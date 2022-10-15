دوري السلة الأمريكي يرسل قميص أسطورة الأرجنتين للفضاء

{ واشنطن- وكالات- احتفلت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بالمسيرة الأسطورية للأرجنتيني مانو جينوبيلي مع سان أنطونيو سبيرز.وانضم مانو جينوبيلي إلى قاعة مشاهير دوري السلة الأمريكي، وأطلق قميصه رقم 20 الذي يحمل توقيعه، إلى الغلاف الجوي بواسطة بالون منزوع الضغط.ونظم هذه المبادرة المثيرة، دوري السلة الأمريكي للمحترفين بالتعاون مع منظمة (B2Space) وتم الإطلاق من إسبانيا، حسبما ذكرت الرابطة في بيان لها .وحمل البالون الخالي من الضغط والقابل للتحلل الحيوي والمزود بالهيليوم، قميص جينوبيلي إلى ارتفاع أكثر من 30 كيلو مترًا، حيث ظل لمدة 4 ساعات تقريبا قبل أن يهبط. وقال مدير التسويق في دوري السلة الأمريكي للمحترفين في أمريكا اللاتينية، إميليو جارسيا دوارتي “لقد قررنا إرسال قميص جينوبيلي إلى الفضاء لكل ما يعنيه لكرة السلة في أمريكا اللاتينية وللرياضة بشكل عام”.وتابع “إرث اللاعب يجعله شخصا استثنائيا. إنه رياضي لطالما مثل أفضل قيم الرياضة وساهم في تمجيد قيم دوري السلة الأمريكي للمحترفين في جميع أنحاء العالم”.

مشاهير السلة

وأضاف “مع دخوله إلى قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير السلة، وصل إرثه إلى آفاق جديدة، أردنا الاحتفال به بطريقة فريدة. كان مانو نجما في الملعب، لذا فإن رؤية قميصه في الفضاء بالقرب من النجوم، أمر على قدر إرثه”.وودع جينوبيلي (45 عامًا) الملاعب في 2018 بعد مسيرة رائعة شهدت فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004.ولعب النجم الأرجنتيني في دوري السلة الأمريكي للمحترفين من 2002 إلى 2018 مع سان أنطونيو سبيرز، وشكل ثلاثيا تاريخيا مع تيم دنكان وتوني باركر.