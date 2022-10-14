تشاوش‭ ‬أوغلو‭:‬تتضاءل‭ ‬فرص‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬والجهد‭ ‬التركي‭ ‬مستمر

ألمانيا حققت هدفها بملء احتياطاتها وتركيا تعتزم انشاء مركز للغاز بدعم روسي
برلين- إسطنبول – الزمان
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن أوروبا بحاجة إلى «خطوط أنابيب إضافية ومنشآت إضافية» لتخفيف أزمة الطاقة لديها. وأضاف «إنها مسألة عرض وطلب». وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة التركية الاستجابة لطلب روسي في إقامة مركز دولي للغاز في الضخ الى أوروبا .
ورفضت تركيا العضو في الناتو الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي ضد روسيا وتحاول استخدام هذا الوضع المحايد للجمع بين الطرفين لإجراء محادثات هدنة.
لكن تشاوش أوغلو أقر الجمعة بأن إمكانية وقف إطلاق النار تتضاءل مع مرور الوقت.
وقال «هذه الحرب تطورت، وتراجعت إمكانية وقف إطلاق النار لكننا سنواصل بذل الجهود».
و قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إنّ روسيا «تقوم بكل شي كما ينبغي» في أوكرانيا، بعد حوالى ثمانية أشهر من الحرب على جارته، ورغم سلسلة انتكاسات شهدها الجيش الروسي. وتحدث بوتين أمام الصحافيين في كازاخستان بعد مشاركته في قمم إقليمية، في وقت كانت تحتفل أوكرانيا ب»يوم المدافعين عن البلد»، والذي شكّل مناسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليعِد شعبه بالنصر. فيما اعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أنها حققت بشكل مبكر هدفها القاضي بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95% بما يؤمن استهلاك شهرين في الشتاء، رغم توقف الإمدادات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم بصورة تامة منذ مطلع أيلول/سبتمبر.وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان «تخطت الاحتياطات اليوم عتبة 95% ووصلت إلى 95,14%».وبذلك تكون ألمانيا قد وصلت إلى هدفها قبل أسبوعين من التاريخ الذي حددته الحكومة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في البيان «رغم توقف نورد ستريم 1، امتلأت الاحتياطات باسرع مما كان متوقعا». وتساوي مجمل احتياطات الغاز الألمانية 240,8 تيراوات ساعة، بحسب الجمعية الألمانية لصناعات الطاقة والمياه «بي دي إي في».وهذه الكمية الهائلة من الغاز لا تكفي سوى لنحو شهرين من الاستهلاك في الشتاء، إذ تستهلك المانيا بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير ما بين 90 و120 تيراوات ساعة من الغاز شهريا. وقال هابيك «علينا مواصلة العمل وبشكل مكثف».وكانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 55% من واردات ألمانيا قبل الحرب في أوكرانيا.فيما أمر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحكومة التركية ببدء العمل على «مركز للغاز» في البلاد اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الغاز الروسي إلى اوروبا على ما ذكرت وسائل إعلام تركية الجمعة. وجاء كلام اردوغان بشأن مركز الغاز في تركيا خلال مقابلة مع صحافيين في الطائرة التي أعادته من استانا في كازاخستان حيث التقى بوتين الخميس. واوضح الرئيس التركي «أصدرنا الأمر مع السيد بوتين لوزارة الطاقة في تركيا والهيئة المعنية في روسيا بانجاز العمل بشكل مشترك». وأكد الرئيس التركي أن الأشغال ستبدأ فورا.
وأضاف «لن نتأخر في هذا الإطار» موضحا أن مركز الغاز قد يبنى في منطقة تراقيا في شمال غرب تركيا قرب بلغاريا.
وتابع «لدينا مركز توزيع وطني، لكن هذا سيكون بالطبع مركز توزيع دوليا».
وجاءت تصريحات إردوغان في أعقاب اجتماع هو الرابع له مع الزعيم الروسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. واقترح بوتين الخميس إقامة مركز للغاز في تركيا فيما تتأثر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا كثيرا بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو ويدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الروسي مع الارتفاع في فواتير الطاقة بسبب غزو أوكرانيا.
وقال بوتين في وقت سابق هذا الأسبوع إن روسيا أحبطت هجوما كان مخططا له على خط الأنابيب تورك ستريم، من دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة على ذلك.
وأكد إردوغان «نعمل بسرعة على إقامة شبكة أمان» لمشروع مركز توزيع الغاز الجديد.
وسيستغرق إنشاء المركز الجديد سنوات وسيتطلب استثمارات ضخمة قد لا تكون روسيا قادرة على تحملها نظرا لتراجع اقتصادها بسبب تداعيات العقوبات الغربية التي فرضت عليها عقب غزوها لأوكرانيا. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عاجلة لمحاولة وقف اعتماده المستمر منذ عقود على إمدادات الطاقة الروسية.