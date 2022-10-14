تأييد‭ ‬أمريكي‭ ‬وأوربي لتعهدات‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العراق

السوداني‭ ‬وطالباني‭ ‬يفتتحان‭ ‬اتصالات‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

‭ ‬توافرت‭ ‬التصريحات‭ ‬والاشارات‭ ‬الامريكية‭ ‬والاوربية‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التمنيات‭ ‬بنجاح‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬اعلن‭ ‬عنها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لتبنيها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬رحبت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬الينا‭ ‬رومانوسكي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بتعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬السيادة‭.‬

وقالت‭ ‬السفيرة‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬انها‭ ‬‮«‬ترحب‭ ‬بتعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬بمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬السيادة‭ ‬العراقية‭ ‬والأمن،‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬مكرسة‭ ‬لخدمة‭ ‬شعب‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

ولفتت‭: ‬ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تلتزم‭ ‬بالدعم‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية الجديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬بارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬وتكليف‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬وعدّها‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬تجاه‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬

‮ ‬وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نبارك‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬وتكليف‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‮»‬‭.‬‮ ‬واضاف‭ ‬‮«‬انها‭ ‬خطوات‭ ‬إيجابية‭ ‬تجاه‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‮»‬،‭ ‬مؤكدا التزامه‭ ‬بشراكة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬دعماً‭ ‬لنموه‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬رحبت‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬الخميس،‭ ‬بانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬رئيسا‭ ‬للعراق،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭. ‬وحثت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬وحل‭ ‬الخلافات‭ ‬وديا‭ ‬وسلميا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭. ‬وجددت‭ ‬أيضا‭ ‬التزامها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شعب‭ ‬العراق‭ ‬وحكومته‭ ‬‮«‬لتعزيز‭ ‬أولوياتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬العديدة‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬القوي‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬بياشر‭ ‬السوداني‭ ‬اتصالات‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومته‭ ‬،‭ ‬بزيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بافل‭ ‬جلال‭ ‬طالباني،‭ ‬الجمعة،‮ ‬‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اقامته‭ ‬بالعاصمة‭ ‬بغداد،‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬طالباني‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مثمر‭ ‬جرى‭ ‬مناقشة‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬واستراتيجيتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لتكون‭ ‬تلك‭ ‬الحكومة‭ ‬حكومة‭ ‬وطنية‭ ‬خدمية‭ ‬خلال‭ ‬مدتها‭ ‬القانونية‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬مطالب‭ ‬المواطنين‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬هنأ‭ ‬طالباني‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬السوداني‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬اجتماعهما‭ ‬السابق‭ ‬نفسها‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬الدستورية‭ ‬لشعب‭ ‬كردستان‭ ‬هي‭ ‬واجب‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬وجميع‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بالنظرة‭ ‬نفسها،‭ ‬آملا‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬الجميع‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬العليا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الدستور‮»‬‭.‬وأشار‭ ‬طالباني‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬تجارب‭ ‬الحكم‭ ‬السابقة‭ ‬قائل‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تخطو‭ ‬الحكومة‭ ‬نحو‭ ‬حكم‭ ‬رشيد‭ ‬برؤية‭ ‬جديدة‭ ‬ولا‭ ‬تكرر‭ ‬أخطاء‭ ‬وتجارب‭ ‬الماضي،‭ ‬والا‭ ‬تخلط‭ ‬المشكلات‭ ‬السياسية‭ ‬بالحكم‭ ‬والا‭ ‬يصبح‭ ‬المواطنون‭ ‬رهين‭ ‬الصراعات،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الحساسة‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬وسنكون‭ ‬جميعا‭ ‬داعمين‭ ‬للمساعي‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشاد‭ ‬السوداني‭ ‬بجهود‭ ‬طالباني‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الوطنية‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬زرت‭ ‬أخا‭ ‬وصديقا‭ ‬ومشاركا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭. ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬بافل‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬شريك‭ ‬صادق‭ ‬لنا‭ ‬وسنخطو‭ ‬معا‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارا‮»‬