المبعوث الأممي يباشر مهامه ومصدر مصري يكشف لـ(الزمان) أهداف زيارة رئيس المخابرات الى ليبيا

طرابلس‭- ‬القاهرة‭- ‬الزمان‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

‭ ‬تولى‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا،‭ ‬السنغالي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬باتيلي،‭ ‬منصبه‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬فوضى‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‭. ‬​​فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬سريعة‭ ‬لليبيا‭ ‬اجتمع‭ ‬خلالها‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬لحفتر‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬لحفتر‭ ‬رغم‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬العاصمة‭ ‬طرابلس‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لأي‭ ‬قوة‭ ‬بالمساس‭ ‬بالجيش‭ ‬الوطني‭ ‬الليبي‭ ‬أو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬سرت‭ ‬والجفرة‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬مصر‭ ‬باجتيازه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أوضح‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬حول‭ ‬ليبيا‭ ‬ليست‭ ‬أزمة‭ ‬تقاسم‭ ‬أموال‭ ‬الغاز‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬ولكن‭ ‬الأزمة‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬سيترتب‭ ‬مستقبلا‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يتحول‭ ‬لتهديد‭ ‬دائم‭ ‬ومستمر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬جدية‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬الصلح‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬بالمقاييس‭ ‬المصرية‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬أصبح‭ ‬حليفا‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‭ ‬لليونان‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬الليبي‭ ‬أسعد‭ ‬أبو‭ ‬قيلة‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مبادرة‭ ‬أمريكية‭ ‬مطروحة‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬سرت‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولة‭ ‬ليبيا‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬مطروحة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬كواليس‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ . ‬​وقال‭ ‬باتيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرت‭ ‬البعثة‭ ‬نسخة‭ ‬عربية‭ ‬منه‭ ‬‮«‬وصلتُ‭ ‬إلى‭ ‬طرابلس‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬للشروع‭ ‬بمهامي‭ ‬بصفتي‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬ليبيا‭ ‬ورئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للدعم‭ ‬في‭ ‬ليبيا‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واستقبل‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬التاسع‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وتتنازع‭ ‬حكومتان‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬النفطي‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬واحدة‭ ‬مقرها‭ ‬طرابلس‭ (‬غرب‭) ‬تشكلت‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ويقودها‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الدبيبة،‭ ‬والأخرى‭ ‬تشكلت‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬ويقودها‭ ‬فتحي‭ ‬باشاغا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬معسكر‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وأبرز‭ ‬التحديات‭ ‬لاستقرار‭ ‬البلد‭ ‬هو‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬ثم‭ ‬تأجلت‭ ‬إلى‭ ‬أجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬الدستوري‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬باتيلي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬شاغرا‭ ‬منذ‭ ‬استقالة‭ ‬سلفه‭ ‬السلوفاكي‭ ‬يان‭ ‬كوبيش‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2021،‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬هي‭ ‬إيجاد‭ ‬‮«‬مسار‭ ‬توافقي‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬وذات‭ ‬مصداقية‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬دستوري‭ ‬متين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بدعمها‭ ‬لليبيا‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬شاملة،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬إرادة‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الليبيين‭ ‬ممن‭ ‬تسجلوا‭ ‬للتصويت‮»‬‭.‬‮ ‬