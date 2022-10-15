ملعب الكوت يدخل الخدمة بعد إنتظار 4 سنوات

بغداد-الزمان

يدخل ملعب الكوت الأولمبي الخدمة بشكل رسمي، خلال استضافته بعض مباريات الدوري الممتاز لأول مرة منذ تشيده قبل 4 سنوات. ومن المقرر أن يكون الملعب مسرحا لمباريات فريق الديوانية بالدوري الممتاز لهذا الموسم، بعد حصوله على الموافقات الرسمية من لجنة التراخيص، ليكون بديلا لملعب الإدارة المحلية بالديوانية لعدم استيفاء الأخير لمعايير التراخيص. ويحتضن ملعب الكوت الذي يتسع لـ 20 ألف مقعد، لمباراة الغد التي تجمع الديوانية وضيفه دهوك ضمن الجولة الثانية من البطولة.