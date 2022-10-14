إقالة وزير المال البريطاني في ظل انهيار خطة تراس وتراجع الاسترليني

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬الجمعة‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬كواسي‭ ‬كوارتنغ‭ ‬وتخلّت‭ ‬عن‭ ‬إحدى‭ ‬ركائز‭ ‬خطتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬اليمينية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حكومتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬شخصيات‭ ‬في‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬لإطاحتها‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬تعقده‭ ‬منذ‭ ‬حلّت‭ ‬مكان‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬شددت‭ ‬تراس‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تحرّكت‭ ‬بـ»شكل‭ ‬حاسم‮»‬‭ ‬لإعادة‭ ‬‮«‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬الجنيه‭ ‬الإسترليني‭ ‬واصل‭ ‬تراجعه‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬العملات‭ ‬ليبلغ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬1‭,‬12‭ ‬دولار‭.‬

وقالت‭ ‬تراس‭ ‬‮«‬سنتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬العاصفة‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬رفضت‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أسئلة‭ ‬واكتفت‭ ‬بالرد‭ ‬بإجابات‭ ‬مقتضبة‭ ‬ليصرخ‭ ‬أحد‭ ‬الصحافيين‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬للمغادرة‭ ‬‮«‬ألن‭ ‬تعتذري؟‮»‬‭.‬

رفضت‭ ‬تراس‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تتمتع‭ ‬بأي‭ ‬مصداقية‭ ‬بعدما‭ ‬أقالت‭ ‬كوارتنغ‭ ‬من‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬بسبب‭ ‬تطبيقه‭ ‬أجندتها‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أضع‭ ‬اقتصادا‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬الضرائب‭ ‬المنخفضة‭ ‬والأجور‭ ‬العالمية‭ ‬والنمو‭ ‬المرتفع‭.. ‬تبقى‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‮»‬‭.‬‮ ‬

واستُبدل‭ ‬كوارتنغ،‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬قبل‭ ‬الأوان‭ ‬من‭ ‬اجتماعات‭ ‬دولية‭ ‬منعقدة‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬بوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬الوسطي‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬لزعامة‭ ‬المحافظين‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت،‭ ‬ليصبح‭ ‬رابع‭ ‬وزير‭ ‬للمال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ومنذ‭ ‬تدخل‭ ‬بنك‭ ‬انكلترا‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬السندات،‭ ‬تراجعت‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬حدة‭ ‬الاضطرابات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬أثارتها‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬لخفض‭ ‬الضرائب،‭ ‬والممولة‭ ‬عبر‭ ‬استدانة‭ ‬المليارات‭.‬

لكن‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬كان‭ ‬عازما‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لتحركه‭ ‬لشراء‭ ‬السندات‭ ‬الجمعة‭ ‬بينما‭ ‬أفاد‭ ‬محللون‭ ‬بأن‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لتجنّب‭ ‬حالة‭ ‬ذعر‭ ‬جديدة‭ ‬ستكون‭ ‬بتنازل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تراس‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬كوارتنغ‭ ‬الكارثي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالميزانية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وتراجعت‭ ‬تراس‭ ‬بالفعل‭ ‬فأعلنت‭ ‬أنها‭ ‬ستبقي‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬حكومة‭ ‬جونسون‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تراجعت‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬الضرائب‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المداخيل‭ ‬الأعلى‭.‬

وكان‭ ‬لتعهّدها‭ ‬خفض‭ ‬الضرائب‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬نجاحها‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬زعامة‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ ‬خلفا‭ ‬لجونسون‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬منافسها‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭.‬

لكن‭ ‬خطتها‭ ‬انهارت‭ ‬حاليا‭ ‬وسط‭ ‬شكوك‭ ‬حيال‭ ‬مدى‭ ‬حكمتها‭ ‬بينما‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬تحذيرات‭ ‬سوناك‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬مكانها‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الديون‭ ‬لتغطية‭ ‬خفض‭ ‬الضرائب‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬ذعر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬ورفع‭ ‬تكاليف‭ ‬الاستدانة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لملايين‭ ‬البريطانيين‭.‬

وتراجعت‭ ‬عائدات‭ ‬السندات‭ ‬الحكومية‭ ‬البريطانية‭ ‬لعشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬فترة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.‬

‭- ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الاستطلاعات‭ -‬

وأشار‭ ‬استطلاع‭ ‬أجراه‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬يوغوف‮»‬‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬43‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المحافظين‭ ‬يطالبون‭ ‬بتغيير‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭.‬

وأظهرت‭ ‬استطلاعات‭ ‬أخرى‭ ‬تقدّما‭ ‬كبيرا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬بضربة‭ ‬موجعة‭ ‬للمحافظين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قال‭ ‬زعيم‭ ‬العمال‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬إن‭ ‬إقالة‭ ‬كوارتنغ‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تصلح‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تسبب‭ ‬نهج‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬المتهور‭ ‬بتحطيم‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬إذ‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬قروض‭ ‬الرهن‭ ‬العقاري‭ ‬وقوّض‭ ‬موقع‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

أما‭ ‬المفوض‭ ‬الأوروبي‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬باولو‭ ‬جنتيلوني‭ ‬فرأى‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬يظهر‭ ‬حاجة‭ ‬الدول‭ ‬الى‭ ‬التزام‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياساتها‭ ‬المالية‭ ‬والنقدية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أعقب‭ ‬محادثات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬دروس‭ ‬نعطيها‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬ولا‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬ثمة‭ ‬عبر‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نستخلصها‭ ‬ربما،‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬يظهر‭ ‬مدى‭ ‬هشاشة‭ ‬الوضع،‭ ‬ووجوب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حذرين‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسياساتنا‭ ‬المالية‭ ‬والنقدية‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬توني‭ ‬ترافرس‭ ‬من‭ ‬‮«‬كلية‭ ‬لندن‭ ‬للاقتصاد‮»‬‭ ‬أن‭ ‬كوارتنغ‭ ‬‮«‬كان‭ ‬كبش‭ ‬الفداء‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحميله‭ ‬تبعات‭ ‬أخطاء‭ ‬الحكومة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬إقالته‭ ‬لن‭ ‬تخفف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬تراس‭ ‬ولن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬المحافظين‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬المحافظون‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬بحلول‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬

‭- ‬الإطاحة‭ ‬بتراس‭ -‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬كوارتنغ‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬لاختتام‭ ‬اجتماعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬السنوية،‭ ‬بعدما‭ ‬وجّهت‭ ‬إليه‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬كريستالينا‭ ‬غورغييفا‭ ‬انتقادات‭ ‬بينما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬وجوب‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬‮«‬متماسكة‭ ‬ومنسجمة‮»‬‭.‬

وأصر‭ ‬كوارتنغ‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬باق‭ ‬في‭ ‬منصبه‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مكان‮»‬‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬شبكات‭ ‬البث‭ ‬البريطانية‭ ‬بثّت‭ ‬لقطات‭ ‬حية‭ ‬لطائرة‭ ‬كوارتنغ‭ ‬لدى‭ ‬هبوطها‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المقرر،‭ ‬بعدما‭ ‬عقدت‭ ‬تراس‭ ‬اجتماعات‭ ‬عاجلة‭ ‬مع‭ ‬مستشاريها‭ ‬الماليين‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬غيابه‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬عدة‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬يخططون‭ ‬لإطاحة‭ ‬تراس‭ ‬واستبدالها‭ ‬بفريق‭ ‬آخر‭ ‬يقود‭ ‬البلاد‭ ‬ويضم‭ ‬سوناك‭ ‬وبيني‭ ‬موردونت‭ ‬التي‭ ‬ترشّحت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬خلافة‭ ‬جونسون‭.‬

وقال‭ ‬الصحافي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬نك‭ ‬وات‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬كبرى‭ ‬شخصيات‭ ‬الحزب‭ ‬قد‭ ‬تتحرّك‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وكتب‭ ‬‮«‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬ببقاء‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬كواسي‭ ‬كوارتنغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يطبّق‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أكسبها‭ ‬زعامة‭ ‬المحافظين‮»‬‭.‬

لفت‭ ‬محللون‭ ‬بدورهم‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬تراجعها‭ ‬عن‭ ‬بنود‭ ‬في‭ ‬خطتها‭ ‬أخيرا،‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬أجندتها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬للضرائب‭ ‬بقيمة‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مصدر‭ ‬لتمويله‭.‬

وأفادت‭ ‬المحللة‭ ‬المالية‭ ‬داني‭ ‬هيوسن‭ ‬من‭ ‬AJ Bell‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬أمرا‭ ‬سيئا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للحدوث‭ ‬عندما‭ ‬شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬ارتفاعا‭ ‬فرحا‭ ‬بترقب‭ ‬الأنباء‭ ‬بأن‭ ‬تراجعا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ (‬خطة‭ ‬الموازنة‭ ‬المصغّرة‭) ‬وشيك‭ ‬وعززت‭ ‬الخطوات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بضرائب‭ ‬الشركات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬معنويات‭ (‬المستثمرين‭) ‬اليوم‭.. ‬لكنه‭ ‬حل‭ ‬موقت‭ ‬بينما‭ ‬بدأت‭ ‬العيوب‭ ‬تظهر‭ ‬منذ‭ ‬الآن‮»‬‭.‬