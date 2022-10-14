لوحة شروق الشمس على ساحل فرنسي بيعت لقاء 24 مليون دولار 

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬مزاد‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬لوحة‭ ‬للرسام‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬هوكني‭ ‬بعنوان‭ “‬إيرلي‭ ‬مورنيننغ،‭ ‬سانت‭ ‬ماكسيم‭” ‬تمثل‭ ‬شروق‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬الكوت‭ ‬دازور‭ ‬الفرنسي‭ ‬لقاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬27،8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬أي‭ ‬ضعف‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬مخمّناً‭ ‬به‭.‬‮ ‬‭ ‬ورسم‭ ‬هوكني‭ ‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية،‭ ‬بين‭ ‬أعماله‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬تمثّل‭ ‬احواض‭ ‬سباحة‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬وأعماله‭ ‬التالية‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الفن‭ ‬التصويري،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤشر‭ ‬إلى‭ ‬الميل‭ ‬المتزايد‭ ‬لديه‭ ‬إلى‭ ‬الضوء،‭ ‬إذ‭ ‬تبدو‭ ‬فيها‭ “‬المياه‭ ‬الصافية‭ ‬تتلألأ‭ ‬تحت‭ ‬خيوط‭ ‬الفجر‭”‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتوصيف‭ ‬دار‭ “‬كريستيز‭” ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬المزاد‭. ‬وأوضحت‭ ‬الدار‭ ‬أن‭ ‬هوكني‭ ‬البالغ‭ ‬اليوم‭ ‬85‭ ‬عاماً،‭ ‬كان‭ ‬عندما‭ ‬رسم‭ ‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬يعيش‭ ‬أجمل‭ ‬لحظات‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬بيتر‭ ‬شليسنغر،‭ ‬وكان‭ ‬تالياً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تتسم‭ “‬بالسعادة‭ ‬الشخصية‭ ‬والنجاح‭ ‬المهني‭”. ‬وعُرضت‭ ‬اللوحة‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ضمن‭ ‬المعرض‭ ‬الاستعادي‭ ‬الأول‭ ‬لأعمال‭ ‬هوكني،‭ ‬ثم‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬أنظار‭ ‬الجمهور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬لوحات‭ ‬استوحيَت‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬التقطها‭ ‬هوكني‭ ‬خلال‭ ‬رحلته‭ ‬عبر‭ ‬أوروبا‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬مع‭ ‬شليسنغر‭.‬

وكانت‭ ‬لوحة‭ “‬بورتريت‭ ‬أوف‭ ‬آن‭ ‬آرتيست‭” (“‬بول‭ ‬ويذ‭ ‬تو‭ ‬فيغرز‭”) ‬لهوكني‭ ‬بيعت‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وباتت‭ ‬أغلى‭ ‬لوحة‭ ‬لفنان‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬