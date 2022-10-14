توجه مصري لدعم السعودية في مواجهة انتقادات أمريكية

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬تضامن‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حملة‭ ‬الانتقادات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬للسعودية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرارها‭ ‬بتخفيض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ . ‬واعتبر‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الانتقادات‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬ولها‭ ‬أهداف‭ ‬سياسية‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬تضامن‭ ‬الجامعة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬السعودية‭ ‬بتخفيض‭ ‬النفط‭ ‬لها‭ ‬خلفية‭ ‬اقتصادية‭ ‬وليس‭ ‬سياسية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬رفضه‭ ‬واستنكاره‭ ‬الشديدين‭ ‬للتصريحات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬بحق‭ ‬السعودية‭ ‬عقب‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬أوبك‭ +‬‮»‬‭ ‬بتخفيض‭ ‬جزئي‭ ‬لإنتاج‭ ‬النفط‭ ‬بالدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬