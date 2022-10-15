رسالة الأمم المتحدة في اليوم العالمي للفتيات

بيروت – محسن حسين

احتفلت الامم المتحدة الثلاثاء الماضي 11 تشرين الاول باليوم العالمي للفتيات وبهذه المناسبة وجه الأمين العام، أنطونيو غوتيريش رسالة قال فيها ” يجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نجدد التزامنا بالعمل معا حتى تتمتع الفتيات بحقوقهن ويمارسنها وحتى يتسنّى لهن أن يضطلعن بدور كامل ومتساوٍ في مجتمعاتهن المحلية والمجتمع ككل.واضاف “نحتفل في عام 2022 بالذكرى السنوية العاشرة لليوم الدولي للطفلة.

وفي أثناء السنوات العشر الماضية، كان هناك اهتمام متزايد بالقضايا التي لها أهميتها بالفتاة بين الحكومات وصانعي السياسات وعامة الجمهور، وإتاحة مزيد الفرص للفتيات لإسماع أصواتهن على المسرح العالمي. ومع ذلك، لم تزل الاستثمارات في حقوق الفتاة محدودة، ولم تزل الفتيات يواجهن عددا لا يحصى من التحديات لتحقيق إمكاناتهن، وتفاقمت تلك التحديات بسبب أزمات تغير المناخ المتزامنة وجائحة كورونا والنزاعات الإنسانية. ولم تزل الفتيات في جميع أنحاء العالم يواجهن تحديات غير مسبوقة في تعليمهن، وسلامتهن الجسدية والعقلية، وإتاحة الحماية اللازمة لتوفير حياة خالية من العنف. وتسببت جائحة كورونا تفاقم الأعباء الحالية على الفتيات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن أنها فتتت مكاسب مهمة تحققت على مدار العقد الماضي.

وفي الشدائد، تتجلى الحيلة والإبداع والمثابرة والمرونة. وأظهرت 600 مليون مراهقة في العالم مرارًا وتكرارًا أنه في ظل المهارات والفرص المتاحة، يمكن أن يصبحن صانعات للتغيير الدافع للتقدم في مجتمعاتهن، وأن يعدن البناء من جديد بصورة أقوى للجميع ، بما في ذلك المرأة والفتاة والرجل.

والفتيات جاهزات لعقد من التسارع سعيا إلى الأمام. وقد حان الوقت لنا جميعًا أن نتحمل المسؤولية – مع الفتيات ولأجلهن -وأن نستثمر في مستقبل يؤمن بقدرتهن وقيادتهن وإمكاناتهن.