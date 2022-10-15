مـمـلـكـة غـامـضـة ومـنـسـيـة تـغـمـرهـا الـمـيـاه – حـمـديـة الـراشـدي

في العراق بلد اقدم واولى الحضارات التراب يغطي قصورها واسوارها المنيعة وذخيرتها وآثارها العظيمة كما في مدينة نينوى الاثرية تارة والمياه تغطي مدن اثارية في شمالها تارة اخرى ، هنا وفي حوض بحيرة سد الموصل نكتشف مدينة كاملة تحت نهر دجلة في العراق عمرها اكثر من 3000 عام ولم يتم العثور عليها الا بعد انخفاض منسوب المياه في هذا النهر العظيم ..

(يعنـي النهـر يختفـي والمدينـة المخفيـة تظهـر ..)

انخفض منسوب المياه بسبب التغيير المناخي الكبير الذي يمر به العراق وبسحب كميات كبيرة من البحيرة الى السد ظهرت مباني ضخمة صنعت من الطوب الطيني المجفف في الشمس ، اخفى معالم المدينة زلزال كبير تحت المياه قبل 3400 سنة ولولا ذلك لما استطاع اكتشافها وهذه الاثار التي لم يكن عليها حتى اي مؤشر ..

فقد بحث فريق مشترك للاثار من الالمان والاكراد على مدينة تعود الى العصر البرونزي تحديدا والى امبراطورية ميتايا التي كانت تحكم بلاد مابين النهرين ، والمدينة المكتشفة واسعة تضم قصرا والعديد من المباني الكبيرة يمكن ان تكون (زاخوكي) القديمة التي يعتقد انها كانت مركزا مهما في امبراطورية ميتاني حوالي 1550ـ1350 قبل الميلاد ..

وتدل تحقيقات اثرية مسبقة بانها تقع في منطقة (كيمون ) بمحافظة دهوك ..

وكانت وميتاني مملكة تتحدث لغة الحورية شمالي سوريا وهي من الحضارات القديمة ما بين النهرين .

ومن حضارات الشرق الاوسط وعاصمتها (واشوكاني) لم تكتشف بعد لذا غالبا ما توصف هذه المملكة الغامضة والمنسية احيانا ..