانها اتت من الذهاب التي اكثر ما تكون مواجهات صعبة على الجميع لكن المدرب علق الامال على التشكيل ومهم جدا ان يحظى الفريق بالنتيجة ويدعم نفسه عبر مدربه اشتي مصطفى برفع رصيده الى اربع نقاط.

في وقت تقبل الديوانيةالخسارة الثانية تواليا وبدء، يواجه تحديات النتائج ويخشى جمهوره ان يتكرر سيناريو الموسم الماضي وكيف سارت الامورفي حينها وتعذب الفريق والانصار سوية ويعلم الجهاز التدريبي الأهمية التي يجب ان يكون عليها الفريق في مواجهة الامور بثقة اكبر من دون الشعور بالتاخير الفائز يستقبل النفط والثاني يخرج لمواجهة الشرطة.

فوز الجوية على القاسم

وقلب الجوية تاخره بهدف الى فوز بهدفين لواحد على القاسم

وسجل رضا حاجم هدف اصحاب الارض د 10 على بداية اللعب ليكرر الاعب نفسه بداية فريقه أمام الطلاب عندما تقدم د14 لكنه خسر أيضا ولم يقدر على تفادي النتيجة الثانية رغم انها كانت مختلفة لانه خاضها تحت انظار جمهوره وفي ميدانه والتأثير في البداية التي تنازل عنها بعدما أدرك كرس ماغولو التعادل د20 قبل ان يعزز من قبل حسين عمار د46 ويساعد فريقه في الفوز والعودة بكامل النقاط ورفع رصيده الى ست نقاط والسيطرة على الامور والامساك بها بثقة بعد التصدي لاول خروج ذهابا والسيطرة على مسار المهمة ويستمر بحصد النقاط في موسم مهم مطالب ان يكون أحد المنافسين على اللقبين المحلين ويامل قحطان جثير ان يستمر الفريق في الاداء المؤثر للسير بالاتجاه الصحيح والحفاظ على التقدم فيما يرى القاسم ان مواجهة اي من الجماهيرية يعني التحدي بعينه ويقدر مدربه اهمية مواصلة العمل لتحقيق النتائج والتطلع لقادم المباريات عندما يخرج لمواجهة نفط البصرة نهاية الاسبوع الجاري.

تعادل الوسط وميسان

وفرض نفط ميسان التعادل على مضيفه الوسط في اللقاء الذي انتهى بدون اهداف ليرفع رصيده الى اربع نقاط والوسط الى نقطتين واثبت الضيف قدرته على العطاء في اي مكان يتواجد فيه والاهم التصدى لمواجهة غير سهلة وتدارك النتيجة السلبية في مثل هكذا مواجهات وقبلها العودة بنقطة من منافس يشار له بالأداء لكنه تعثر في عقر داره وقبلها في العاصمة وفشل في التسجيل المشكلة التي تتطلب من شهد معالجتها بسرعة للحد من إهدار النقاط عندما يحل ضيفا على المجتهدالحدود الدور المقبل.

فوز الطلاب

وقاد علي مهدي الطلاب الى الفوز بهدفه د77 ليدعم البداية بيحقق الفوز الثاني ورفع النقاط الى ست والسعي إلى تحقيق النتائج المنتظرة من جمهوره الكبير عبر ما يمتلكه الفريق من عناصر واسماء تدرك دورها في الدفاع عن المشاركة ولان مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية تعد الحدث المهم وتأثيرها الكبير وفي تعزيز الموقف من جولة لاخرى والاهم تسير المواجهات بالاتجاه الصحيح ويواجه الفريق الخميس القادم الكهرباء في الجولة الثالثة التي يرجع فيهامرة اخرى كربلاء ليكون امام لقاء غاية في الصعوبة عندما يحل ضيفا على الجوية في واجب يتطلب من الفريق الحذر الشديد اذا ما اراد من تغير مسار اللقاء لنفسه كلما امكن ومحاولة تحقيق الفوز لكن المهمة لم تكن سهلة اطلاقا امام الوضع الذي يمر به الاخر .

فوز زاخو

وحسم منار طه الفوز لزاخو من ضربة جزاء في الوقت المدد لمدة عشر دقائق في الوقت المدد ويهدي الفريق وجمهوره الكبير فوزا غاليا وثلاث نقاط تحت انظار جمهور ه الذي خرج مع اللاعبين بفرحة مشاركة مشتركة بعد فوز صعب بعدما استمر التعادل بهدف حينما افتتح المضيف التسجيل د46 قبل ان يتعادل الصناعة د71 عن طريق رضا نصر اللة لكن زاخو ركز على الظفر بالنتيجة التي عوض فيها سقوطه امام الكرخ بهدف الدور الماضي لكنه سيكون امام مواجهة غاية في الصعوبة عندما يحل ضيفا على الزوراء ويدرك حمزة هادي انها مهمة تخرج عن الحسابات التقليدية امام الفوارق الفردية والجماعية لكن زاخو يسعى لقلب النتيجة على اصحاب الارض .

من جانبه عاد الصناعة بالخسارة الثانية .

قبل ان يستنكرا في بيان له سلوك وتصرفات جمهور دهوك وبعد نهاية المباراة بمحاصرة وفد النادي وهدد الصناعة في البيان في حال عدم تعامل الاتحاد المحلي بمهنية مع الأحداث ستتم مفاتحة الاتحاد الآسيوي والفيفا مع ارسال كل الفيديوهات بحسب البيان و بات صادق مدلول مطالب بتصحيح المسار قبل ان تتعمق الامور اكثر عندما يستقبل نوروز الخميس.