تأييد‭ ‬أمريكي‭ ‬وأوربي لتعهدات‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العراق

السوداني وطالباني يفتتحان اتصالات التشكيل الوزاري
بغداد -عبدالحسين غزال
توافرت التصريحات والاشارات الامريكية والاوربية امس على قدر كبير من التمنيات بنجاح التوجهات التي اعلن عنها رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني لتبنيها في المرحلة المقبلة ، فقد رحبت السفيرة الأمريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، الجمعة، بتعهد رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد والدفاع عن السيادة.
وقالت السفيرة في تغريدة عبر تويتر انها «ترحب بتعهد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد، والدفاع عن السيادة العراقية والأمن، وتشكيل حكومة مكرسة لخدمة شعب العراق».
ولفتت: ان «الولايات المتحدة تلتزم بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة». فيما بارك الاتحاد الأوروبي انتخاب رئيس جمهورية وتكليف شياع السوداني، وعدّها خطوات إيجابية تجاه تشكيل الحكومة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «نبارك انتخاب رئيس جمهورية العراق وتكليف محمد شياع السوداني». واضاف «انها خطوات إيجابية تجاه تشكيل الحكومة»، مؤكدا التزامه بشراكة قوية مع العراق دعماً لنموه الاقتصادي». وكانت وزارة الخارجية الأميركية رحبت في بيان، الخميس، بانتخاب مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق، بعد أكثر من عام من مفاوضات تشكيل الحكومة. وحثت الولايات المتحدة جميع الأطراف على الامتناع عن العنف وحل الخلافات وديا وسلميا من خلال العملية السياسية. وجددت أيضا التزامها بالشراكة مع شعب العراق وحكومته «لتعزيز أولوياتنا المشتركة العديدة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون القوي بين بلدينا»، وفق البيان.
من جهته، بياشر السوداني اتصالات تشكيل حكومته ، بزيارة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، الجمعة، في مقر اقامته بالعاصمة بغداد،.
وذكر بيان لمكتب طالباني ، انه «في لقاء مثمر جرى مناقشة برنامج الحكومة الجديدة واستراتيجيتها، وكذلك توحيد الجهود لتكون تلك الحكومة حكومة وطنية خدمية خلال مدتها القانونية والتوجه نحو مطالب المواطنين أكثر». وبحسب البيان، «هنأ طالباني خلال اللقاء السوداني من جديد متمنيا له النجاح في مهمته ، مشددا على توصيات اجتماعهما السابق نفسها قائلا: إن حماية الحقوق الدستورية لشعب كردستان هي واجب الحكومة الجديدة ولابد أن ينظر إلى الشعب الكردي وجميع الشعوب في العراق بالنظرة نفسها، آملا أن يعمل الجميع كفريق واحد من أجل تحقيق المصالح العليا على أساس الدستور».وأشار طالباني خلال اللقاء، إلى «عدم تكرار تجارب الحكم السابقة قائل: «آمل أن تخطو الحكومة نحو حكم رشيد برؤية جديدة ولا تكرر أخطاء وتجارب الماضي، والا تخلط المشكلات السياسية بالحكم والا يصبح المواطنون رهين الصراعات، مضيفا أن تشكيل الحكومة في هذه اللحظة الحساسة مسؤولية كبيرة وسنكون جميعا داعمين للمساعي الوطنية».
من جهته أشاد السوداني بجهود طالباني لإنجاح هذه الخطوة الوطنية قائلا: «اليوم زرت أخا وصديقا ومشاركا أساسيا في الحكومة الجديدة. إن الرئيس بافل والاتحاد الوطني الكردستاني شريك صادق لنا وسنخطو معا نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارا»