فيلم She Said يغوص في مسار التحقيقات الاستقصائية

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدأ‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ “‬شي‭ ‬سد‭” ‬عن‭ ‬مسار‭ ‬التحقيقات‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭” ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬إثر‭ ‬انكشاف‭ ‬فضاح‭ ‬المنتج‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين،‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬يوجه‭ ‬خصوصاً‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬الصحافة‭ ‬الاستقصائية‭ ‬والنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬تجرأن‭ ‬على‭ ‬كسر‭ ‬حاجز‭ ‬الصمت‭.‬

وكان‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين،‭ ‬المحكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬23‭ ‬عاماً‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إثر‭ ‬إدانته‭ ‬بجرائم‭ ‬اغتصاب‭ ‬واعتداءات‭ ‬جنسية،‭ ‬والذي‭ ‬انطلقت‭ ‬محاكمة‭ ‬جديدة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬الاثنين،‭ ‬معتاداً‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬نيويورك‭ ‬السينمائي‭ ‬الذي‭ ‬يختتم‭ ‬دورته‭ ‬الستين‭ ‬الجمعة‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬قاعات‭ ‬مركز‭ ‬لينكولن‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬كان‭ ‬تصفيق‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الممثلة‭ ‬والناشطة‭ ‬النسوية‭ ‬أشلي‭ ‬جاد،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬كشفن‭ ‬عن‭ ‬تعرضهن‭ ‬لانتهاكات‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين‭.‬

وفي‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬توقيع‭ ‬المخرجة‭ ‬ماريا‭ ‬شرادر،‭ ‬تؤدي‭ ‬أشلي‭ ‬جاد‭ ‬دوراً‭ ‬مقتبساً‭ ‬من‭ ‬حياتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬وهي‭ ‬ممثلة‭ ‬رفضت‭ ‬طلب‭ ‬المنتج‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬معها‭ ‬ودفعت‭ ‬الثمن‭ ‬من‭ ‬مسيرتها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الوقائع‭ ‬كشف‭ ‬المستور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مواربة‭.‬

وقالت‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ “‬من‭ ‬المهم‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬حقيقتنا‭ ‬ويكون‭ ‬لنا‭ ‬حق‭ ‬معنوي‭ ‬على‭ ‬قصتنا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سهّل‭ ‬عليّ‭ ‬المهمة‭”‬،‭ ‬موجهة‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ “‬أخواتها‭” ‬اللواتي‭ ‬وقعن‭ ‬مثلها‭ ‬ضحية‭ ‬انتهاكات‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬واينستين‭ ‬وكنّ‭ ‬حاضرات‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الخميس‭.‬

في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2017،‭ ‬تسبب‭ ‬نشر‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬مقالا‭ ‬لجودي‭ ‬كانتور‭ ‬وميغن‭ ‬تووهي‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الاستقصائي،‭ ‬فوراً‭ ‬بسقوط‭ ‬المنتج‭ ‬الهوليوودي‭ ‬الفائق‭ ‬النفوذ‭ ‬آنذاك‭ ‬وانطلاق‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭” (‬أنا‭ ‬أيضاً‭) ‬التي‭ ‬أعطت‭ ‬مساحة‭ ‬حرية‭ ‬للنساء‭ ‬لكي‭ ‬يكشفن‭ ‬عن‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجنسية‭ ‬الممارسة‭ ‬في‭ ‬حقهن‭ ‬أو‭ ‬التمييز‭ ‬ضدهن،‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬عالم‭ ‬السينما‭.‬

لكنّ‭ ‬فيلم‭ “‬شي‭ ‬سد‭” ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬يحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬للصحافيين‭ ‬الحائزين‭ ‬جائزة‭ ‬بوليتزر،‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بتبعات‭ ‬التحقيق‭ ‬الاستقصائي‭. ‬فعلى‭ ‬طريقة‭ ‬فيلم‭ “‬آل‭ ‬ذي‭ ‬بريزيدنتس‭ ‬مِن‭” ‬سنة‭ ‬1976‭ ‬عن‭ ‬فضيحة‭ ‬ووترغايت،‭ ‬أو‭ “‬سبوتلايت‭” ‬الذي‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬صحيفة‭ “‬بوسطن‭ ‬غلوب‭” ‬بشأن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية،‭ ‬يشكل‭ ‬الفيلم‭ ‬الجديد‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬تحية‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬للصحافيين‭ ‬الاستقصائيين‭.‬

وبعد‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬الثنائي‭ ‬روبرت‭ ‬ريدفورد‭ ‬وداستن‭ ‬هوفمان‭ ‬دور‭ ‬صحافيي‭ “‬واشنطن‭ ‬بوست‭” ‬في‭ “‬آل‭ ‬ذي‭ ‬بريزيدنتس‭ ‬مِن‭”‬،‭ ‬تهز‭ ‬امرأتان‭ ‬صحافيتان‭ ‬مخضرمتان‭ ‬وأمّان‭ ‬شابتان،‭ ‬عرش‭ ‬الكبار‭ ‬بمساعدة‭ ‬ناشرة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الظل‭ ‬لكن‭ ‬دورها‭ ‬جوهري،‭ ‬وهي‭ ‬روبرت‭ ‬كوربيت،‭ ‬ومع‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬دين‭ ‬باكيت‭.‬

وأوضحت‭ ‬جودي‭ ‬جانتور‭ ‬بعد‭ ‬العرض‭ ‬أن‭ “‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬جعلتنا‭ ‬نتشرف‭ ‬لهذه‭ ‬الدرجة‭ ‬بهذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬يجسد‭ ‬حقاً‭ ‬قناعاتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحافة‭”.‬

وأضافت‭ “‬لطالما‭ ‬كنا‭ ‬صحافيات،‭ ‬لكن‭ ‬قضية‭ ‬واينستين‭ ‬تضيء‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نؤمن‭ ‬به‭ ‬وتضع‭ ‬عليها‭ ‬علامات‭ ‬تعجب‭”.‬

ويؤدي‭ ‬دوري‭ ‬البطولة،‭ ‬زوي‭ ‬قازان‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬شخصية‭ ‬جودي‭ ‬كانتور،‭ ‬وكاري‭ ‬موليغان‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬ميغن‭ ‬تووهي‭.‬

ويُظهر‭ ‬الفيلم‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الصحافيتين‭: ‬إذ‭ ‬تولت‭ ‬الأولى‭ ‬مهمة‭ ‬إقناع‭ ‬الضحايا‭ ‬ليدلين‭ ‬بشهاداتهن،‭ ‬فيما‭ ‬تسلمت‭ ‬الثانية‭ ‬مهمة‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬مساعدي‭ ‬واينستين‭.‬

ومع‭ ‬رزانة‭ ‬ظاهرة‭ ‬في‭ ‬الإخراج‭ ‬والكتابة،‭ ‬وموسيقى‭ ‬بإيقاع‭ ‬جدي‭ ‬ألفها‭ ‬نيكولاس‭ ‬بريتل،‭ ‬تزداد‭ ‬حدة‭ “‬شي‭ ‬سد‭” ‬تدريجا‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬وهارفي‭ ‬واينستين‭ ‬مع‭ ‬محاميه،‭ ‬عند‭ ‬نشر‭ ‬المقالة‭.‬

هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬توزعه‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرسال‭ ‬بيكتشرز‭” ‬ويضم‭ ‬النجم‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬بين‭ ‬منتجيه،‭ ‬يُطرح‭ ‬في‭ ‬الصالات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬قبل‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التالية‭.‬