منحوتة في قلب صحراء عربية تستقطب رواد الفن والمغامرة 

زكريت‭ (‬قطر‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يقضي‭ ‬حرّاس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬صحراء‭ ‬قطر‭ ‬وقتهم‭ ‬في‭ ‬شاحنات‭ ‬صغيرة،‭ ‬يحمون‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬عزلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

والعمل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬نفّذه‭ ‬النحات‭ ‬الاميركي‭ ‬الشهير‭ ‬ريتشارد‭ ‬سيرا‭ ‬ويحمل‭ ‬اسم‭ “‬شرق‭-‬غرب‭/‬غرب‭-‬شرق‭” ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬ألواح‭ ‬فولاذية‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬مترا‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الحراس‭ ‬‮ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الحافلة‭ ‬يزورنا‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬شخص‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬تقل‭ ‬الاعداد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الاخرى‭ ‬حين‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحرارة‭ ‬50‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬محمية‭ ‬بروق‭ ‬الطبيعية‭ ‬قرب‭ ‬قربة‭ ‬زكريت‭.‬

حتى‭ ‬رواد‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنّ‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الألواح‭ ‬المتراصة‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كيلومتر،‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثّل‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬أعمال‭ ‬سيرا‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬المشتريات‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للدولة‭ ‬الثرية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وتستعد‭ ‬قطر‭ ‬لاستقبال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬لكن‭ ‬قليلة‭ ‬هي‭ ‬الاعلانات‭ ‬التي‭ ‬تاتي‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬70‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬الدوحة،‭ ‬والذي‭ ‬يتطلب‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬دفع‭ ‬رباعي‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬رمالها‭.‬

ويروي‭ ‬السوري‭ ‬فراس‭ ‬العبيسي‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬مرشدًا‭ ‬سياحيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬كيف‭ ‬علقت‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬عاصفة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أثناء‭ ‬اصطحابه‭ ‬سائحًا‭ ‬صينيًا‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭.‬

وأوضح‭ “‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬حاولت‭ ‬الخروج،‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬يزداد‭ ‬سوءًا‭. ‬كانت‭ ‬الرمال‭ ‬مثل‭ ‬الغراء‭ ‬بسبب‭ ‬الملح‭ ‬من‭ ‬البحر‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عملية‭ ‬السحب‭ ‬تطلّبت‭ ‬مساعدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬بسياراتهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لمدير‭ ‬إدارة‭ ‬الفن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬متاحف‭ ‬قطر‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬اسحاق،‭ ‬فإنّ‭ ‬زيارة‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬أشبه‭ ‬بـ‭”‬الحج‭”‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬التجرية‭ “‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭” ‬إلى‭ ‬الموقع‭.‬

وأوضح‭ “‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تفكّر‭ ‬بأنّك‭ ‬ذاهب‭ ‬الى‭ ‬عمل‭ ‬لريتشارد‭ ‬سيرا،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تخرج‭ ‬عن‭ ‬الطريق‭ ‬وتدخل‭ ‬الصحراء‭ ‬وتحاول‭ ‬أن‭ ‬تجده‭”.‬

يُعتبر‭ ‬سيرا‭ (‬83‭ ‬عاما‭) ‬أشهر‭ ‬نحات‭ ‬أميركي‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬اعماله‭ ‬ضخمة‭ ‬جدا‭ ‬وبأوزان‭ ‬كبيرة،‭ ‬ويمكن‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬متاحف‭ ‬نيويورك‭ ‬إلى‭ ‬أيسلندا‭ ‬ونيوزيلندا‭.‬

وقد‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬شقيقة‭ ‬أمير‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬ورئيسة‭ ‬متاحف‭ ‬قطر‭ ‬الشيخة‭ ‬المياسة‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬تنفيذ‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬بعدما‭ ‬نفّذ‭ ‬سبعة‭ ‬أعمال‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬24,6‭ ‬مترا‭ ‬وتطل‭ ‬على‭ ‬ميناء‭ ‬الدوحة‭. ‬وبدأت‭ ‬مراقبة‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬بواسطة‭ ‬الحراس‭ ‬والكاميرات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طال‭ ‬مخربون‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬تتباهى‭ ‬بكونها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأماكن‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭. ‬وتم‭ ‬توقيف‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقال‭ ‬آل‭ ‬إسحاق‭ “‬التخريب‭ ‬ليس‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬لكننا‭ ‬رأيناه‭ ‬في‭ (‬عمل‭) ‬ريتشارد‭ ‬سيرا‭ ‬إذ‭ ‬عندما‭ ‬يكتب‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬عليه‭ ‬يعتقد‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬أنْ‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬عليه‭ ‬أيضا‭”‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنّ‭ ‬عملية‭ ‬إزالة‭ ‬الكتابات‭ “‬مكلفة‭” ‬وتتعارض‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬ترك‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬ليتغير‭ ‬وحده‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن‭.‬

وأعمال‭ ‬سيرا‭ ‬من‭ ‬الامثلة‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬القطري‭ ‬الضخم‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬تسارع‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تزدحم‭ ‬شوارع‭ ‬الدوحة‭ ‬بمشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الذين‭ ‬يقضون‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بين‭ ‬مواعيد‭ ‬المبارياتوتم‭ ‬عرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عملا‭ ‬في‭ ‬المتنزهات‭ ‬وعلى‭ ‬جوانب‭ ‬الطرق‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وبينها‭ ‬حيوان‭ ‬بقر‭ ‬البحر‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬المعدن‭ ‬المصقول‭ ‬بارتفاع‭ ‬21‭ ‬مترًا‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬فنان‭ ‬البوب‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬جيف‭ ‬كونز،‭ ‬ودجاجة‭ ‬زرقاء‭ ‬بطول‭ ‬أربعة‭ ‬أمتار‭ ‬صنعتها‭ ‬النحاتة‭ ‬الألمانية‭ ‬كاتارينا‭ ‬فريتش‭ ‬وتم‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬المخصّصة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬آل‭ ‬اسحاق‭ “‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬لنا‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدوحة‭”.‬