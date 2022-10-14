مقتل عشرين طفلا واعتقال المئات في الاحتجاجات الايرانية 

نيقوسيا‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬طفلا‭ ‬واعتقل‭ ‬المئات‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬تأهيل‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬شهر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭ ‬ومنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭.‬

وتشهد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬منذ‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬احتجاجات‭ ‬تلت‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭.‬

‮ ‬وقضى‭ ‬العشرات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬توقيف‭ ‬المئات‭ ‬لضلوعهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭.‬

وتتصدر‭ ‬الإيرانيات‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬امرأة‭ ‬حياة‭ ‬حرية‮»‬‭ ‬و»الموت‭ ‬للديكتاتور‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬نشطاء‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬هرانا‭) ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مقرا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬شابا‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬وكان‭ ‬أصغرهم‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭.‬

ودعا‭ ‬نشطاء‭ ‬إيرانيون‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬استنكارا‭ ‬لوفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دخلت‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الجمعة‭ ‬أسبوعها‭ ‬الخامس‭ ‬رغم‭ ‬حملة‭ ‬أمنية‭ ‬أودت‭ ‬بالعشرات‭.‬

وتوفيت‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬القواعد‭ ‬الصارمة‭ ‬للباس‭.‬‮ ‬

وأدى‭ ‬موتها‭ ‬إلى‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ومسيرات‭ ‬تضامن‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وتتصدر‭ ‬الشابات‭ ‬الإيرانيات‭ ‬التظاهرات‭ ‬وأطلقن‭ ‬هتافات‭ ‬منددة‭ ‬بالحكومة،‭ ‬وعمد‭ ‬عدد‭ ‬منهن‭ ‬إلى‭ ‬خلع‭ ‬حجابهن‭ ‬ومواجهة‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الشارع‭.‬