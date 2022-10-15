فيتيل: جمهور فورمولا 1 لن يتذكرني ولا أكترث لذلك

{ برلين- وكالات – رغم تتويجه بلقب بطولة العالم في سباقات سيارات فورمولا 1. 4 مرات، يعتقد السائق الألماني المعتزل سيباستيان فيتيل، أنه سيتم نسيانه سريعا.

وقرر فيتيل (35 عاما)، الذي توج ببطولة العالم في فئة السائقين 4 مرات مع فريقه السابق ريد بول ما بين عامي 2010 و2013 قبل أن يعاني من سوء النتائج خلال رحلته مع فريقي فيراري وأستون مارتن، إنهاء مسيرته مع فورمولا 1 بنهاية الموسم الحالي.

وقال فيتيل في بيان لفريق أستون مارتن اليوم الأربعاء “من المحتمل أن تأتي نقطة لن يتذكرني أحد فيها. لا شيء يدوم إلى الأبد”. وأضاف فيتيل “يمكن للناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يتذكروني، لكن لن أشعر بالإهانة إذا لم يفعلوا ذلك. ليس من المهم بالنسبة لي كيفية تذكرهم لي”.

بينما نال زميله الألماني مايكل شوماخر والبريطاني لويس هاميلتون الكثير من الجماهيرية عقب تتويجهما ب7 ألقاب في بطولة العالم لفورمولا 1 كأكثر السائقين تتويجا بالمسابقة، أمضى فيتيل معظم السنوات القليلة الماضية في القتال ضد سياسات فورمولا 1 في ظل سعيه لجعل الرياضة أكثر وعيا بالسياسة.وبينما تتسم جماهير السائق الهولندي ماكس فيرستابن، الذي احتفظ بلقب بطولة العالم هذا الموسم للنسخة الثانية على التوالي، بالكثير من الحماس مع ارتدائهم الملابس البرتقالية، فإن محبي فيتيل كانوا يتحلون بالكثير من الهدوء حينما كان في أوج تألقه، لكن السائق الألماني لا يكترث بذلك.

معاملة الناس

ولخص فيتيل ما حدث له خلال العامين الأخيرين ، قائلا “أحاول دائما أن أنجح – أحيانا لا أنجح – ولكن قبل كل شيء، أحاول دائما معاملة الناس باحترام وأن أكون لطيفا. إذا كان هذا ما يتذكره الناس عني، فهذا سيجعلني سعيدا”.