الشامبيوزليغ للأبطال يا تشافي – حسين الذكر

في اخر ثلاث اختبارات حقيقية مع الباريين ومواجهتي الانتر بدوري الابطال وكذا العرض السيء امام سيلتا فيغو .. يكون برشلونة عامة وتشافي خاصة قد افرغا ما في جعبتهما لهذا الموسم – باقل تقدير – فالفريق لم يقدم المستوى الذي يليق بتاريخه ولا بالامكانات التي يتملكها لاعبيه بعد ان وقعوا بجملة من الأخطاء التي أدت بمجموعها الى الاخفاقات المشار اليها .. بل والى ما سيؤل اليه حال الفريق المتوقع في بقية الأيام .. فالمتابع بحيادية لما يطرح من عروض بالشامبيوزليغ من بقية المنافسين الالمان والانكليز والاسبان وغيرهم ..يقنع بوجهة نظر خاصة توحي الى ان برشلونة ستكون محطته ورحلته قصيرة في هذا الموسم مع الابطال .. برغم امتلاكه مجموعة كبيرة من الابطال المحترفين والجامعين للشباب والخبرة .. الا ان تجميع اللاعبين شيء وبناء منظومة قوية شيء اخر .. ثم ان احراز دوري الابطال لا يتوقف على ( لعب الكرة ) وحده بل هناك عوامل إدارية ونفسية ومؤسساتية عديدة تعمل جميعا لهدف واحد يتوج من خلاله الفريق لاحراز دوري الابطال او اثبات احقية التنافس عليه وجدارة اللعب في دوريه .. وهذا للاسف لم يحصل للبرشا خلال المواسم الأخيرة .

الملاحظ ان الفريق الكاتلوني قد خسر امولا طائلة جراء التعاقدات الفنية السيئة التي ظل منوالها طويلا ومريرا ولم ينته بتغيير الادارات والمدربين وكذا اللجان الفنية وكانها لعنة إصابة الفريق وما زال يعاني من تبعاتها .. فبعد المقلب ( الخازوق ) الذي تلقوه وخسروا فيه أموال طائلة جدا بتعاقدهم مع الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي كوتينهو والفرنسي غريزمان .. ظلا بذات نمطية اليات التعاقد الفاشلة .. حتى بعد ثورة التغيير التي قادها لامبورتا مؤخرا بالاتفاق مع تشافي والتي توجت برحيل اكثر من عشرة لاعبين كلهم كلفوا ميزانية النادي خسارات فادحة .. اثبت الموسم الحالي انهم تورطوا بعقود فاشلة جديدة وخسارات كبيرة مضافة لحملهم السابق .. وهذا ما يعانيه الفريق من كثر اللاعبين غير المؤهلين لتمثيل البرشا بجماهيره العريضة وتاريخه العريق .

واذا ما افرغ القول بان اللعب في دوري الابطال يحتاج الى أسماء شهيرة ونجوم لامعة ومواهب اعجازية من قبيل : ( مسي ونيمار وسواريز وانيستا وتشافي وغيرهم .. ) وهذا لا يمتلكوه ولا يوجد دليل على انهم تعلموا الدرس مما يجعل عجلة البرشا تدور بذات الإخفاق بل والاخفاق اللاحق .

نصيحة للكابتن تشافي بان يعي ان فريقه لا يستطيع اللحاق بركاب كبار اوربا في الشامبيوزليغ وعليه ان يكتفي بالقتال على جبهتي الليغا والكاس الاسبانية وبناء على تنوع طاقات الفريق وتعدد لاعبيه … ربما ذلك المشهد قد يكون متيسر له ويمكنه من تحقيق شيء يذكر في الدوري والكاس الاسبانية … سيما في ظل تعب بقية المنافسين المنشغلين على جبهة الراين الأوربية !