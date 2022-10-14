72‭ ‬بالمائة‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬مركبات‭ ‬النقل‭ ‬الشخصية

اقتناء‭ ‬سيارة‭ ‬بات‭ (‬ترفاً‭) ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬كثيرة‭ ‬

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بات‭ ‬استخدام‭ ‬السيارة‭ ‬أمراً‭ ‬مكلفاََ‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬لكنّ‭ ‬سائقين‭ ‬كثيرين‭ ‬يجدون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬منها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬المؤشر‭ ‬السنوي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مرصد‭ “‬سيتيليم‭” ‬الفرنسي‭ ‬الخميس‭. ‬وأظهر‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬بلداً،‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬سائقين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬التنقل‭ ‬بالسيارة‭ ‬يتطلب‭ ‬تضحيات‭ ‬مالية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬72‭%‬‭ ‬في‭ ‬المعدل‭ ‬العام‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬غير‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬السيارة‭. ‬وما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬يفقدوا‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لاقتناء‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والمكسيك‭ ‬والبرتغال‭ ‬والبرازيل‭. ‬وتبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬هؤلاء‭ ‬59‭%‬‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬وينظر‭ ‬السائقون‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الفقدان‭ ‬بطريقة‭ ‬سلبية،‭ ‬إذ‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬يمنعهم‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬التنقل‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬يريدون‭. ‬وحدهم‭ ‬20‭%‬‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المستطلعة‭ ‬آراؤهم‭ ‬رأوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬أمراً‭ ‬جيداً‭ ‬للبيئة‭. ‬وقال‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬شملهم‭ ‬الاستبيان‭ ‬إنهم‭ ‬تخلوا‭ ‬سابقا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬التنقلات‭ ‬بسبب‭ ‬الكلفة‭ ‬المترتبة‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الأكثر‭ ‬ضعفاً‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مثل‭ ‬تركيا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬وأشار‭ ‬أكثرية‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬شملهم‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬يقلصون‭ ‬تنقلاتهم،‭ ‬فيما‭ ‬يقارن‭ ‬46‭%‬‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬لشراء‭ ‬الوقود‭ ‬الأرخص،‭ ‬و44‭%‬‭ ‬يحاولون‭ ‬تكييف‭ ‬قيادتهم‭ ‬لتقليل‭ ‬استهلاكهم‭ ‬للوقود‭. ‬وقال‭ ‬ثلث‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬أيضاً‭ ‬إنهم‭ ‬باتوا‭ ‬يتنقلون‭ ‬أكثر‭ ‬مشياً‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬أو‭ ‬السكوتر‭. ‬ومن‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬مروراً‭ ‬بفرنسا،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأشخاص‭ ‬المستطلعة‭ ‬آراؤهم‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬استغنوا‭ ‬عن‭ ‬إحدى‭ ‬سيارات‭ ‬الأسرة‭ ‬أو‭ ‬يعتزمون‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬قريباً‭. ‬والأشخاص‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬هم‭ ‬الأكثر‭ ‬ميلاً‭ ‬للتخلي‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬السيارات‭ ‬الخاصة،‭ ‬إذ‭ ‬تصل‭ ‬النسبة‭ ‬لديهم‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬‭%‬،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬26‭%‬‭ ‬لدى‭ ‬الفئات‭ ‬الأكبر‭ ‬سناً‭.‬

وأجري‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬و8‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬على‭ ‬يد‭ “‬هاريس‭ ‬إنتر‭ ‬أكتيف‭”‬،‭ ‬وشمل‭ ‬16600‭ ‬شخص‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬و65،‭ ‬وفق‭ ‬أسلوب‭ ‬الحصص‭. ‬وشمل‭ ‬الاستطلاع‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬لقاء‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬و800‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الأخرى‭.‬