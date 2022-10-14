تشاوش‭ ‬أوغلو‭:‬تتضاءل‭ ‬فرص‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬والجهد‭ ‬التركي‭ ‬مستمر

ألمانيا‭ ‬حققت‭ ‬هدفها‭ ‬بملء‭ ‬احتياطاتها‭ ‬وتركيا‭ ‬تعتزم‭ ‬انشاء‭ ‬مركز‭ ‬للغاز‭ ‬بدعم‭ ‬روسي

برلين‭- ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬إن‭ ‬أوروبا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬إضافية‭ ‬ومنشآت‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬لتخفيف‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬لديها‭.‬‮ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مسألة‭ ‬عرض‭ ‬وطلب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬الاستجابة‭ ‬لطلب‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مركز‭ ‬دولي‭ ‬للغاز‭ ‬في‭ ‬الضخ‭ ‬الى‭ ‬أوروبا‭ ‬‭.‬

ورفضت‭ ‬تركيا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الناتو‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬وتحاول‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬المحايد‭ ‬للجمع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬هدنة‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬أقر‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬إمكانية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تتضاءل‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬تطورت،‭ ‬وتراجعت‭ ‬إمكانية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لكننا‭ ‬سنواصل‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‮»‬‭.‬

و‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تقوم‭ ‬بكل‭ ‬شي‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬جارته،‭ ‬ورغم‭ ‬سلسلة‭ ‬انتكاسات‭ ‬شهدها‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭.‬‮ ‬‭ ‬وتحدث‭ ‬بوتين‭ ‬أمام‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬قمم‭ ‬إقليمية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كانت‭ ‬تحتفل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ب‮»‬يوم‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬البلد‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬شكّل‭ ‬مناسبة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬ليعِد‭ ‬شعبه‭ ‬بالنصر‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬حققت‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬هدفها‭ ‬القاضي‭ ‬بملء‭ ‬احتياطاتها‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬بنسبة‭ ‬95‭%‬‭ ‬بما‭ ‬يؤمن‭ ‬استهلاك‭ ‬شهرين‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬رغم‭ ‬توقف‭ ‬الإمدادات‭ ‬الروسية‭ ‬عبر‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬بصورة‭ ‬تامة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تخطت‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اليوم‭ ‬عتبة‭ ‬95‭%‬‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬95‭,‬14‭%‬‮»‬‭.‬وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬ألمانيا‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬هدفها‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬روبرت‭ ‬هابيك‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬توقف‭ ‬نورد‭ ‬ستريم‭ ‬1،‭ ‬امتلأت‭ ‬الاحتياطات‭ ‬باسرع‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‮»‬‭. ‬وتساوي‭ ‬مجمل‭ ‬احتياطات‭ ‬الغاز‭ ‬الألمانية‭ ‬240‭,‬8‭ ‬تيراوات‭ ‬ساعة،‭ ‬بحسب‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬لصناعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والمياه‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬إي‭ ‬في‮»‬‭.‬وهذه‭ ‬الكمية‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬سوى‭ ‬لنحو‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬الاستهلاك‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬إذ‭ ‬تستهلك‭ ‬المانيا‭ ‬بين‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬وشباط‭/‬فبراير‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬90‭ ‬و120‭ ‬تيراوات‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬شهريا‭. ‬وقال‭ ‬هابيك‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬وبشكل‭ ‬مكثف‮»‬‭.‬وكانت‭ ‬إمدادات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬تمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭%‬‭ ‬من‭ ‬واردات‭ ‬ألمانيا‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬فيما‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬ببدء‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬للغاز‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬اقترحه‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لتصدير‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬اوروبا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬الجمعة‭. ‬وجاء‭ ‬كلام‭ ‬اردوغان‭ ‬بشأن‭ ‬مركز‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحافيين‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أعادته‭ ‬من‭ ‬استانا‭ ‬في‭ ‬كازاخستان‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭. ‬واوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬أصدرنا‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬بوتين‭ ‬لوزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والهيئة‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬بانجاز‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬أن‭ ‬الأشغال‭ ‬ستبدأ‭ ‬فورا‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نتأخر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الغاز‭ ‬قد‭ ‬يبنى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تراقيا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تركيا‭ ‬قرب‭ ‬بلغاريا‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مركز‭ ‬توزيع‭ ‬وطني،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬بالطبع‭ ‬مركز‭ ‬توزيع‭ ‬دوليا‮»‬‭.‬‮ ‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اجتماع‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬الزعيم‭ ‬الروسي‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭. ‬واقترح‭ ‬بوتين‭ ‬الخميس‭ ‬إقامة‭ ‬مركز‭ ‬للغاز‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬فيما‭ ‬تتأثر‭ ‬صادرات‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬كثيرا‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬ويدرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تحديد‭ ‬سقف‭ ‬لسعر‭ ‬الغاز‭ ‬الروسي‭ ‬مع‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬فواتير‭ ‬الطاقة‭ ‬بسبب‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬أحبطت‭ ‬هجوما‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الأنابيب‭ ‬تورك‭ ‬ستريم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬تفاصيل‭ ‬أو‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وأكد‭ ‬إردوغان‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬شبكة‭ ‬أمان‮»‬‭ ‬لمشروع‭ ‬مركز‭ ‬توزيع‭ ‬الغاز‭ ‬الجديد‭.‬

وسيستغرق‭ ‬إنشاء‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬سنوات‭ ‬وسيتطلب‭ ‬استثمارات‭ ‬ضخمة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬روسيا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحملها‭ ‬نظرا‭ ‬لتراجع‭ ‬اقتصادها‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬كما‭ ‬يتخذ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬لمحاولة‭ ‬وقف‭ ‬اعتماده‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬الروسية‭.‬‮ ‬