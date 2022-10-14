ملك المغرب:نواجه الجفاف الصعب

‭ ‬الرباط‭ -‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

حذر‭ ‬العاهل‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الجفاف‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬المغرب،‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬بالصعبة،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬حدة،‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقو»د،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬الجفاف‭ ‬وشح‭ ‬الأمطار‭ ‬هي‭ ‬ظاهرة‭ ‬كونية‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسياسة‭ ‬المائية‭ ‬للمغرب،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الماء‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬سياسة‭ ‬قطاعية‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬شأن‭ ‬مشترك‭ ‬يهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقتضي‭ ‬التحيين‭ ‬المستمر‭ ‬للإستراتيجية‭ ‬القطاعية‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬وتطورها‭ ‬المستقبلي‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬يكون‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬موضوعين‭ ‬أساسيين،‭ ‬يعتبران‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ويتعلق‭ ‬بالماء‭ ‬والاستثمار،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬مخطط‭ ‬جديد‭ ‬للماء‭ ‬ورفع‭ ‬العراقيل‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬وإعطاء‭ ‬عناية‭ ‬خاصة،‭ ‬لاستثمارات‭ ‬ومبادرات‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بالخارج‭. ‬مبادرات‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بالخارج‭.

وذكر‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬خطابه،‭ ‬الذي‭ ‬وجهه‭ ‬إلى‭ ‬نواب‭ ‬الأمة‭ ‬بدور‭ ‬المؤسسة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التشريع‭ ‬والتقييم‭ ‬والمراقبة،‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬قدما‭ ‬بإشكاليات‭ ‬الماء‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وبمختلف‭ ‬القضايا‭ ‬والانشغالات،‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬فكونوا‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تتحملونها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الوطنية،‭ ‬والتقلبات‭ ‬العالمية‭ ‬الحالية‭.‬

وشدد‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬نواب‭ ‬الأمة‭ ‬خلال‭ ‬ترأسه‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التشريعية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬إلى‭ ‬إيلاء‭ ‬عناية‭ ‬خاصة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬‭ ‬ضرورة‭ ‬التفعيل‭ ‬الكامل‭ ‬لميثاق‭ ‬اللاتمركز‭ ‬الإداري،‭ ‬وتبسيط‭ ‬ورقمنة‭ ‬المساطر،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬العقار،‭ ‬وإلى‭ ‬الطاقات‭ ‬الخضراء،‭ ‬وكذا‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬لحاملي‭ ‬المشاريع‭.‬‮»‬‭ ‬

وبخصوص‭ ‬مشكلة‭ ‬الماء،‭ ‬حدر‭ ‬الملك‭ ‬من‭ ‬المزايدات‭ ‬السياسية،‭ ‬وقال‭ ‬“لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مشكل‭ ‬الماء،‭ ‬موضوع‭ ‬مزايدات‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬مطية‭ ‬لتأجيج‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سنركز‭ ‬على‭ ‬أزمة‭ ‬المياه‭ ‬باعتبارها‭ ‬عنصرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للتنمية‭ ‬وسبل‭ ‬النهوض‭ ‬بالواقع‭ ‬الاقتصادي‭.‬

وأوضح‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬‮«‬اتخذنا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬الاستباقية‭ ‬لتوفير‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬ومساعدة‭ ‬الفلاحين‭ ‬وبناء‭ ‬السدود‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬‭ ‬للاستخدام‭ ‬العقلاني‭ ‬للمياه‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬كشف‭ ‬مؤخرا‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط،‭ ‬بأن‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للأسر‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الفوارق‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬المذكور‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬النفقات‭ ‬ارتفعت‭ ‬لدى‭ ‬خمس‭ ‬الأسر‭ ‬الأكثر‭ ‬يسرا‭ ‬من‭ ‬46‭,‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬47‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬2021،‭ ‬مقابل‭ ‬انخفاض‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬6‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لخمس‭ ‬الأسر‭ ‬الأقل‭ ‬يسرا‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬الفوارق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنقطتين‭ ‬مئويتين‭ ‬تقريبا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬38‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬40‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬37‭,‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬39‭,‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية،‭ ‬ومن‭ ‬30‭,‬2‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬31‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القروية‭.‬

وارتفع‭ ‬معدل‭ ‬الفقر‭ ‬المطلق‭ ‬من‭ ‬1‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬3‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬6‭,‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القروية،‭ ‬ومن‭ ‬0‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬التقرير‭ ‬المذكور‭ ‬أنه‭ ‬موازاة‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬عرفت‭ ‬الهشاشة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬حيث‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬7‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬2019‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬11‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬17‭,‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القروية،‭ ‬ومن‭ ‬4‭,‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬5‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭.‬

ويشار‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معطيات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬تداعيات‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬البحث،‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬12000‭ ‬أسرة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ (‬أكتوبر‭) ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬شباط‭ (‬فبراير‭) ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬آثار‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬معيشة‭ ‬السكان‭.‬