ملك المغرب:نواجه الجفاف الصعب

الرباط -عبدالحق بن رحمون
حذر العاهل محمد السادس من مرحلة الجفاف التي يمر بها المغرب، والتي وصفها بالصعبة، وقال «هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقو»د، موضحاً أن مشكلة الجفاف وشح الأمطار هي ظاهرة كونية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وفيما يتعلق بالسياسة المائية للمغرب، قال محمد السادس إن «سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات وهو ما يقتضي التحيين المستمر للإستراتيجية القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي». وفي هذا الاطار، يكون العاهل المغربي تطرق إلى موضوعين أساسيين، يعتبران خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ويتعلق بالماء والاستثمار، ودعا إلى إعداد مخطط جديد للماء ورفع العراقيل على الاستثمار وإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج. مبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
وذكر محمد السادس في خطابه، الذي وجهه إلى نواب الأمة بدور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين. وقال «فكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية، والتقلبات العالمية الحالية.
وشدد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى نواب الأمة خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة إلى إيلاء عناية خاصة للاستثمار، وشدد على « ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.»
وبخصوص مشكلة الماء، حدر الملك من المزايدات السياسية، وقال “لا ينبغي أن يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج الأوضاع الاجتماعية، مضيفا أن «سنركز على أزمة المياه باعتبارها عنصرا رئيسيا للتنمية وسبل النهوض بالواقع الاقتصادي.
وأوضح الملك محمد السادس، «اتخذنا مجموعة من التدابير الاستباقية لتوفير مياه الشرب ومساعدة الفلاحين وبناء السدود»، داعيا « للاستخدام العقلاني للمياه.
على صعيد آخر، كشف مؤخرا تقرير صدر عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.
وأضاف المصدر المذكور أن نسبة النفقات ارتفعت لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
كما أوضح التقرير أن الفوارق الاجتماعية ارتفعت بنقطتين مئويتين تقريبا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 في المائة إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 30,2 في المائة إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1,7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.
كما أوضح التقرير المذكور أنه موازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 في المائة إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4,6 في المائة إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.
ويشار أنه تم توفير هذا التقييم من خلال معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات كوفيد-19. ويهدف هذا البحث، الذي شمل 12000 أسرة، خلال الفترة الممتدة من 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 إلى 10 شباط (فبراير) 2022، إلى تقييم آثار جائحة كوفيد-19 على ظروف معيشة السكان.