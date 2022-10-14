غرامة 20 مليون دولار لبيع هواتف من دون شاحن 

برازيليا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكم‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ “‬آبل‭” ‬بدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬قدرها‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬بيع‭ ‬نماذج‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ “‬آي‭ ‬فون‭” ‬من‭ ‬دون‭ ‬شواحن،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬محكمة‭ ‬برازيلية‭.‬

ودان‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ “‬آبل‭” ‬بتهمة‭ ‬القيام‭ ‬بـ‭”‬ممارسة‭ ‬تعسفية‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ “‬ترغم‭” ‬المستهلكين‭ ‬الذين‭ ‬يشترون‭ ‬هواتف‭ “‬آي‭ ‬فون‭ ‬12‭” ‬و‭”‬آي‭ ‬فون‭ ‬13‭” ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تباع‭ ‬مع‭ ‬شواحن،‭ ‬على‭ “‬شراء‭ ‬منتج‭ ‬لكي‭ ‬يعمل‭ ‬منتج‭ ‬آخر‭”.‬

وقد‭ ‬أتى‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬إثر‭ ‬شكوى‭ ‬قضائية‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬الجمعية‭ ‬البرازيلية‭ ‬للمستهلكين‭.‬

وجاء‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬لـ‭”‬آبل‭” ‬استئنافه،‭ ‬بعد‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬قدرها‭ ‬مليونان‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬للأسباب‭ ‬عينها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬هيئة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل،‭ ‬والتي‭ ‬منعت‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬الطرازات‭ ‬من‭ ‬الهواتف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شواحن‭.‬

وقد‭ ‬توقفت‭ “‬آبل‭” ‬عن‭ ‬دمج‭ ‬الشواحن‭ ‬بمنتجاتها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2020‭ ‬عند‭ ‬إطلاق‭ “‬آي‭ ‬فون‭ ‬12‭”‬،‭ ‬بحجة‭ “‬الالتزام‭ ‬البيئي‭”. ‬وأمر‭ ‬القاضي‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬بمدّ‭ ‬المستهلكين‭ ‬الذي‭ ‬اشتروا‭ ‬هواتف‭ “‬آي‭ ‬فون‭ ‬12‭” ‬و‭”‬آي‭ ‬فون‭ ‬13‭” ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬بشواحن،‭ ‬وبإعادة‭ ‬إدراج‭ ‬أجهزة‭ ‬شحن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬طرازات‭ ‬الشركة‭ ‬المطروحة‭ ‬للبيع‭.‬

وفي‭ ‬أوروبا،‭ ‬فرض‭ ‬البرلمان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬توحيد‭ ‬الشواحن‭ ‬لتصبح‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬يو‭ ‬اس‭ ‬بي‭ – ‬سي‭” ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المحمولة‭ ‬المباعة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬استياء‭ “‬آبل‭” ‬التي‭ ‬تعارض‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إذ‭ ‬سيرغمها‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬نوع‭ ‬الشاحن‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬أجهزتها‭.‬