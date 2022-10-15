شرطة ميسان تسيّر دوريات قرب مدارس البنات وتقبض على متهم بقتل ناشط

عمليات بغداد: فتح طريق حيوي بمدخل شهداء البياع

بغداد – الزمان

العمارة – علي قاسم الكعبي

بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تواصل اللجنة المكلفة بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية بمتابعة واشراف اللواء الركن نائب قائد عمليات بغداد لشؤون الداخلية أعمالها.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح طريق مغلق بين شقق السوريين ومدخل شهداء البياع وهو الشارع المؤدي الى شقق السلام في جانب الكرخ ضمن قاطع مسؤولية اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، بعد تقييمه من الجانب الامني والخدمي، هذا وباشرت فرق دوائر/البلدية بأعمال التنظيف ورفع النفايات من الطريق لتهيئته لحركة سير العجلات والمواطنين).

على صعيد آخر اعلنت قيادة شرطة ميسان عن وضع خطة لنشر وتسيير شرطة النجدة بدوريات بالقرب من مدارس الفتيات لمنع قضايا التحرش وقال اعلام الشرطة لـ(الزمان) أمس ان (شرطة النجدة سيرت دوريات بالقرب من مدارس البنات لمنع التحرش بالطالبات) واضاف ان (ذلك يأتي في اطار العمل بتوجيهات قائد الشرطة اللواء لطيف الاسدي لأهمية هذا الموضوع). وأشار إلى أن (قسم شرطة النجدة نشر دوريات لتأمين حماية كافة المدارس وخاصة مدارس المتوسطة والثانوية خاصة مدارس البنات في عموم المحافظة) وأفاد مصدر أمني بأن شرطة ميسان القت القبض على متهم بقتل ناشط تشريني في ناحية السلام جنوبي غرب العمارة وذكر المصدر إن (المتهم قد صدرت بحقه مذكرة قبض وفق مدعي بالحق الشخصي بعد إقامة دعوى قضائية سيما وان الضحية قد ابغ ذويه بخطر يهدد حياته وحدد لهم الأشخاص الذين يهددونه ومنهم المتهم المذكور). وأصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل مواطن يعمل كمشرف تربوي في المحافظة.

إرتكاب جريمة

وذكر مصدر لـ(الزمان) أن (المدان بالقتل ارتكب الجريمة بسبب خلاف خاص مع الضحية). واعلنت مديرية الشرطة القبض على تاجر سلاح و3 اخرين وفق المادة 4 ارهاب. وقال اعلام المديرية ان (مفارز شرطة قضاء قلعة صالح وبإمرة مدير القسم العقيد حيدر عزيز مجيد بالاشتراك مع فوج3 لواء 97 ق ع. م). وتمكنت من اعتقال 3 متهمين وفق المادة 4 ارهاب لارتكابهم جريمة انية بمايعرف. بالدكة العشائرية في ناحية العزير التابعة للقضاء اعلاه واشارت الى انها وضبطت اسلحة نارية بحوزتهم في قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة). وبين ان (السلاح نوع جي سي وبندقية كلاشنكوف وعتاد من نوعه) فيما القت المفارز القبض على تاجر سلاح في مركز قضاء قلعة صالح جاعلا من منزله مكان لبيع وشراء الاسحلة حيث ضبط بحوزته اسلحة واعتدة مختلفة الانواع واشارت المديرية الى (اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا).