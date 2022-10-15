كالينينا تودّع بطولة ترانسيلفانيا المفتوحة للتنس

{ مدريد- وكالات- ودعت أنهيلينا كالينينا منافسات بطولة ترانسيلفانيا المفتوحة للتنس من دور الثمانية، بعدما خسرت أمام آنا بلينكوفا، بنتيجة 6-7 (9-7) و6-1 و6-3.

وبعد خروج كالينينا، المصنفة الثانية في البطولة، أصبحت أنستاسيا بوتابوفا أعلى لاعبة مصنفة متبقية، وستلتقي مع الروسية بلينكوفا في الدور قبل النهائي.

وتغلبت بوتابوفا على المجرية آنا بوندار 7-5 و3-6 و6-1 لتصعد للدور قبل النهائي.

في مباراة أخرى، فازت جاسمين باوليني على جولي نيمير 7-5 و7-5? لتضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع الفائزة من نوريا باريزاس ووانج شي يو.

ومن جهة اخرى قالت مدربة التنس الألمانية بربارا ريتنر، إنها تتوقع مستقبلا مشرقا لتنس السيدات الألماني، بتواجد لاعبتين مثل جولي نيمير وتاتيانا ماريا.

وقالت ريتنر في تصريحات لمجلة “تنس” إن الجيل الذهبي الأخير أصبح فعليا من الماضي، مع اعتزال جوليا جورجيس وأندريا بيتكوفيتش، اللتين كانتا ضمن المصنفات ال10 الأوليات على العالم سابقا، وكذلك مع حمل أنجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا والمتوجة بثلاثة ألقاب في بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى.

تسليط الاضواء

لكن ريتنر قالت: “لدينا الكثير من الإمكانات”، حيث سلطت الأضواء نحو المخضرمة ماريا (35 عاما) التي وصلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة ويمبلدون، وكذلك إلى نيمير (23 عاما) التي وصلت إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون ودور الستة عشر ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وأثنت ريتنر على ماريا لكونها ظهرت بأفضل مستوياتها في وقت متأخر من مسيرتها، وأضافت أن نيمير نجحت في سد الفجوة “بطريقة رائعة” وأثبتت أنها لاعبة من الطراز الأول.لكنها أشارت إلى أن نيمير لا يمكنها تحمل كل الأمال والتوقعات وحدها لأن “هذا سيشكل ضغطا وتوترا كبيرا عليها”.