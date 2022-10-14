توجه مصري لدعم السعودية في مواجهة انتقادات أمريكية

القاهرة- مصطفى عمارة
أكد مصدر بوزارة الخارجية المصرية في تصريحات خاصة للزمان تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في مواجهة حملة الانتقادات من جانب مسؤولين أمريكيين للسعودية على خلفية قرارها بتخفيض إنتاج النفط . واعتبر المصدر أن تلك الانتقادات غير مبررة ولها أهداف سياسية ، فيما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تضامن الجامعة مع السعودية معتبرا أن قرار السعودية بتخفيض النفط لها خلفية اقتصادية وليس سياسية ، وفي السياق ذاته أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات التي صدرت بحق السعودية عقب صدور قرار «أوبك +» بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة.