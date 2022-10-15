السفير الإيراني يحل ضيفاً على شيوخ الأنبار

الرمادي – الزمان

كشف السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق عن زيارة قام بها إلى الأنبار بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فيما ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر هذه المبادرة غير المسبوقة من نظرائه الدبلوماسيين الإيرانيين.

وشكر آل صادق عشائر الدليم، ووصفها بالكريمة، وقال في تغريدة إطلعت عليها (الزمان) أمس (شكراً لشيوخ عشائر دليم الكريمة في محافظة الانبار التي زرناها في يوم ميلاد النبي الاعظم (صلوات الله عليه) لطيب الضيافة و حفاوة الاستقبال). وأضاف (لقد وجدتهم كما عهدتهم في غاية الحرص على وحدة كلمة المسلمين و مصرين على تعزيز النقاط المشتركة و الاخوه والتعايش السلمى).

وتصدرت لافتة سرادق نصب لإستقبال الضيف حملت كلنات الترحيب بآل صادق الذي يتحدث العربية باللهجة النجفية بطلاقة تامة.