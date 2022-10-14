سياحة طب الأسنان في تركيا..وعود جذابة تخفي تجاوزات كثيرة 

اسطنبول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أدركت‭ ‬البريطانية‭ ‬رضا‭ ‬عظيم‭ ‬أنّ‭ ‬رحلتها‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬لمعالجة‭ ‬أسنانها‭ ‬قد‭ ‬فشلت‭ ‬بمجرّد‭ ‬نزعها‭ ‬الكمامة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضعها‭.‬

وتقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬قال‭ ‬لي‭ ‬زوجي‭ ‬عند‭ ‬رؤيتي‭ +‬ماذا‭ ‬فعلوا‭ ‬لك‭!+ ‬إنّ‭ ‬وجهك‭ ‬متضرر‭”.‬

وتضيف‭ ‬المهندسة‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ “‬كانت‭ ‬لدي‭ ‬فراغات‭ ‬كبيرة‭ ‬تحت‭ ‬لثتي‭ ‬ويمكن‭ ‬رؤية‭ ‬كل‭ ‬القطع‭ ‬المعدنية‭ (‬من‭ ‬الغرسات‭). ‬عولجت‭ ‬أسناني‭ ‬بطريقة‭ ‬سيئة‭ ‬جداً‭”.‬

وتتابع‭ “‬كانوا‭ ‬سيجرون‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬خمس‭ ‬عمليات‭ ‬زرع‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬قال‭ ‬لها‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬إنّ‭ ‬عليهم‭ ‬اقتلاع‭ ‬كل‭ ‬أسنانها‭.‬

وتقول‭ ‬عظيم‭ (‬42‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مضطرة‭ ‬لارتداء‭ ‬طقم‭ ‬أسنان‭ ‬اصطناعي‭ “‬بدا‭ ‬عليهم‭ ‬أنهم‭ ‬محترفون‭”.‬

ويزور‭ ‬تركيا‭ ‬سنوياً‭ ‬بين‭ ‬150‭ ‬و200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬أسنانهم،‭ ‬بحسب‭ ‬جمعية‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬الأتراك،‭ ‬منجذبين‭ ‬بالأسعار‭ ‬المناسبة‭ ‬فيها‭ ‬والفكرة‭ ‬الترويجية‭ ‬القائلة‭ ‬بأنهم‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬ابتسامة‭ ‬مشرقة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬تركيا‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المجر‭ ‬وتايلاند‭ ‬ودبي‭.‬إلا‭ ‬أنّ‭ “‬الابتسامة‭ ‬الهوليوودية‭” ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬عيادات‭ ‬اسطنبول‭ ‬وإزمير‭ ‬وأنطاليا‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬إلى‭ ‬تقليم‭ ‬أسنان‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬اقتلاعها،‭ ‬وأحياناً‭ ‬إزالة‭ ‬الأسنان‭ ‬كلّها‭.‬

ويقول‭ ‬مدير‭ ‬إحدى‭ ‬عيادات‭ ‬اسطنبول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالباً‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬إنّ‭ “‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬عيادات‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬تعالج‭ ‬أسناناً‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬أصلاً‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬يضعون‭ ‬قشوراً‭ (‬فينير‭) ‬على‭ ‬أسنان‭ ‬تحتاج‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬تبييض،‭ ‬ويلجأون‭ ‬أحياناً‭ ‬إلى‭ ‬تثبيت‭ ‬تيجان‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬الأسنان‭”.‬

‭- “‬وجع‭ ‬يومي‭” -‬

وليست‭ ‬عظيم‭ ‬المريضة‭ ‬الأجنبية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬تشوهاً‭ ‬أو‭ ‬ألماً‭ ‬مزمناً‭ ‬نتيجة‭ ‬لجوئها‭ ‬إلى‭ ‬العيادات‭ ‬التركية‭.‬

فالبلجيكية‭ ‬ألانا‭ ‬بون‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬زارت‭ ‬أنطاليا‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2021،‭ ‬هي‭ ‬بين‭ ‬السياح‭ ‬المتضررين‭ ‬الذين‭ ‬تحدثت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إليهم‭ ‬بعد‭ ‬مواجهتهم‭ ‬مضاعفات‭ ‬خطرة‭.‬

وكانت‭ ‬التيجان‭ ‬الثمانية‭ ‬والعشرون‭ ‬التي‭ ‬ثبتوها‭ ‬على‭ ‬أسنانها‭ ‬تبدو‭ ‬جيدة‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المظهر‭ ‬فقط‭. ‬وتقول‭ “‬غرسوها‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬كبير‭. ‬وأعاني‭ ‬حالياً‭ ‬التهاباً‭ ‬وآلاماً‭ ‬لا‭ ‬تفارقني‭ ‬يومياً‭… ‬ويكون‭ ‬الألم‭ ‬أحياناً‭ ‬لا‭ ‬يُطاق‭”.‬

وتضيف‭ ‬انّ‭ “‬الحلّ‭ ‬الوحيد‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬كل‭ ‬التيجان‭ ‬لكنّ‭ ‬الأطباء‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬ما‭ ‬سيعثرون‭ ‬تحتها‭”.‬

دقت‭ ‬الجمعية‭ ‬البريطانية‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ما‭ ‬يحصل،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ “‬المخاطر‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬العلاج‭ ‬المنخفض‭ ‬التكلفة‭” ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬التهابات‭ ‬و‭”‬سقوط‭ ‬تيجان‭ ‬وغرسات‭ ‬ثُبتت‭ ‬بطريقة‭ ‬خاطئة‭”.‬

ويشير‭ ‬باتريك‭ ‬سوليرا‭ ‬من‭ ‬نقابة‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬الفرنسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قلقاً‭ ‬بدأ‭ ‬ينتابه‭ ‬عندما‭ ‬راى‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬يتوجّهون‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬لـ‭”‬تقليم‭ ‬أسنانهم‭”.‬

ويقول‭ “‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تثبيت‭ ‬تاج‭ ‬على‭ ‬سنّ‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬شديد‭ ‬الاصفرار،‭ ‬أو‭ ‬تقليم‭ ‬سنّ‭ ‬سليم‭ ‬لوضع‭ ‬تاج‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬تشويه‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬يواجه‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬مَن‭ ‬يقوم‭ ‬بهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭”.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬طارق‭ ‬إيسمن‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬الأتراك‭ ‬يشدّد‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬كانوا‭ ‬يستجيبون‭ ‬لرغبات‭ ‬المرضى‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ “‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مظهرهم‭ ‬مشابهاً‭ ‬لنجوم‭ ‬هوليوود‭ ‬ويحصلون‭ ‬على‭ ‬ابتسامة‭ ‬مشرقة‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬ينفّذ‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬الأتراك‭ ‬رغباتهم‭ ‬هذه،‭ ‬فسيقوم‭ ‬بذلك‭ ‬أطباء‭ ‬ألبان‭ ‬أو‭ ‬بولنديون‭”.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬نسب‭ ‬فشل‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ “‬تكون‭ ‬مقبولة‭ ‬إن‭ ‬انحصرت‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ %… ‬وقد‭ ‬تُسجَّل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭”. ‬ويوضح‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يُفصل‭ ‬من‭ ‬النقابة‭ ‬أي‭ ‬طبيب‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الأربعين‭ ‬ألفاً‭ ‬المنتسبين‭ ‬لها‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يقول‭ ‬تركر‭ ‬سندالي،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬ويعمل‭ ‬فيه‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬إنّ‭ “‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬الأتراك‭ ‬هم‭ ‬الأفضل‭ ‬والأدنى‭ ‬تكلفةً‭ ‬في‭ ‬العالم‭”.‬‮ ‬

ويفاخر‭ ‬بعدم‭ “‬اقتلاع‭ ‬سنّ‭ ‬واحد‭ ‬مدى‭ ‬12‭ ‬سنة‭” ‬في‭ ‬عيادته‭ ‬الواقعة‭ ‬باسطنبول‭ ‬حيث‭ ‬99‭% ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬هم‭ ‬أجانب‭.‬

ويضيف‭ “‬لكنني‭ ‬حزين‭ ‬لإعلامكم‭ ‬أنّ‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬العيادات‭ ‬التركية‭ ‬تعتمد‭ ‬معدات‭ ‬رخيصة‭”‬،‭ ‬متهماً‭ ‬2000‭ ‬إلى‭ ‬3000‭ ‬عيادة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬بتشويه‭ ‬سمعة‭ ‬القطاع‭.‬

أما‭ ‬رئيسة‭ ‬غرفة‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬بيرنا‭ ‬أيتاك،‭ ‬فتوجه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬وكالات‭ ‬السياحة‭ ‬الطبية‭ ‬لـ‭”‬خفضها‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭”‬‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬ضمن‭ ‬عروضها‭.‬

وسافر‭ ‬جميع‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬تحدثت‭ ‬إليهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تقريباً‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬عبر‭ ‬وكالات‭ ‬سفر‭ ‬ضمن‭ ‬عروض‭ ‬تشمل‭ ‬كلفة‭ ‬التنقل‭ ‬والإقامة‭ ‬والعلاج‭.‬‮ ‬

–‭ ‬نجم‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬–

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬وكالة‭ ‬سياحية‭ ‬طبية‭ ‬تحمل‭ ‬ترخيصاً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التركية،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لاحظت‭ ‬أنّ‭ ‬بعضها‭ ‬يستخدم‭ ‬تقنيات‭ ‬مضللة‭ ‬لجذب‭ ‬الزبائن‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الوكالات‭ ‬السياحية‭ “‬سول‭ ‬دانتل‭” ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ “‬عيادة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الأسنان‭” ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬الترخيص‭ ‬الذي‭ ‬تحمله‭ ‬يفيد‭ ‬بأنها‭ ‬مجرد‭ ‬جهة‭ ‬وسيطة‭.‬

وعبر‭ ‬الصفحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني،‭ ‬تعرض‭ ‬الوكالة‭ ‬صوراً‭ ‬وتعليقات‭ ‬إيجابية‭ ‬أفاد‭ ‬بها‭ ‬زبائن‭ ‬سابقون‭ ‬يتمتعون‭ ‬بابتسامة‭ ‬مشرقة‭.‬

وبعدما‭ ‬تحققت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬الصور،‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬للصور،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬استُخدمت‭ ‬في‭ ‬دعايات‭ ‬لعيادة‮ ‬‭”‬بيرلا‭ ‬دانتل‭” ‬في‭ ‬أنطاليا‭ ‬ولوكالة‭ ‬طبية‭ ‬تونسية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬توجهوا‭ ‬إلى‭ “‬سول‭ ‬دانتل‭” ‬لتلقي‭ ‬علاج‭ ‬بريطانيان‭ ‬قالا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنهما‭ ‬عانيا‭ ‬مضاعفات‭ ‬عقب‭ ‬معالجة‭ ‬أسنانهما‭ ‬فيها‭.‬‮ ‬

ويشير‭ ‬أحدهما‭ ‬إلى‭ ‬تضرر‭ ‬طال‭ ‬لبّ‭ ‬أسنانه،‭ ‬ويقول‭ “‬أصبحت‭ ‬أنزف‭ ‬كثيراً‭ ‬عندما‭ ‬أغسل‭ ‬أسناني‭”.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬النجم‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬ضمن‭ ‬صفقة‭ ‬إعلانية‭ ‬للعيادة،‭ ‬ولم‭ ‬يخبر‭ ‬متابعيه‭ ‬وهم‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬عن‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬مقاضاته‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ “‬سولي‭ ‬دانتل‭” ‬ولا‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التركية‭ ‬عندما‭ ‬حاولت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التحدث‭ ‬إليهما‭.‬

‭- “‬خائفة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬العودة‭” -‬

ويُعتبر‭ ‬لجوء‭ ‬الضحايا‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬عند‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬أمراً‭ ‬مكلفاً‭ ‬وغير‭ ‬شائع‭.‬

ويقول‭ ‬باتريك‭ ‬سوليرا‭ “‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬مريض‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬عالج‭ ‬فيه‭ ‬أسنانه،‭ ‬يرفض‭ ‬الأطباء‭ ‬إكمال‭ ‬الإجراء‭ ‬الطبي‭ ‬لأنّ‭ ‬أسنان‭ ‬المريض‭ ‬تصبح‭ ‬من‭ ‬مسؤوليته‭”.‬

ولإصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬أسنانهما،‭ ‬دفعت‭ ‬رضا‭ ‬عظيم‭ ‬وألانا‭ ‬بون‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬يفوق‭ ‬ما‭ ‬دفعتاه‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بثلاث‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭.‬‮ ‬

ونتيجة‭ ‬جهود‭ ‬حثيثة،‭ ‬تمكنت‭ ‬المهندسة‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬استرداد‭ ‬3000‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬عيادة‭ ‬إسطنبول‭ ‬التي‭ ‬شوهت‭ ‬فمها،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬حتى‭ ‬لشراء‭ ‬طقم‭ ‬أسنان‭ ‬مصنوع‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬لها‭ “‬90%‭” ‬من‭ ‬ابتسامتها‭.‬

وعرض‭ ‬عليها‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬التركي‭ ‬أن‭ ‬يعالجها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬تركيا،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭ ‬خائفة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬هكذا‭ ‬خطوة‭.‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬العيادة‭ ‬عند‭ ‬محاولة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭.‬

وتقول‭ ‬المحامية‭ ‬التركية‭ ‬بوركو‭ ‬هولمغرن‭ ‬من‭ “‬لندن‭ ‬ليغل‭ ‬إنترناشونال‭” “‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬الشخص‭ ‬أن‭ ‬يعالج‭ ‬أسنانه‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬بنفسه‭ ‬عن‭ ‬طبيب‭ ‬مناسب‭ ‬ويتحدث‭ ‬إليه‭ ‬مباشرة‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬استشارة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭”.‬

وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ساعدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مرضى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬بعدما‭ ‬واجهوا‭ ‬مشاكل‭ ‬نتيجة‭ ‬تلقيهم‭ ‬معالجات‭ ‬من‭ ‬عيادات‭ ‬أسنان‭ ‬التركية،‭ ‬موضحةً‭ ‬أنّ‭ ‬معظم‭ ‬القضايا‭ ‬تنتهي‭ ‬بتسوية‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فصل‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬المعني‭ ‬من‭ ‬النقابة‭.‬

وتؤكد‭ ‬رئيسة‭ ‬غرفة‭ ‬أطباء‭ ‬الأسنان‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تؤمن‭ ‬بالسياحة‭ ‬العلاجية،‭ ‬لكنها‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الطلاب‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬كليات‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬يبلغ‭ ‬35‭ ‬سنة‭ ‬2010،‭ ‬أصبحت‭ ‬البلاد‭ ‬تضم‭ ‬حالياً‭ ‬104‭ ‬كليات‭.‬

وتقول‭ ‬أيتاك‭ “‬نخرّج‭ ‬أطباء‭ ‬أسنان‭ ‬سيكونون‭ ‬عاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬مارسوا‭ ‬المهنة‭ ‬فلن‭ ‬يولي‭ ‬بعضهم‭ ‬اهتماماً‭ ‬للنواحي‭ ‬الأخلاقية‭”.‬