البارزاني ومسؤول أممي يؤكّدان التعاون في مكافحة المخدرات

اربيل – فريد حسن

بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ،مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في العراق علي فاروق البرير ، اليات التعاون المشترك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الاقليم والأمم المتحدة، في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والإتجار بالبشر)، واضاف ان (الاجتماع سلط الضوء على خطة الاقليم لحقوق الإنسان إلى جانب الإشادة بها، باعتبارها جزءاً من الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة، بهدف ترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان بصورة عامة). كما تلقى البارزاني ، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندر، جرى خلاله بحث تداعيات تكرار الجوار لخرق سيادة العراق والاقليم . وقال البيان انه (البارزاني تلقى اتصالا من ليندنر، الذي بدوره دان فيه الهجمات الأخيرة على الاقليم)، واكد ليندنر إن (خرق سيادة أراضي العراق والاقليم غير مقبول، وإنهم يتابعون الأحداث عن كثب بهذا الشأن)، مشيرا الى (دعم بلاده لاستقرار الأوضاع في العراق والاقليم ، ولا سيما تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتحترم الديمقراطية)، وتابع ان (القوات الألمانية ستواصل البقاء في العراق وكردستان بعد موافقة برلمان بلاده على ذلك).